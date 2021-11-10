Türk Dünyası İstanbul’da Buluştu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ev sahipliğinde gerçekleşen “Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları”nda konserler, dans gösterileri, edebiyat söyleşileri, sergiler ve atölye çalışmaları yer alıyor.
14 Kasım tarihine kadar Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde devam edecek etkinlikler çerçevesinde, CRR’de 9 Kasım salı günü Prof. Dr. Cevap Çapan ve müzikolog Prof. Dr. Feza Tansuğ ile söyleşi gerçekleştirildi. Çapan, Bahri Hazer şiiri üstünden Nazım Hikmet’i ve Azerbaycan ile kurduğu ilişkiyi anlatırken, müzikolog Prof. Dr. Feza Tansuğ katılımcıları Türk ses dünyasında yolculuğa çıkardı. Aynı günün akşamı CRR Konser Salonu’nda Azeri caz sanatçısı Aziza Mustafa Zadeh ise müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Kutlamalar çerçevesinde CRR’de; aralarında Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın Türk devletlerinde dil ve kültür birlikteliğini, yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli’nin Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’u, Mehmet Yaşin’in Türk dünyasının ortak lezzetlerini, Prof. Dr. Münevver Tekcan’ın Ahmet Yesevi’nin tasavvufta açtığı yolu anlattığı söyleşilerinde bulunduğu Türk dünyasına dair etkinlikler gerçekleştirilecek. “ Türk Cumhuriyetleri’nde Yaşamdan İzler” Karma Fotoğraf Sergisi de 14 Kasım’a kadar yine CRR’de gezilebilecek.
Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde, 14 Kasım’a kadar her gün saat 12.00-17.00 arasında halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklerde ise bağımsızlıklarını kutlayan 5 ülke ve Türkiye’den sanatçı ve zanaatkarlarn el sanatları sergileri, geleneksel çocuk oyunları, ülkeler hakkında gezgin sunumları ve gastronomi tadımlarının yanı sıra dinletiler bulunuyor.
Program Akışı
11 KASIM 2021 ÖZBEKİSTAN GÜNÜ
TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ
12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri
13:00 Özbek Müziği Dinletisi
13.30 "Geleneksel Oyunlar”
Kim Aladıya Şuginaniya Oyunu Koptok Tepdi Oyunu Lanka Oyunu
14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı
15:30 Özbek Müziği Dinletisi
16:00 Alan Kapanışı
CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU
Söyleşiler: Moderatör Pelin Batu
14.00 Söyleşi: “Ali Şîr Nevâî” - Prof. Dr. Vahit Türk
15.30 Söyleşi: "Türk Dünyası Mutfağı" - Mehmet Yaşin
20.00 Konser: “Abbos” Müzik Grubu ve “Tumor” Devlet Halk Dansları Topluluğu
12 KASIM 2021 KIRGIZİSTAN GÜNÜ
TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ
12.00 Geleneksel El Sanatları Sergi Açılışı
13.30 Komuz Müziği Dinletisi
14.00 "Geleneksel Oyunlar”
Toguz Korgool Kulakka Capmay Cip Kırkmay/Kesmey
15.00 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı
16.00 Komuz Müziği Dinletisi
17:00 Alan Kapanışı
CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU
Söyleşiler: Moderatör Ceren Akdağ
14.00 Söyleşi: “Cengiz Aytmatov” - Zülfü Livaneli
15.30 Söyleşi: “Manas Destanı” - Prof. Dr. Muharrem Kaya
20.00 Konser: Gülzada Rıskulova
13 KASIM 2021 KAZAKİSTAN GÜNÜ
TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ
12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri
13:00 Dombra ve Kıl Kopuz Dinletisi
13.30 "Geleneksel Oyunlar”
Toguz Kumalak Aşık Oyunu Kayırmak Oyunu
14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı
15:30 Dombra ve Kıl Kopuz Dinletisi
16:00 Alan Kapanışı
CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU
Söyleşiler: Moderatör Merve Yıldırım
14.00 Söyleşi: “Kazak Edebiyatı” - Prof. Dr. Orhan Söylemez
15.30 Söyleşi: “Ahmet Yesevi” - Prof. Dr. Münevver Tekcan
20.00 Konser: Ulytau
14 KASIM 2021 TÜRKMENİSTAN GÜNÜ
TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ
12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri
13:00 Türkmen Müziği Dinletisi
13.30 "Geleneksel Oyunlar”
Ak Terek Gün Terek Yaglıga Tovusmak Tovak
14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı
15:30 Türkmen Müziği Dinletisi
16:00 Alan Kapanışı
CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU
Söyleşiler: Moderatör Pelin Batu
14.00 Söyleşi: “Türk Mitolojisi” - Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu
15.30 Söyleşi: "Mahtum Kulu" - Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Güder
17.00 Konser: ""Türk Dünyası Müzikleriyle Masallar" Anlatıcı: Beyza Akyüz Müzisyenler: Kanıkey Güvenç Akçay, Halime Atalay