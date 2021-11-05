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Türk Dünyası'nda bağımsızlık sevinci | 30. Yıl İstanbul'da kutlanıyor 

İstanbul, Türk dünyasını oluşturan ülkelerinin bağımsızlıklarının 30. yıl kutlamalarına ev sahipliği yapıyor.

05 Kasım 2021 Cuma 18:36
Türk Dünyası'nda bağımsızlık sevinci | 30. Yıl İstanbul'da kutlanıyor 

Türk Dünyası'nda bağımsızlık sevinci | 30. Yıl İstanbul'da kutlanıyor 

İBB tarafından düzenlenen etkinliklerde konserler, dans gösterileri, edebiyat söyleşileri ve sergiler yer alacak. 7 Kasım’da CRR’de gerçekleşecek açılış seremonisine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılacak. 

1991 yılında bağımsızlıklarını kazanan Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan, bağımsızlıklarının 30. yıl dönümünü İstanbul’da kutluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde gerçekleşecek “Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları” etkinlikleri, 7-14 Kasım tarihlerinde Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde gerçekleşecek

Türk Cumhuriyetlerinin gelenek ve kültürlerinin tanıtılacağı etkinlikler kapsamında konserler, dans gösterileri, edebiyat söyleşileri, sergiler ve atölye çalışmaları yapılacak. Bağımsızlıklarını kutlayan 5 ülke ve Türkiye’den sanatçı ve zanaatkarlarla gerçekleşecek el sanatları sergileri, geleneksel çocuk oyunları, ülkeler hakkında gezgin sunumları ve gastronomi tadımlarının yanı sıra dinletiler de Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde yer alacak. Topkapı’da her ülkeye özgü düzenlenecek etkinlikler, saat 12.00-17.00 arasında halka açık ve ücretsiz olacak.   

Etkinlikler kapsamında, 9 Kasım’da Azerbaycan, 10 Kasım’da Atatürk’ü Anma ve Türkiye Cumhuriyeti Günü, 11 Kasım’da Özbekistan, 12 Kasım ‘da Kırgızistan, 13 Kasım ‘da Kazakistan ve 14 Kasım ‘da Türkmenistan’ın tüm gün süren kültür ve sanat kutlamaları gerçekleştirilecek.

7 Kasım’da CRR’de gerçekleşecek “Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları” açılış seremonisine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılacak. 

7-14 KASIM 2021 TARİHLİ PROGRAM AKIŞI: 

7 KASIM 2021-CRR 

18.00: “Türk Cumhuriyetleri’nde Yaşamdan İzler” Bağımsızlıklarının 30. yılında Türk Cumhuriyetleri Karma Fotoğraf Sergisi Açılışı

Ortak medeniyetin izleri, bağımsızlığın 30. yılında karma fotoğraf sergisi ile bir araya geldi. Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan’dan insan, tarih, mimari ve doğa manzaraları usta fotoğrafçıların kadrajlarında yeniden hayat buldu.

8-14 Kasım tarihleri arasında CRR’de saat 12.00-20.00 aralığında ücretsiz gezilebilecek karma sergi, 50 eserden oluşuyor.  

Sergiye katkı sunan fotoğraf sanatçıları: 

Uğurhan Betin, Tulga Ozan, Murat Gür, Eyüp Coşkun, Özcan Yüksek,  Faruk Akbaş, İzzet Keribar,  Oktay Çolak 

18.00: Protokol Konuşmaları ve Açılış Seremonisi 

19.00: Shaman Dans Tiyatrosu “Buluşma” Gösterisi

 

9 KASIM 2021 AZERBAYCAN GÜNÜ 

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ 

12:00 Açılış ve Geleneksel El Sanatları Sergileri 

13:00 Azeri Müziği Dinletisi 

13:30 "Geleneksel Oyunlar” 

Düyme Düyme Oyunu, Şar Oyunu,  Mozoni Kur Gel Beni Vur 

14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı 

15:30 Azeri Müziği Dinletisi 

16:00 Alan Kapanışı 

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU 

Söyleşiler: Moderatör Pelin Batu 

14.00 Söyleşi: “Nazım Hikmet ve Bahri Hazer Şiiri” – Prof. Dr. Cevat Çapan 

15.30 Söyleşi: “Türk Ses Dünyasında Geleneksel Müzikler" - Prof. Dr. Feza Tansuğ 

20.00 Konser: Aziza Mustafa Zadeh 

10 KASIM 2021 ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ 

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ 

12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri 

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Söyleşiler: Moderatör Pelin Batu 

14.00 Söyleşi: "Türk Devletlerinde Dil ve Kültür Birliği" - Prof. Dr. Ahmet Taşağıl 

15.30 Söyleşi: "Atatürk'ün Bağımsızlık Fikri" - Doç. Dr. Sevtap Demirci 

20.00 Konser: "Atatürk'ün Anısına: Gedik Filarmoni Orkestrası" "Bir Nefes"

11 KASIM 2021 ÖZBEKİSTAN GÜNÜ 

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ 

12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri 

13:00 Özbek Müziği Dinletisi 

13.30 "Geleneksel Oyunlar”

Kim Aladıya Şuginaniya Oyunu Koptok Tepdi Oyunu Lanka Oyunu 

14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı 

15:30 Özbek Müziği Dinletisi 

16:00 Alan Kapanışı 

 

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU 

Söyleşiler: Moderatör Pelin Batu 

14.00 Söyleşi: “Ali Şîr Nevâî” - Prof. Dr. Vahit Türk 

15.30 Söyleşi: "Türk Dünyası Mutfağı" - Mehmet Yaşin 

20.00 Konser: “Abbos” Müzik Grubu ve “Tumor” Devlet Halk Dansları Topluluğu

12 KASIM 2021 KIRGIZİSTAN GÜNÜ 

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ 

12.00 Geleneksel El Sanatları Sergi Açılışı 

13.30 Komuz Müziği Dinletisi 

14.00 "Geleneksel Oyunlar” 

Toguz Korgool Kulakka Capmay Cip Kırkmay/Kesmey 

15.00 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı 

16.00 Komuz Müziği Dinletisi 

17:00 Alan Kapanışı

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU 

Söyleşiler: Moderatör Ceren Akdağ 

14.00 Söyleşi: “Cengiz Aytmatov” - Zülfü Livaneli 

15.30 Söyleşi: “Manas Destanı” - Prof. Dr. Muharrem Kaya

20.00 Konser: Gülzada Rıskulova

 

13 KASIM 2021 KAZAKİSTAN GÜNÜ 

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ 

12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri 

13:00 Dombra ve Kıl Kopuz Dinletisi 

13.30 "Geleneksel Oyunlar” 

Toguz Kumalak  Aşık Oyunu Kayırmak Oyunu 

14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı 

15:30 Dombra ve Kıl Kopuz Dinletisi 

16:00 Alan Kapanışı

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU 

Söyleşiler:  Moderatör Merve Yıldırım 

14.00 Söyleşi: “Kazak Edebiyatı” - Prof. Dr. Orhan Söylemez 

15.30 Söyleşi: “Ahmet Yesevi” - Prof. Dr. Münevver Tekcan 

20.00 Konser: Ulytau

14 KASIM 2021 TÜRKMENİSTAN GÜNÜ 

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ 

12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri 

13:00 Türkmen Müziği Dinletisi 

13.30 "Geleneksel Oyunlar” 

Ak Terek Gün Terek Yaglıga Tovusmak Tovak 

14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı 

15:30 Türkmen Müziği Dinletisi 

16:00 Alan Kapanışı 

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU 

Söyleşiler: Moderatör Pelin Batu 

14.00 Söyleşi: “Türk Mitolojisi” - Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu 

15.30 Söyleşi: "Mahtum Kulu" - Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Güder 

17.00 Konser: ""Türk Dünyası Müzikleriyle Masallar" Anlatıcı: Beyza Akyüz Müzisyenler: Kanıkey Güvenç Akçay, Halime Atalay

Anahtar Kelimeler:
Türk Dünyası
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