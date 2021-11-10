Türk Dünyası İstanbul’da Buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ev sahipliğinde gerçekleşen “Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları”nda konserler, dans gösterileri, edebiyat söyleşileri, sergiler ve atölye çalışmaları yer alıyor.

14 Kasım tarihine kadar Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde devam edecek etkinlikler çerçevesinde, CRR’de 9 Kasım salı günü Prof. Dr. Cevap Çapan ve müzikolog Prof. Dr. Feza Tansuğ ile söyleşi gerçekleştirildi. Çapan, Bahri Hazer şiiri üstünden Nazım Hikmet’i ve Azerbaycan ile kurduğu ilişkiyi anlatırken, müzikolog Prof. Dr. Feza Tansuğ katılımcıları Türk ses dünyasında yolculuğa çıkardı. Aynı günün akşamı CRR Konser Salonu’nda Azeri caz sanatçısı Aziza Mustafa Zadeh ise müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kutlamalar çerçevesinde CRR’de; aralarında Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın Türk devletlerinde dil ve kültür birlikteliğini, yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli’nin Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’u, Mehmet Yaşin’in Türk dünyasının ortak lezzetlerini, Prof. Dr. Münevver Tekcan’ın Ahmet Yesevi’nin tasavvufta açtığı yolu anlattığı söyleşilerinde bulunduğu Türk dünyasına dair etkinlikler gerçekleştirilecek. “ Türk Cumhuriyetleri’nde Yaşamdan İzler” Karma Fotoğraf Sergisi de 14 Kasım’a kadar yine CRR’de gezilebilecek.

Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde, 14 Kasım’a kadar her gün saat 12.00-17.00 arasında halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklerde ise bağımsızlıklarını kutlayan 5 ülke ve Türkiye’den sanatçı ve zanaatkarlarn el sanatları sergileri, geleneksel çocuk oyunları, ülkeler hakkında gezgin sunumları ve gastronomi tadımlarının yanı sıra dinletiler bulunuyor.

Program Akışı

11 KASIM 2021 ÖZBEKİSTAN GÜNÜ

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ

12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri

13:00 Özbek Müziği Dinletisi

13.30 "Geleneksel Oyunlar”

Kim Aladıya Şuginaniya Oyunu Koptok Tepdi Oyunu Lanka Oyunu

14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı

15:30 Özbek Müziği Dinletisi

16:00 Alan Kapanışı

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Söyleşiler: Moderatör Pelin Batu

14.00 Söyleşi: “Ali Şîr Nevâî” - Prof. Dr. Vahit Türk

15.30 Söyleşi: "Türk Dünyası Mutfağı" - Mehmet Yaşin

20.00 Konser: “Abbos” Müzik Grubu ve “Tumor” Devlet Halk Dansları Topluluğu

12 KASIM 2021 KIRGIZİSTAN GÜNÜ

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ

12.00 Geleneksel El Sanatları Sergi Açılışı

13.30 Komuz Müziği Dinletisi

14.00 "Geleneksel Oyunlar”

Toguz Korgool Kulakka Capmay Cip Kırkmay/Kesmey

15.00 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı

16.00 Komuz Müziği Dinletisi

17:00 Alan Kapanışı

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Söyleşiler: Moderatör Ceren Akdağ

14.00 Söyleşi: “Cengiz Aytmatov” - Zülfü Livaneli

15.30 Söyleşi: “Manas Destanı” - Prof. Dr. Muharrem Kaya

20.00 Konser: Gülzada Rıskulova

13 KASIM 2021 KAZAKİSTAN GÜNÜ

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ

12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri

13:00 Dombra ve Kıl Kopuz Dinletisi

13.30 "Geleneksel Oyunlar”

Toguz Kumalak Aşık Oyunu Kayırmak Oyunu

14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı

15:30 Dombra ve Kıl Kopuz Dinletisi

16:00 Alan Kapanışı

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Söyleşiler: Moderatör Merve Yıldırım

14.00 Söyleşi: “Kazak Edebiyatı” - Prof. Dr. Orhan Söylemez

15.30 Söyleşi: “Ahmet Yesevi” - Prof. Dr. Münevver Tekcan

20.00 Konser: Ulytau

14 KASIM 2021 TÜRKMENİSTAN GÜNÜ

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ

12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri

13:00 Türkmen Müziği Dinletisi

13.30 "Geleneksel Oyunlar”

Ak Terek Gün Terek Yaglıga Tovusmak Tovak

14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı

15:30 Türkmen Müziği Dinletisi

16:00 Alan Kapanışı

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Söyleşiler: Moderatör Pelin Batu

14.00 Söyleşi: “Türk Mitolojisi” - Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu

15.30 Söyleşi: "Mahtum Kulu" - Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Güder

17.00 Konser: ""Türk Dünyası Müzikleriyle Masallar" Anlatıcı: Beyza Akyüz Müzisyenler: Kanıkey Güvenç Akçay, Halime Atalay