Telgraflarda Harp | Kitap | Fahrettin Paşa'dan mesaj var



Doğu Kütüphanesi Yayınları çok önemli bir eseri okurlarının dikkatine sundu. Arabistan çöllerinde ihanete uğrayan Türk Ordusu'nun komutanı, Çöl Kaplanı Medine Müdafii Fahrettin Paşa'nın İstanbul'a çektiği telgraflar ile kendisine gelen telgraf mesajlarının bugüne kadar yayınlanmamış orjinal metinlerine ulaştı. Samet Özdemir'in kaleminden günümüz Türkçesine çevrilerek yayınlanan, Büyük Harpte Suriye Filistin Hicaz ve Sina Cepheleri Telgraflarda Harp adlı eser, yakın dönem Osmanlı Tarihli eser araştırmacılarına önemli bir kaynak niteliğinde. Arap Yarımadası içinde geniş bir coğrafyada yürütülen mücadele sırasında Fahrettin Paşa, kendisine gelen ve dönemin önemli isimlerine gönderdiği telgraf metinleri, bugün Türk gencinin kime neden "güvenmemesi" gerektiğini haykırıyor. Küresel yağma ve katliamlara sahne olan Suriye'deki hesaplaşmanın tarihi iz düşümünü merak edenler için, Telgraflarda Harp önemli veriler sunuyor.

Arka kapak yazısından; I. Dünya Harbinde Arap yarımadasında savaştığımız bu cephe, Türk Harp Tarihi’ne Suriye-Hicaz-Yemen veya Suriye-Filistin ve Sina (Mısır) cephesi olarak geçer. Osmanlı Ortadoğusunun (Arap yarımadası) hangi şartlarda, elden nasıl çıktığını anlatan bu eser, doğrudan doğruya resmi telgraf metinleriyle, Arap yarımadasındaki dişe diş bir mücadelenin yegane vesikalı tanığıdır. Savaş boyunca telgraf tellerine takılan bu mesajlar, Medine savunmasıyla ünlü “Çöl Kaplanı” lakabıyla anılan Fahrettin Paşa’nın Medine-Hicaz hattını savunmasını içermekle birlikte, birbiriyle bağlantılı hemen bütün Güney cephesinin neredeyse günü gününe harekât tarzını, Arap yarımadasında cereyan eden olayların seyrini, savaşın komutanlarını, alınan kararları, cepheleri, kişileri ve gelişmeleri yansıtarak dönemin tarihine ışık tutmaktadır.

Batılı emperyalistlere karşı verilen bu savaşta, düşmanla olan savaşın ötesinde, açlık, susuzluk, cephane ve erzak sıkıntısını, ikmal yollarının kesilmesini, insanın beynini kaynatan korkunç çöl iklimiyle, Arapların İngilizlerle olan işbirliğiyle, ne zaman ve nerede saldıracaklarını bilemedikleri meçhul tehlikelerle dolu tuzaklarla, ama daha da önemlisi sabır taşını çatlatacak cinsten ihanetlere karşı, baştan sona celâletin, inancın, yokluğun, zaruretin, tahammül sınırlarını aşan fedakarlığın şeref dolu hikayesidir.

Yemen-Hicaz, Suriye-Filistin, Sina cephesinden çekilişimizin 100. yılına rastlayan şu günlerde, bir defa daha Suriye topraklarında Anglo-Sakson empeyalizmi ve işbirlikçi Arap ittifakıyla karşı karşıya gelmek, ironik olduğu kadar, yeniden kan, gözyaşı ve ateşe boğulan Ortadoğu’da olanları tekrar eden bir trajedinin tarihi olarak da okunabilir.

Eser Adı: Telgraflarda Harp

Eser Alt Başlığı : Büyük Harpte Suriye Filistin Hicaz ve Sina Cepheleri

Yazarı : Samet Özdemir

Yayınevi : Doğu Kütüphanesi Yayınları

Orijinal adı : Büyük Harpte Suriye Filistin Hicaz ve Sina Cepheleri Telgraflarda Harp

Orijinal dil:Türkçe

Dizi Adı: Tarih

Cilt Bilgisi: (karton kapak, ciltli)



: 60 gr/Enzo- İthal Kitap kağıdı: Aralık 2020: 1. Basım: 416: 16 cm x 21 cm: (500):978-605- 2127-54-4: 9786052127544: 21/05/2018: 40. TL.