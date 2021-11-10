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Türk Dünyası İstanbul’da Buluştu

1991 yılında bağımsızlıklarını kazanan Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan, bağımsızlıklarının 30. yıl dönümünü İstanbul’da kültür sanat etkinlikleri ile kutluyor.  

10 Kasım 2021 Çarşamba 16:49
Türk Dünyası İstanbul’da Buluştu

 Türk Dünyası İstanbul’da Buluştu 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ev sahipliğinde gerçekleşen “Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları”nda konserler, dans gösterileri, edebiyat söyleşileri, sergiler ve atölye çalışmaları yer alıyor.  

14 Kasım tarihine kadar Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde devam edecek etkinlikler çerçevesinde, CRR’de 9 Kasım salı günü Prof. Dr. Cevap Çapan ve müzikolog Prof. Dr. Feza Tansuğ ile söyleşi gerçekleştirildi. Çapan, Bahri Hazer şiiri üstünden Nazım Hikmet’i ve Azerbaycan ile kurduğu ilişkiyi anlatırken, müzikolog Prof. Dr. Feza Tansuğ katılımcıları Türk ses dünyasında yolculuğa çıkardı. Aynı günün akşamı CRR Konser Salonu’nda Azeri caz sanatçısı Aziza Mustafa Zadeh ise müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. 

Kutlamalar çerçevesinde CRR’de; aralarında Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın Türk devletlerinde dil ve kültür birlikteliğini, yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli’nin Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’u, Mehmet Yaşin’in Türk dünyasının ortak lezzetlerini, Prof. Dr. Münevver Tekcan’ın Ahmet Yesevi’nin tasavvufta açtığı yolu anlattığı söyleşilerinde bulunduğu Türk dünyasına dair etkinlikler gerçekleştirilecek. “ Türk Cumhuriyetleri’nde Yaşamdan İzler” Karma Fotoğraf Sergisi de 14 Kasım’a kadar yine CRR’de gezilebilecek. 

Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde, 14 Kasım’a kadar her gün saat 12.00-17.00 arasında halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklerde ise bağımsızlıklarını kutlayan 5 ülke ve Türkiye’den sanatçı ve zanaatkarlarn el sanatları sergileri, geleneksel çocuk oyunları, ülkeler hakkında gezgin sunumları ve gastronomi tadımlarının yanı sıra dinletiler bulunuyor. 

Program Akışı  

11 KASIM 2021 ÖZBEKİSTAN GÜNÜ 

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ 

12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri 

13:00 Özbek Müziği Dinletisi 

13.30 "Geleneksel Oyunlar”

Kim Aladıya Şuginaniya Oyunu Koptok Tepdi Oyunu Lanka Oyunu 

14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı 

15:30 Özbek Müziği Dinletisi 

16:00 Alan Kapanışı  

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU 

Söyleşiler: Moderatör Pelin Batu 

14.00 Söyleşi: “Ali Şîr Nevâî” - Prof. Dr. Vahit Türk 

15.30 Söyleşi: "Türk Dünyası Mutfağı" - Mehmet Yaşin 

20.00 Konser: “Abbos” Müzik Grubu ve “Tumor” Devlet Halk Dansları Topluluğu 

12 KASIM 2021 KIRGIZİSTAN GÜNÜ 

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ 

12.00 Geleneksel El Sanatları Sergi Açılışı 

13.30 Komuz Müziği Dinletisi 

14.00 "Geleneksel Oyunlar” 

Toguz Korgool Kulakka Capmay Cip Kırkmay/Kesmey 

15.00 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı 

16.00 Komuz Müziği Dinletisi 

17:00 Alan Kapanışı 

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU 

Söyleşiler: Moderatör Ceren Akdağ 

14.00 Söyleşi: “Cengiz Aytmatov” - Zülfü Livaneli 

15.30 Söyleşi: “Manas Destanı” - Prof. Dr. Muharrem Kaya

20.00 Konser: Gülzada Rıskulova 

13 KASIM 2021 KAZAKİSTAN GÜNÜ 

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ 

12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri 

13:00 Dombra ve Kıl Kopuz Dinletisi 

13.30 "Geleneksel Oyunlar” 

Toguz Kumalak  Aşık Oyunu Kayırmak Oyunu 

14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı 

15:30 Dombra ve Kıl Kopuz Dinletisi 

16:00 Alan Kapanışı 

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU 

Söyleşiler:  Moderatör Merve Yıldırım 

14.00 Söyleşi: “Kazak Edebiyatı” - Prof. Dr. Orhan Söylemez 

15.30 Söyleşi: “Ahmet Yesevi” - Prof. Dr. Münevver Tekcan 

20.00 Konser: Ulytau 

14 KASIM 2021 TÜRKMENİSTAN GÜNÜ 

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ 

12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri 

13:00 Türkmen Müziği Dinletisi 

13.30 "Geleneksel Oyunlar” 

Ak Terek Gün Terek Yaglıga Tovusmak Tovak 

14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı 

15:30 Türkmen Müziği Dinletisi 

16:00 Alan Kapanışı  

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU 

Söyleşiler: Moderatör Pelin Batu 

14.00 Söyleşi: “Türk Mitolojisi” - Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu 

15.30 Söyleşi: "Mahtum Kulu" - Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Güder 

17.00 Konser: ""Türk Dünyası Müzikleriyle Masallar" Anlatıcı: Beyza Akyüz Müzisyenler: Kanıkey Güvenç Akçay, Halime Atalay

Son Güncelleme: 10.11.2021 17:06
Anahtar Kelimeler:
İBBTürk DünyasıTürk Dünyası İstanbul
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