Ters Dergi imza günü | Mizahın ustaları Kadıköy'de buluştu

TersDergi imza günü | Mizahın ve çizginin ustaları Kadıköy'de buluştu



Türk mizahının ünlü dergisi Gırgır'ın dünya çapında satış rekorları kırdığı yıllarda 'En Kahraman Rıdvan' karakterinin yaratacısı mizah ustası Bülent Arabacıoğlu imza gününde dostlarıyla bir araya geldi. Büyük buluşma gününde çok sayıda okur, ünlü karikatürüstlere eserlerini imzalatırken kahkahaların havada uçuştuğu renkli sohbetlere tanıklık ettiler. İmza gününde Ters Dergi Albüm'üne emek veren 60 kadar çizer ve yazar hazır bulundu.

Kadıköy Kuzen Cafe'de düzenlenen imza gününe, Gırgır, Fırt, Çarşaf, Hıbır, LakLak ve HBR gibi dergilerde Bülent Arabacıoğlu ile birlikte çalışan çok sayıda karikatürist katıldı.

TersDergi.com'da halen yazan çizen ekibin buluştuğu etkinlikteveekibi de yer aldı.

Çizgi ve edebiyat dünyasında yeni bir soluk olma hedefiyle yayın hayatına başlayan ALBÜM, okurların büyük beğenisini kazandı. 108 sayfalık ALBÜM’de toplam 60 yazar ve çizerin katkısı bulunuyor.

Gülmeyi çoktan unuttum diyorsan buraya, bunlar da kim? diyorsan buraya, Bülent Arabacıoğlu da kimmiş diyenler şuraya, Zaten her şey ters gidiyor diyenler her yere tıklayabilir.

