Türk Dünyası İzmit’te Buluştu

İzmit Belediyesi öncülüğünde KYÖD Sosyal Tesisleri’nde Cumartesi günü gerçekleştirilen Türk Dünyası'nın 31’inci Yılı Sempozyumu’nda, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra geçen 31 yıl içerisinde yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar ve yapılması gerekenler bir bir masaya yatırılarak konuşuldu ve çözüm yolları sunuldu.

Proje Danışmanı Kocaeli Millî Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, KYÖD Başkanı Uğur Saral, Proje Koordinatörü Kocaeli Turizm Derneği Başkanı Soner Kılıç ve Proje Koordinatörü Gazeteci-Yazar Alptekin Cevherli’nin açılış konuşmaları ardından, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Uzun yıllar birbirinden uzak kalan kardeşlerin buluşması sonrasında geçen 31 yıl boyunca yapılan ve yapılması gerekenlerin masaya yatırılacağı bu önemli sempozyuma katılan hepsi de birbirinden değerli konuşmacılarımıza, organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Ulu Önder Atatürk’ün 1933’te söylediği Türk Dünyası ile ilgili sözlerinin, bugün gerçekleşmiş olması, onun ne kadar ileri görüşlü bir lider olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır” dedi.

İZMİT BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

CHP Bursa Milletvekili ve CHP Balkan Masası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Özkan, Atatürk’ün 29 Ekim 1933’te söylediği SSCB elindeki Türk ülkelerinin bağımsızlığına kavuştukları güne hazırlıklı olmalıyız sözüne gerekli hazırlığın ne yazık ki geçen zaman zarfında yapılmadığını ve Türkiye’nin hazırlıksız yakalandığını vurguladığı konuşmasında, “Bu önemli sempozyumu sağlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRK DÜNYASI PARA BİRİMİ

Proje Koordinatörü Gazeteci-Yazar Alptekin Cevherli’nin moderatörlüğünde iki oturum şeklinde gerçekleşen sempozyumda öğlenden önceki oturumda Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Süleyman Pekin, Kuzey Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı ve Üsküp Milletvekili Enes İbrahim, Gazeteci-Yazar Arslan Bulut ve Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar söz aldılar. Birinci Oturum’da, Türk Dünyası’nın Dolar, Avro ve Ruble arasında sıkışmak yerine kendi ortak para birimini oluşturması ve kullanmasının gerekliliği vurgulanırken, bunun için de Avrupa Merkez Bankası benzeri bir Türk Dünyası Merkez Bankası kurulmasının önemi dile getirildi.

Ayrıca henüz bağımsız olmamış veya bulundukları ülkelerde azınlık olarak yaşayan Türklerin, sadece Türkiye’nin sorumluluğunda olmadığı; bağımsız bütün Türk Devletleri’nin hepsinin sorumluluğunda olduğuna dikkat çekildi. Milli bilinç oluşması için felsefi bir zihniyet değişimine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

KKTC’NİN TANINMASI ÇAĞRISI

İkinci oturumda ise Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Genel Başkanı Rafet Ulutürk, Anadolu Ajansı KKTC eski Temsilcisi Gazeteci–Yazar Züleyha Karaman, Irak Türkleri Derneği Başkan Yardımcısı Av. Firas Ağaoğlu, Azerbaycan Böyük Millet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Samir Adıgözelli ve Kültür Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek’in iştirakleriyle gerçekleşti.

Sempozyumun bu bölümünde, Irak Türklerine karşı gerçekleştirilen asimilasyon ve soykırımı uygulamalarına karşı Türk Cumhuriyetleri’nin ortak ses çıkarmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının tanınması çağrısı yenilendi ve Türkiye’nin bu konuda ön ayak olmasının gerekliliği vurgulandı.

Türk Dünyası ile ilgili alanlarda millî hisleri olan, liyakatli kişilerin görevlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ KİTABI

Türk Dünyası fotoğraflarından oluşan serginin de ziyarete açıldığı sempozyumda, emeği geçenlere plaket takdimi gerçekleştirildi. Ardından İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu gösterisi ve TRT sanatçılarından Rüstem Avcı’dan Rumeli yöresi türkülerinden oluşan coşkulu bir konser ile sempozyum sona erdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Koordinatörler Alptekin Cevherli ve Soner Kılıç, bu özel projeyi hayata geçiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyoruz diyerek, Türk Dünyası ile ilgili çok önemli bilgi ve önerileri içeren sempozyum bildirilerinin de en kısa sürede kitap haline getirilerek basılacağını ifade ettiler.