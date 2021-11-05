Türk Dünyası'nda bağımsızlık sevinci | 30. Yıl İstanbul'da kutlanıyor
İBB tarafından düzenlenen etkinliklerde konserler, dans gösterileri, edebiyat söyleşileri ve sergiler yer alacak. 7 Kasım’da CRR’de gerçekleşecek açılış seremonisine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılacak.
1991 yılında bağımsızlıklarını kazanan Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan, bağımsızlıklarının 30. yıl dönümünü İstanbul’da kutluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde gerçekleşecek “Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları” etkinlikleri, 7-14 Kasım tarihlerinde Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde gerçekleşecek.
Türk Cumhuriyetlerinin gelenek ve kültürlerinin tanıtılacağı etkinlikler kapsamında konserler, dans gösterileri, edebiyat söyleşileri, sergiler ve atölye çalışmaları yapılacak. Bağımsızlıklarını kutlayan 5 ülke ve Türkiye’den sanatçı ve zanaatkarlarla gerçekleşecek el sanatları sergileri, geleneksel çocuk oyunları, ülkeler hakkında gezgin sunumları ve gastronomi tadımlarının yanı sıra dinletiler de Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde yer alacak. Topkapı’da her ülkeye özgü düzenlenecek etkinlikler, saat 12.00-17.00 arasında halka açık ve ücretsiz olacak.
Etkinlikler kapsamında, 9 Kasım’da Azerbaycan, 10 Kasım’da Atatürk’ü Anma ve Türkiye Cumhuriyeti Günü, 11 Kasım’da Özbekistan, 12 Kasım ‘da Kırgızistan, 13 Kasım ‘da Kazakistan ve 14 Kasım ‘da Türkmenistan’ın tüm gün süren kültür ve sanat kutlamaları gerçekleştirilecek.
7 Kasım’da CRR’de gerçekleşecek “Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları” açılış seremonisine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılacak.
7-14 KASIM 2021 TARİHLİ PROGRAM AKIŞI:
7 KASIM 2021-CRR
18.00: “Türk Cumhuriyetleri’nde Yaşamdan İzler” Bağımsızlıklarının 30. yılında Türk Cumhuriyetleri Karma Fotoğraf Sergisi Açılışı
Ortak medeniyetin izleri, bağımsızlığın 30. yılında karma fotoğraf sergisi ile bir araya geldi. Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan’dan insan, tarih, mimari ve doğa manzaraları usta fotoğrafçıların kadrajlarında yeniden hayat buldu.
8-14 Kasım tarihleri arasında CRR’de saat 12.00-20.00 aralığında ücretsiz gezilebilecek karma sergi, 50 eserden oluşuyor.
Sergiye katkı sunan fotoğraf sanatçıları:
Uğurhan Betin, Tulga Ozan, Murat Gür, Eyüp Coşkun, Özcan Yüksek, Faruk Akbaş, İzzet Keribar, Oktay Çolak
18.00: Protokol Konuşmaları ve Açılış Seremonisi
19.00: Shaman Dans Tiyatrosu “Buluşma” Gösterisi
9 KASIM 2021 AZERBAYCAN GÜNÜ
TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ
12:00 Açılış ve Geleneksel El Sanatları Sergileri
13:00 Azeri Müziği Dinletisi
13:30 "Geleneksel Oyunlar”
Düyme Düyme Oyunu, Şar Oyunu, Mozoni Kur Gel Beni Vur
14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı
15:30 Azeri Müziği Dinletisi
16:00 Alan Kapanışı
CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU
Söyleşiler: Moderatör Pelin Batu
14.00 Söyleşi: “Nazım Hikmet ve Bahri Hazer Şiiri” – Prof. Dr. Cevat Çapan
15.30 Söyleşi: “Türk Ses Dünyasında Geleneksel Müzikler" - Prof. Dr. Feza Tansuğ
20.00 Konser: Aziza Mustafa Zadeh
10 KASIM 2021 ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ
TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ
12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri
CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU
Söyleşiler: Moderatör Pelin Batu
14.00 Söyleşi: "Türk Devletlerinde Dil ve Kültür Birliği" - Prof. Dr. Ahmet Taşağıl
15.30 Söyleşi: "Atatürk'ün Bağımsızlık Fikri" - Doç. Dr. Sevtap Demirci
20.00 Konser: "Atatürk'ün Anısına: Gedik Filarmoni Orkestrası" "Bir Nefes"
11 KASIM 2021 ÖZBEKİSTAN GÜNÜ
TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ
12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri
13:00 Özbek Müziği Dinletisi
13.30 "Geleneksel Oyunlar”
Kim Aladıya Şuginaniya Oyunu Koptok Tepdi Oyunu Lanka Oyunu
15:30 Özbek Müziği Dinletisi
16:00 Alan Kapanışı
CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU
Söyleşiler: Moderatör Pelin Batu
14.00 Söyleşi: “Ali Şîr Nevâî” - Prof. Dr. Vahit Türk
15.30 Söyleşi: "Türk Dünyası Mutfağı" - Mehmet Yaşin
20.00 Konser: “Abbos” Müzik Grubu ve “Tumor” Devlet Halk Dansları Topluluğu
12 KASIM 2021 KIRGIZİSTAN GÜNÜ
TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ
12.00 Geleneksel El Sanatları Sergi Açılışı
13.30 Komuz Müziği Dinletisi
14.00 "Geleneksel Oyunlar”
Toguz Korgool Kulakka Capmay Cip Kırkmay/Kesmey
15.00 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı
16.00 Komuz Müziği Dinletisi
17:00 Alan Kapanışı
CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU
Söyleşiler: Moderatör Ceren Akdağ
14.00 Söyleşi: “Cengiz Aytmatov” - Zülfü Livaneli
15.30 Söyleşi: “Manas Destanı” - Prof. Dr. Muharrem Kaya
20.00 Konser: Gülzada Rıskulova
13 KASIM 2021 KAZAKİSTAN GÜNÜ
TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ
12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri
13:00 Dombra ve Kıl Kopuz Dinletisi
13.30 "Geleneksel Oyunlar”
Toguz Kumalak Aşık Oyunu Kayırmak Oyunu
14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı
15:30 Dombra ve Kıl Kopuz Dinletisi
16:00 Alan Kapanışı
CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU
Söyleşiler: Moderatör Merve Yıldırım
14.00 Söyleşi: “Kazak Edebiyatı” - Prof. Dr. Orhan Söylemez
15.30 Söyleşi: “Ahmet Yesevi” - Prof. Dr. Münevver Tekcan
20.00 Konser: Ulytau
14 KASIM 2021 TÜRKMENİSTAN GÜNÜ
TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ
12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri
13:00 Türkmen Müziği Dinletisi
13.30 "Geleneksel Oyunlar”
Ak Terek Gün Terek Yaglıga Tovusmak Tovak
14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı
15:30 Türkmen Müziği Dinletisi
16:00 Alan Kapanışı
CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU
Söyleşiler: Moderatör Pelin Batu
14.00 Söyleşi: “Türk Mitolojisi” - Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu
15.30 Söyleşi: "Mahtum Kulu" - Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Güder
17.00 Konser: ""Türk Dünyası Müzikleriyle Masallar" Anlatıcı: Beyza Akyüz Müzisyenler: Kanıkey Güvenç Akçay, Halime Atalay