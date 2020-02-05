Tohum Otizm Vakfı Öğrencisi Cem Sezgin’den muhteşem piyano resitali

Tohum Otizm Vakfı öğrencisi ve aynı zamanda vakfın kuruluşunun başkahramanı olan Cem Sezgin, Türkiye’nin ilk Çocuk Sanat Festivali’nde sunduğu piyano resitali ile damga vurdu. Ana sahnede iki parçadan oluşan piyano performansı ile ayakta alkışlanan Cem’i, annesi Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin yalnız bırakmadı.

Çocukları, sanat ve sanatçı ile buluşturan Türkiye’nin ilk Çocuk Sanat Festivali, bu yıl 2’nci kez gerçekleştirildi. 30 Ocak- 2 Şubat 2020 tarihleri arasında, Zorlu PSM ev sahipliğinde düzenlenen festivalde, 1-13 yaş arası çocuklar, resimden müziğe, danstan karikatüre, fotoğraf çekiminden senaryo yazarlığına kadar pek çok atölyeye katılma fırsatı buldu. Dört gün süren ve renkli görüntülere sahne olan festivale, yüzlerce çocuk aileleri ile birlikte katıldı.

Ünlü oyuncu Tohum Otizm Vakfı yararına çocuklar ile buluştu

Festival kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarında, çocuklar bir taraftan doyasıya eğlenirken diğer yandan da ünlü sanatçılarla yaratıcılıklarını ortaya koydular. Festivalin ‘Artist Zone’ alanında Sevinç Erbulak, Yağmur Tanrısevsin’in de aralarında bulunduğu ünlü sanatçılar Tohum Otizm Vakfı yararına çocuklarla birlikte atölye çalışması yaptılar.

Festival kapsamında çocuklar ayrıca Tan Sağtürk Akademi'de duygularını dansla anlatıp, Ragıp Savaş Sanat Akademisi'nde de yaratıcılıklarını kelimelerle ifade etmeye çalıştılar. Gupse Özay ile Masal Atölyesi’nde eğlenen çocuklar, Gani Müjde’den oyunculuk, Okan Karacan’dan da tiyatro dersleri aldılar. Resim tutkunu çocuklar ise, Devrim Erbil ve Yiğit Yazıcı ile hayallerini çizgilerle ve renklerle tuvallere aktardılar.

Cem Sezgin piyano resitali ile kapanışa damga vurdu

Çocuk Sanat Festivali’nin son gününe ise, Tohum Otizm Vakfı öğrencisi Cem Sezgin damgasını vurdu. Tohum Otizm Vakfı’nın kuruluşunun ilham kaynağı ve aynı zamanda başkahramanı olan Cem Sezgin, sunduğu piyano resitali ile katılımcıları büyüledi. Cem Sezgin’in, iki parçadan oluşan ana sahnedeki piyano performansı, konuklar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin de bu önemli günde oğlu Cem’in yanında yer alarak, destek verdi. Anne Sezgin, piyanonun yanı sıra bateri çalan ve aynı zaman da Engelliler Yüzme Milli takım oyuncusu olan oğlu Cem ile gurur duyduğunu dile getirdi.