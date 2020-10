Toplumların sanata bakış açılarında sosyal sanat galerisi faktörü

Her toplumun kendi sanatı ve anlayışı vardır. Çünkü toplumlar farklı bir metafora sahiptir. Bu da sanatta kendini ortaya çıkarır. Kimi savaş toplumlarına bakıldığı zaman resimleri savaşı anlatan imgelerle doludur. Ya da bir doğa toplumuna bakıldığı zaman genelde doğanın izlerini görebilirsiniz. Her toplumun tarihten gelen ve beslendiği kimi kaynaklar vardır. İşte bu kaynaklar toplumu ayakta tutarak resimlere de yansır. Örneğin; Osmanlı toplumunda o zamanın önemli padişahlarının resmedilmesi adından söz ettirdikleri ve yaptıkları faaliyetler neticesinde resimde ön plana çıkarlar.

Ressam Gökhan Yıldırım öncülüğünde Instagram platformunda sosyal sanat galerisi olarak yerini alan @yildirimarte sayfasında da dünyanın farklı toplumlarından sanatçıların eserlerine göz atıp incelerken onların sanat anlayışı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Toplum ve sanat

Toplumlar beslendikleri şeyleri mitleştirip sanata dönüştürür. Türk toplumdaki destanları düşünebilirsiniz. Bazı toplumlarda meydana gelen çarpıklıklar ve sorunlar da sanatta farklı şekillerde resmedilerek yerini alır. Bu da gerçekliğin resim yoluyla halka duyurulmasını kapsar. Çünkü sanat bir bakıma mesaj niteliği de taşır. Böylece toplumun sesi olarak onlara bu yolla gerekli mesajlar da verilir. Sanatı sanat yapan toplumdur. Toplum olmazsa sanatta olmaz. Bugünün her şeyi topluma ait olduğu için sanatı toplumdan soyutlamak da doğru olmaz. Ressam Gökhan Yıldırım, Instagram sayfası adresi olan @yildirimarte adresine tıklayarak topluma indirgenmiş olan tüm sanat içeriklerine göz atabilirsiniz. Üstelik her bir sanat farklı toplumdan çıktığı için sizlere farklı bilgiler sunuyor. Bu durum sanatı kültürel açıdan değerlendirebilmeniz için son derece güzel bir platformla karşılaştığınızı bir kere daha hatırlatıyor.

Toplum ve sanat ilişkisi

Her toplumda en önemli olanlar genellikle sanatçılar olmuştur. Bunların arasında, ressamlar topluma kulak vererek kendi resim anlayışlarını ortaya çıkartmıştır. Etkilendiği akım ne olursa olsun tüm sanatçılar aktif bir şekilde kendisini icra etmek ister. Ancak her birinin tek ortak noktası toplumdur. İster hayal isterse de gerçek bir anlayışa yer versinler; her biri toplumun içinden çıktıkları için yaşadıkları topluma ait her türlü konuyu içselleştirip sanatına aktarır. Sizler bunlara daha yakından bakmak için Ressam Gökhan Yıldırım’ın öncülüğünde kurulan @yildirimarte sosyal sanat galerisine sayfasına göz atabilirsiniz. Böylece toplumlara ve onun sanatçılarına olan bilgiyi de bu yolla elde edebilirsiniz. Topluma yön veren sanatçıların resimlerini daha yakından inceleme şansına da sahip olabilirsiniz.

Sosyal sanat galerisini incelemek için >>> @yildirimarte

Gökhan Yıldırım resmi hesap için >>> yildirimghan

Ressam Gökhan Yıldırım Kimdir?

Gökhan Yıldırım, 24 Şubat 1986 tarihinde Ahlat’ta doğmuştur. Yıldırım, üç çocuklu bir ailenin ikinci çocuğudur.

Ailesi 1988 yılında Antalya’ya yerleşince eğitim hayatına orada başladı. İlköğretim yıllarının başlarında el sanatları ve sanatla ilgili diğer çalışmalara da ilgisi olduğunu fark edince kendisini bu alanda yetiştirmeye karar verdi. Öğretmeninin kendisine verdiği ödev sayesinde ilk sanat tecrübesini yaşadı ve giderek sanata ilgisi artmaya başladı. Resim derslerinde en yakın arkadaşlarının iyi notlar alması için onlara resimler yapardı ve bu yüzden zaman zaman kendi resimlerini yetiştiremediği bile olmuştur. Sanatla ve özellikle resim ile olan bağı giderek güçlenmiştir ve ilerleyen yıllarda bunların meyvesini de toplayacaktır.

1997 yılında ailesinin ayrılması sonucu annesi ile yaşamaya başladı. İlk ödülünü 1997 yılında okullar arası düzenlenen kompozisyon ve el yazısı yarışmasında aldı. 1998 yılında okulda düzenlenen resim yarışmasına katılarak ilk resim ödülünü almış oldu. Aynı yıllarda Alman Dili Edebiyatı ve Eğitimi alarak Almanca öğrenmeye başladı. 2000 yılında İngilizce dilini de merak ederek İngilizce öğrenmeye başladı. Ve Lise yıllarında hem okuyup hem çalışarak yabancı dilini geliştirmeye devam etti. Sanatçı bakış açısının ona verdiği evrensel olma güdüsü ile hareket eden Yıldırım, ilerleyen yıllarda farklı dilleri de öğrenerek kendini geliştirmeye devam etti. Ayrıca, lise yıllarında tiyatro, sahne eğitimi alarak bir dönem tiyatro ile de ilgilendi.

2004 yılında ilk yurtdışı deneyimini yaşadıktan sonra yurt dışına olan merakı artınca 2006 yılında Almanya’da 6 ay yaşayıp bir dönem orada kalmayı seçti. 2006 yılında amatör olarak resim yapıp bundan gelir etmeye çalıştı. 2009 yılındaki askerlik döneminde Rusça diline merak salıp Rusça yazmayı ve okumayı kendi çabasıyla öğrendi. 2011 yılında Atv, Star ve birtakım yaygın televizyon kanalları için sanatsal çalışmalar da bulundu. Star Tv’de yayınlanan “İffet” dizisi, TNT ekranlarında yer alan “Yıldız Masalı” dizisi, Atv’de yayınlanan “Karadayı” dizisi için sanat yönetmeniyle birlikte yaptığı çalışmalar oldu. Bu dizilerde kullanılmak üzere kendi resmettiği tablolarını da sergilenmesi için verdi.

Bu sayede yaptığı çalışmaların ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanmasını sağladı. Bu sırada bazı ünlü isimler ile çalışma fırsatı bulunca televizyon dizileri ve sinema filmleri için çalışmalar yaptı.

Almanya'da müzikal tiyatroların sahne sanatları ile de ilgilenen ressam çeşitli katkılar sağladı. Dünyaca ünlü; Cats, West Side Story, Lion King, Mamma Mia gibi müzikaller için yaklaşık 50 kişilik ekip ile çalışmalarda bulundu. Bu etkinlerde plato ve sahne kurulumlarından heykel ve kuklalara kadar birçok sanatsal işleri yerine getirdi.

2011 yılında yaptığı bir tabloyu İstanbul’da bir şirket sahibine yüksek bir fiyata satarak kendini bu alanda ispatladı.

2012 yılında ilk sergisini yurt dışında açtıktan sonra sanata bir dönem ara verip ticaret hayatına atıldı. Uluslararası ticaret yapmak için birçok farklı ülkede bulundu. 2014 -2015 yılında İtalya’nın Roma, Floransa, San Marino şehirlerinde ve ondan sonra 2 yıl kadar Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaşadı. Yurtdışında yaşadığı bu dönemlerde çeşitli çalışmalarda bulundu.

Kiev’de yaşadığı dönemlerde öğrendiği Rusça dilini daha da geliştirerek ticaret ve mesleki hayatına devam etti. 2016’dan sonra Türkiye’ye dönerek sanatsal çalışmalarına İstanbul ve Antalya’da devam etti. 2019 yılında İstanbul’da kişisel sergisi için çok çalıştı ve bunu gerçekleştirdi. Yaptığı çalışmalardan elde ettiği gelirlerin bir kısmını; toplum içindeki ihtiyaç sahipleri ve vakıflar ile paylaşma prensibi ile hareket etmektedir. Bu anlamda “İyilik peşinde koş” sloganı ile çalışmalarını sürdüren Adım Adım platformu için resmi bağışçı olarak bulunmaktadır. Aynı zamanda “Okumak her çocuğun hakkıdır” prensibiyle faaliyetlerini yürüten TOÇEV ile çalışmalar yapmıştır. Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği (BEKA) çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. Afrika Vakfı için de destek olmaya devam etmektedir.

Kendisi Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça gibi 4 farklı dili akıcı olarak konuşup yazmaktadır. Bununla birlikte sanat, sergi, kültürel ve yardım faaliyetlerini halen sürdürmektedir. İlgilendiği spor dalları arasında koşu, yüzme, ağırlık, atletizm, golf bulunmaktadır. Şu an Türkiye’de yaşamını sürdürürken İstanbul ve Antalya arasında çeşitli zamanlarda ticari ve mesleki olarak seyahatlerde bulunmaktadır.

Gökhan Yıldırım, "yildirimarte" adındaki Instagram hesabını 2014 yılında bir arkadaşı ile oluşturduktan sonra 2017'de sayfayı tamamen kendisi alarak yönetmeye devam etti ve bugün yaklaşık 190 bin takipçisi bulunan sayfa sanat anlamında dünyanın birçok bölgesinden ressamın eserlerini bünyesinde barındıran bir sanat galeri olarak değer kazandı. Dünya çapında çeşitli sanatçıya alan açıp fırsat sunan bu platform aracılığı ile binlerce kişiye ulaşılıyor. Bunun yanısıra "yildirimarte" tescilli bir marka olarak şirket statüsünde faaliyetlerini de sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda sosyal medya ağı instagram ve web sitesi aracılığı ile özel sanatsal malzemeler, yurt dışında üretilen el yapımı boyalar ve birinci sınıf kaliteli ürünlerin satış hizmeti de sunuluyor.

Yıldırım’ın kariyerinde bazı kronolojik sıramalar ise şu şekilde:

1997 – Edebiyat kompozisyonu & kültürlerarası kompozisyon alanında ilk ödülünü kazandı.

1998 – Okullararası resim yarışmasında ilk resim ödülünü aldı.

2000 – İngilizce öğrenmeye başladı.

2004 – İlk kez yurt dışına çıktı.

2006 – Almanya’ya gitti ve 6 ay orada yaşadı.

2009 – Suriye-Irak sınırında askerlik görevini yaptı.

2011 – Atv, Star Tv vb. gibi bazı televizyon kanallarında sanatsal arka plan çalışmalarında bulundu.

2011 – İstanbul’da tablolarından birini bir şirkete satarak kendisini kanıtladı.

2012 – Yurtdışında ilk sergisini açtı.

2014 – 2015 yılları arasında İtalya ve Kiev’de yaşarken bazı sanatsal ve ticari çalışmalar yaptı.

2016 – İstanbul ve Antalya’da çalışmalarına devam etti.

2019 – İstanbul’da kişisel bir sergi açtı.

@yildirimarte hakkında:

Ressam Gökhan Yıldırım öncülüğünde yürütülmekte olan sosyal resim galerisi dünyanın çeşitli bölgelerinden yetenekli sanatçılara sesini duyurma imkânı sağlıyor. Hâlihazırda 189.000 takipçisi bulunan sayfa güncel olarak eser paylaşımlarına devam ediyor. Sanatseverler ve sanatçı arasında köprü görevi gören @yildirimarte birçok milletten farklı insanları ortak bir noktada buluşturuyor.

Hiçbir şekilde taklit eserler yayınlanmayan ve sadece sanatçıların kendi yaptıkları orijinal resimlerin yayınlandığı @yildirimarte profilinde Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde bulanan ressamların eserlerine ulaşabilirsiniz. Sayfayı incelediğinizde göreceksiniz ki bu ressamlar eğer sadece kendi sayfaları ile sınırlı kalsalar bu kadar kitleye ulaşamayacaklar. İşte bu yüzden galeri adeta bir köprü görevi görüyor.