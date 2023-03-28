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Togg T10X ön sipariş sürecinde çekiliş heyecanı

Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş, 29 Mart’ta noter huzurunda gerçekleşecek.

28 Mart 2023 Salı 21:26
Togg T10X ön sipariş sürecinde çekiliş heyecanı

Togg T10X ön sipariş sürecinde çekiliş heyecanı

Togg, 16-27 Mart tarihleri arasında yapılan ön sipariş sürecine katılan kullanıcıların ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi çekiliş öncesi açıkladı. Sürece katılan 177 bin 467 kişi arasından şanslı 20 bin kişi, T10X’in ilk kullanıcıları olacak. 20 bin kişinin yanı sıra 20 bin kişi de yedek listeye girecek. Asıl ve yedek listeye giren kullanıcılar akıllı cihazlarını teslim almayı bekledikleri süre kadar ilave garanti ve her bekledikleri ay için Trugo’dan 85 kWs(*) enerji dolum hakkı kazanacak.

Türkiye’de ilk defa uçtan uca dijital satış yöntemiyle gerçekleşen Togg T10X ön sipariş sürecinde dijital çekiliş heyecanı yaşanıyor. Ön sipariş sürecinde ön ödeme için kredi kartı ve banka yoluyla e-Cüzdan’a yapılan transferler, 27 Mart günü saat 17.00’ye kadar işleme alındı ve aynı gün saat 22.00’de sipariş sistemi kapatıldı. 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore uygulamasından ve Togg websitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, 29 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı. Togg’un, websitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

Yedek liste de belirlenecek

Çekiliş sonucu ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler. Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler. 

Beklenen süre kadar ek garanti ve Trugo’dan aylık 85 kWs (*) enerji dolum hakkı

Çekiliş sonuçlandığında asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak. Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren, teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip, Trugo’dan da aylık 85 kWs (*) enerji dolum hakkı tanımlanacak. 

Sosyal medya hesaplarından canlı yayın

Togg sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak çekilişte, sipariş hakkı kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
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