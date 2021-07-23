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The Loudest Voice Gain'de yayında

Dünya siyasetinin perde arkasındaki medya patronu ile tanışmak isteyenler Gain yayınları başladı

23 Temmuz 2021 Cuma 16:08
The Loudest Voice Gain'de yayında

The Loudest Voice Gain'de yayında

Tüm dünyada çok ses getiren 7 bölümlük mini dizi The Loudest Voice GAİN’de yayına girdi! Medya ile politikanın gizli ilişkilerini ve ABD’deki güç dengelerinin ardındaki gerçekleri, Fox News kurucusu Roger Ailes’in yaşam hikayesi üzerinden anlatan The Loudest Voice, Russell Crowe, Sienna Miller ve Naomi Watts gibi başarılı isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. 

Fox News’in kurucusu Roger Ailes’in hayatını konu alan 7 bölümlük mini dizi The Loudest Voice GAİN’de yayına girdi. Dizide Roger Ailes rolüyle müthiş bir oyunculuk performansı ortaya koyan Russell Crowe’a dünyaca ünlü aktörler eşlik ediyor. Sienna Miller NBC’de çalışan haber yapımcısı Elizabeth Beth” Ailes rölüyle karşımıza çıkarken, Naomi Watts Gretchen Carlson’ı, Seth MacFarlane ise uzun yıllar boyunca Alies’in en güvendiği çalışanı ve halkla ilişkiler şefi olan Brian Lewis’i canlandırıyor.

The Loudest Voice, hikayesini ABD perspektifinden anlatsa da, günümüzde politik dünyayı medya patronlarının nasıl yönlendirebildiğini gözler önüne seriyor. İzleyiciye Amerika’daki modern Cumhuriyetçi partinin yükselişine yol açan olayları anlamak için Ailes’in nasıl bir katkısının olduğunu öğrenme fırsatı sunuyor. Ailes’in tartışmalı bir şekilde perde arkasından Cumhuriyetçi partiyi yönetmesi, aynı zamanda bunun sayesinde dünya liderlerine danışman olması anlatılıyor.

Roger Ailes’in hayatının son yılları, cinsel taciz suçlamaları ve dolasıyla Fox News’tan ayrılması ile geçmişti. The Loudest Voice, Ailes’in başından geçen bu olayların Amerika’daki güç dengelerini nasıl değiştirdiğini anlamaya da yardımcı oluyor.

GAİN, güncel dünyanın nabzını tutan dikkat çekici uluslararası yapımlarla içeriklerini çeşitlendirmeyi sürdürüyor. The Loudest Voice de, medya dünyası ve politik ilişkilere dair çarpıcı bilgiler vermesinin yanı sıra, yüksek tansiyonlu hikayesi ve müthiş oyunculuklarıyla da izleyiciyi ekran karşısına kilitleyecek.

GAİN’de yenilik zamanı! Yepyeni özgün içerikler GAİN Premium’da. Kredi/banka kartı ile aylık 21.90 TL, uygulama içi ödeme ile aylık 23.99 TL’ye Premium üyeliğe geçilebilecek. GAİN’in içeriklerinin bir kısmı her zamanki gibi ücretsiz olmaya devam edecek.   

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