Tiyatro | Tut Elimden Rovni | İnsanlığa ve Aşka Övgü

Tut Elimden Rovni | İnsanlığa ve Aşka Övgü
Tiyatro Keyfi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle sahnelere kazandırdığı oyunu Kemal Başar yönetti. Can Atilla’nın eşsiz müziğinin yanı sıra Yüksel Aymaz’ın minimalist ışık tasarımıyla da göze çarpan eserde Savaş Alp Başar ve Cansu Tekoluk rol alıyor.
İnsanlığa ve aşka övgü niteliğindeki Tut Elimden Rovni, 31 Mart Cuma akşamı saat 20.30’da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde seyirci ile buluşuyor.
Yazan: Aziz Nesin
Yöneten: Kemal Başar
Müzik: Can Atilla
Işık tasarım: Yüksel Aymaz
Reji asistanı: Zeynep Yaylıcıoğlu