Tiyatro | Tut Elimden Rovni | İnsanlığa ve Aşka Övgü

Tut Elimden Rovni | İnsanlığa ve Aşka Övgü

Tiyatro Keyfi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle sahnelere kazandırdığı oyunu Kemal Başar yönetti. Can Atilla’nın eşsiz müziğinin yanı sıra Yüksel Aymaz’ın minimalist ışık tasarımıyla da göze çarpan eserde Savaş Alp Başar ve Cansu Tekoluk rol alıyor.

İnsanlığa ve aşka övgü niteliğindeki Tut Elimden Rovni, 31 Mart Cuma akşamı saat 20.30’da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde seyirci ile buluşuyor.

’in müthiş eseri… Objelerin göze yaklaştıkça netliğini kaybetmesi gibi en yakınındakini çoğu kez net değerlendiremez insan. Kıymetini bilemezseniz, elinizden kayıp gider. Sonsuza dek. Oyun insanlığa ve aşka övgüdür.

Yazan: Aziz Nesin

Yöneten: Kemal Başar

Müzik: Can Atilla

Işık tasarım: Yüksel Aymaz

Reji asistanı: Zeynep Yaylıcıoğlu