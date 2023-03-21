Tiyatro Günleri “Tatavla’da Son Dans” oyunuyla başladı





Maltepe Belediyesi’nin tiyatro dünyasının ünlü isimlerini Maltepeli tiyatroseverler ile buluşturduğu “Tiyatro Günleri”, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde başladı. Tiyatro Günleri’nin açılışı, ünlü oyuncular Sumru Yavrucuk ve Deniz Çakır’ın rol aldığı “Tatavla’da Son Dans” isimli oyunun gösterimiyle başladı.

Oyuna Maltepeli tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.’un yazdığı oyunuyönetti. Oyunda 6-7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul’da yaşayan gayrimüslim vatandaşlara yönelik saldırıların ardından İki Rum kadının öyküsü anlatıldı. Oyunun sahne tasarımını Serkan Kavurt, ışık tasarımını Alev Topal, müziklerini Batuhan Parlak hazırladı.

İzleyiciler, Sumru Yavrucuk ve Deniz Çakır’ın Gül ve Eleni karakterlerine hayat verdikleri oyunda, iki kadının gitmek ve kalmak arasındaki yaşanmışlıklarına tanıklık etti. Oyuncular tek perde sahnelenen oyundaki performanslarıyla izleyicilerin alkışlarını topladı. Oyunun bitiminde Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zeynep Hayman tarafından oyunculara el yapımı tabak hediye edildi.

Tiyatro Günleri’nde pek çok önemli ismin yazıp yönettiği oyunlar ile birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı yapımların gösterimi ücretsiz gerçekleşecek. 27 Mart tarihine dek devam edecek program Maltepe Belediyesi’nin web sayfasından ve kurumsal sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.



