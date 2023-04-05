Türk Dünyası iftar'da buluştu

Rumeli coğrafyasından Anadolu’ya, Türkmeneli’nden Kafkaslar’a, Türkistan coğrafyasından İdil-Ural’a Türk Dünyası temsilcilerinin katıldığı iftar programında Türk topluluklarının sorunları dile getirildi.

Eski Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya, Göç İdaresi temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının da onurlandığı istişare toplantısında Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz, yaptığı açılış konuşmasında, tüm partileri seçim beyannamelerinde Türk dünyasına yer verme çağrısında bulundu.

Suriye Türkmen Dernekler Fed. Bşk. Tarık Sülo Cevizci, Rumeli Vakfı Başkan vekili Kemal Baltepe, İstanbul Azerbaycan Türkiye İşbirliği Der. Bşk. Sefer Karakoyunlu, KKTC Türkiye İşbirliği Cemiyeti Bşk. Rüşat Aydoğan, Türkmeneli İnsan Hakları Der. Bşk. Savaş Avcı, Türkmeneli Dernekler Federasyonu Gen. Bşk. Mehmet Tütüncü, Afganistan STK’lar Birlik Platformu Bşk. Abdulgafur Turan, Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Sözcüsü Yusuf Yusufoğlu’nun yaptığı konuşmalar ve Afganistan Türkleri aksakalı Recep Türkgeldi’nin duaları sonrası ilahiler eşliğinde mevlevi töreni yapıldı.

TÜRK DİASPORA BAKANLIĞI KURULMALI

Stk başkanları yaptıkları konuşmalarda Türk Diasporası Bakanlığı’nın kurulmasını ifade ederek, partilere özetle şu çağrıda bulundular:“…Afganistan’da, Doğu Türkistan’da, Kırım’da, Batı Trakya’da; İran’da, Suriye ve Irak Türkmeneli bölgesinde soydaşların yaşadıkları sorunlara çözüm bulma noktasında Ankara’nın garantör ülke olarak devrede olması gerektiğini belirten, Türk Dünyası temsilcileri, Dış Türkler veya Türk Diasporası Bakanlığı kurulması gerektiğini tekrar vurgulayarak, bütün partileri Türk Dünyası ile her alanda kucaklaşmaya davet ettiler.

Afganistan Dernekler Federasyonu Başkanı İzzet Sedat, Dağıstan Kumuk Türkleri Bşk. Zümrüt Khızrıeva, Türkmen Kadınlar Der. Bşk. Gülşirin Beyler, Kazak Türkleri Vakfı Başkanı Celal Kahraman, Dünya Türkleri ve Akraba Toplulukları Der. Bşk Metin Özkan; Türk Cumhuriyetleri Platformu Bşk. Aslan Türkmen, Türk Kültür Platformu Bşk. Metin Yıldırım, Afgan-Türk Konseyi Bşk. Ramazan Yurttash ve yardımcısı Murat Nazar, Ülkü-Der Kurucu başkanı Ahmet Selçuk Can, Ülkücü Düşünce Der. Bşk Emre Gürel, Doğu Türkistan Gençlik ve Kültür Der. Bşk Yrd. A.Cantürk, Ülkü Ocakları Vakfı Mütevelli Heyet üyesi Cihan Kantar, Türk Film Sanat Vakfı Bşk. Erdoğan Erdoğdu, Afganistan Türkleri Uluslararası Sosyal Yardım Der. Bşk. Fazıl Ahmet Sönmez, Türkistanlılar Sosyal Yardım Der. Bşk. Ekber Yassa ve yardımcısı Abdurrahman Temur, Irak Türkleri Kültür ve Yrd. Der. Bşk.Yrd. Eyüp Kerem, Doğu Türkistan Dayanışma Der. Kadın Kolu Bşk. Ruşen Tursun, DTDD yön. Krl. Üyesi Tahir Vatanoğlu, Dünya Ahıska Türkleri temsilcisi, Gagauz Türkleri temsilcisi, Terekeme-Karapapak Türkleri Der. Bşk. Engin Aybirdi ve Yrd.cısı Mustafa Yıldız, Andhoylular Der. Bşk. Habib Nusret, Dünya Kongrat Türkleri Der Bşk. Yardımcıları Nimetullah İbrahim, Z.burnu Akil Adamlar Der. Bşk. Ozan Karasay, Kızılelma Danışma Enstitüsü Kurucu Bşk. M. Seyit Türker; Kazakistan temsilcisi Hamza; Türk Dünyası Uluslararası Gazeteciler Der. Bşk. Güngör Yavuzaslan, Gazetecilerin ağabeyi yazar Kemal Sallı, Mevlüt Yüksel, Nuh Mete Deniz ve Esra Öztürk ile Uzbek Medya temsilcileri Nurahmet Yurttash; Suriye Türkmenleri YK. Üyesi Cuma İssa, Golan Türkmenleri Der. Bşk. Halil Muhammet, Türkmen Ocağı Derneği Bşk. Muhammet Veyso, Suriye Türkmen Dernekler Fed. Aksaklılar Bşk. Servet Muharrem, Sultangazi Suriye Türkmen Der. Bşk. Hasan Recep, Humus Türkmenleri Der. Bşk. Mutaz Şaklap, Türkmen Kardeşlik Der. Bşk. Ahmet Hedevi, İkitelli Türkmen Der. Bşk. Ismail Elbeyli, Bayır Bucak Türkmenleri Der. Bşk. Mehmet Şandırlı ve Suriye Türkmenleri gençlik kolu mensuplarının katılım sağladığı Türk Dünyası İstişare Toplantısı’nın 7.ncisi yapılan dualarla sona erdi.