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Tukaş yaz konserleri başlıyor

Tukaş yaz konserleri 18 Ağustos Cuma günü başlıyor.

17 Ağustos 2023 Perşembe 11:08
Tukaş yaz konserleri başlıyor

Tukaş yaz konserleri başlıyor

   Tukaş yaz konserleri 18 Ağustos Cuma günü başlıyor.Bursa, Balıkesir, Aydın, Antalya, İzmir, Denizli ve Muğla'da yapılacak konserlerde Serdar Ortaç, izel-Çelik-Ercan onser verecek.18 Ağustos'ta Bursa'da başlayacak konserlerin biletlerini müzikseverler Biletix'ten temin edecekler.

Etkinlik takvimi şöyle;

18 Ağustos Cuma Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu

   İzel-Çelik-Ercan

19 Ağustos Cumartesi Altınoluk Amfi Tiyatro Balıkesir

   İzel-Çelik-Ercan

19 Ağustos Cumartesi Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu

   Serdar Ortaç

20 Ağustos Pazar Ayvalık Amfi Tiyatro Balıkesir

   İzel-Çelik-Ercan

21 Ağustos Pazartesi Altın Güvercin Amfi Tiyatro (Kuşadası AVM) Aydın

   İzel-Çelik-Ercan

21 Ağustos Pazartesi Alanya Aktüel Açıkhava Sahnesi Antalya

   Serdar Ortaç

22 Ağustos Salı Aktüel Açıkhava Sahnesi Antalya

    Serdar Ortaç

22 Ağustos Salı İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu İzmir  

   İzel-Çelik-Ercan

23 Ağustos Çarşamba Aktüel Açıkhava Sahnesi Antalya

    İzel-Çelik-Ercan

23 Ağustos Çarşamba Denizli Açıkhava Tiyatrosu Denizli

   Serdar Ortaç

24 Ağustos Perşembe Çeşme Açıkhava Tiyatrosu izmir

   Serdar Ortaç

25 Ağustos Cuma Antınoluk Amfi Tiyatro Balıkesir

   Serdar Ortaç

26 Ağustos Cumartesi Ayvalık Amfi Tiyatro Balıkesir

   Serdar Ortaç

27 Ağustos Pazar Altın Güvercin Amfi Tiyatro (Kuşadası AVM) Aydın

   Serdar Ortaç

27 Ağustos Pazar Bodrum Antik Tiyatro Muğla

   İzel-Çelik.Ercan

28 Ağustos Pazartesi Bodrum Antik Tiyatro Muğla

   Serdar Ortaç

28 Ağustos Pazartesi Denizli Açıkhava Tiyatrosu Denizli

   İzeÇelik-Ercan

29 Ağusots Salı İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu İzmir

   Serdar Ortaç

Son Güncelleme: 17.08.2023 16:30
Anahtar Kelimeler:
TukaşİzelÇelikErcanSerdar Ortaç
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