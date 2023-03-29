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Tiyatro | Tut Elimden Rovni | İnsanlığa ve Aşka Övgü

Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi  “İnsanlığa ve aşka övgü”  31 Mart Cuma, Saat 20.30 seyirci ile buluşuyor

29 Mart 2023 Çarşamba 09:20
Tiyatro | Tut Elimden Rovni | İnsanlığa ve Aşka Övgü

Tut Elimden Rovni | İnsanlığa ve Aşka Övgü

Tiyatro Keyfi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle sahnelere kazandırdığı oyunu Kemal Başar yönetti. Can Atilla’nın eşsiz müziğinin yanı sıra Yüksel Aymaz’ın minimalist ışık tasarımıyla da göze çarpan eserde Savaş Alp Başar ve Cansu Tekoluk rol alıyor.

İnsanlığa ve aşka övgü niteliğindeki Tut Elimden Rovni, 31 Mart Cuma akşamı saat 20.30’da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde seyirci ile buluşuyor.

Aziz Nesin’in müthiş eseri… Objelerin göze yaklaştıkça netliğini kaybetmesi gibi en yakınındakini çoğu kez net değerlendiremez insan. Kıymetini bilemezseniz, elinizden kayıp gider. Sonsuza dek. Oyun insanlığa ve aşka övgüdür.

Yazan: Aziz Nesin 

Yöneten: Kemal Başar 

Müzik: Can Atilla 

Işık tasarım: Yüksel Aymaz

Reji asistanı: Zeynep Yaylıcıoğlu 

Anahtar Kelimeler:
Aziz NesinTiyatroElimden Rovni
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