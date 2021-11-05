Türk Dünyası'nda bağımsızlık sevinci | 30. Yıl İstanbul'da kutlanıyor

İBB tarafından düzenlenen etkinliklerde konserler, dans gösterileri, edebiyat söyleşileri ve sergiler yer alacak. 7 Kasım’da CRR’de gerçekleşecek açılış seremonisine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılacak.

1991 yılında bağımsızlıklarını kazanan Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan, bağımsızlıklarının 30. yıl dönümünü İstanbul’da kutluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde gerçekleşecek “Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları” etkinlikleri, 7-14 Kasım tarihlerinde Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde gerçekleşecek.

Türk Cumhuriyetlerinin gelenek ve kültürlerinin tanıtılacağı etkinlikler kapsamında konserler, dans gösterileri, edebiyat söyleşileri, sergiler ve atölye çalışmaları yapılacak. Bağımsızlıklarını kutlayan 5 ülke ve Türkiye’den sanatçı ve zanaatkarlarla gerçekleşecek el sanatları sergileri, geleneksel çocuk oyunları, ülkeler hakkında gezgin sunumları ve gastronomi tadımlarının yanı sıra dinletiler de Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde yer alacak. Topkapı’da her ülkeye özgü düzenlenecek etkinlikler, saat 12.00-17.00 arasında halka açık ve ücretsiz olacak.

Etkinlikler kapsamında, 9 Kasım’da Azerbaycan, 10 Kasım’da Atatürk’ü Anma ve Türkiye Cumhuriyeti Günü, 11 Kasım’da Özbekistan, 12 Kasım ‘da Kırgızistan, 13 Kasım ‘da Kazakistan ve 14 Kasım ‘da Türkmenistan’ın tüm gün süren kültür ve sanat kutlamaları gerçekleştirilecek.

7 Kasım’da CRR’de gerçekleşecek “Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları” açılış seremonisine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılacak.

7-14 KASIM 2021 TARİHLİ PROGRAM AKIŞI:

7 KASIM 2021-CRR

18.00: “Türk Cumhuriyetleri’nde Yaşamdan İzler” Bağımsızlıklarının 30. yılında Türk Cumhuriyetleri Karma Fotoğraf Sergisi Açılışı

Ortak medeniyetin izleri, bağımsızlığın 30. yılında karma fotoğraf sergisi ile bir araya geldi. Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan’dan insan, tarih, mimari ve doğa manzaraları usta fotoğrafçıların kadrajlarında yeniden hayat buldu.

8-14 Kasım tarihleri arasında CRR’de saat 12.00-20.00 aralığında ücretsiz gezilebilecek karma sergi, 50 eserden oluşuyor.

Sergiye katkı sunan fotoğraf sanatçıları:

Uğurhan Betin, Tulga Ozan, Murat Gür, Eyüp Coşkun, Özcan Yüksek, Faruk Akbaş, İzzet Keribar, Oktay Çolak

18.00: Protokol Konuşmaları ve Açılış Seremonisi

19.00: Shaman Dans Tiyatrosu “Buluşma” Gösterisi

9 KASIM 2021 AZERBAYCAN GÜNÜ

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ

12:00 Açılış ve Geleneksel El Sanatları Sergileri

13:00 Azeri Müziği Dinletisi

13:30 "Geleneksel Oyunlar”

Düyme Düyme Oyunu, Şar Oyunu, Mozoni Kur Gel Beni Vur

14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı

15:30 Azeri Müziği Dinletisi

16:00 Alan Kapanışı

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Söyleşiler: Moderatör Pelin Batu

14.00 Söyleşi: “Nazım Hikmet ve Bahri Hazer Şiiri” – Prof. Dr. Cevat Çapan

15.30 Söyleşi: “Türk Ses Dünyasında Geleneksel Müzikler" - Prof. Dr. Feza Tansuğ

20.00 Konser: Aziza Mustafa Zadeh

10 KASIM 2021 ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ

12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Söyleşiler: Moderatör Pelin Batu

14.00 Söyleşi: "Türk Devletlerinde Dil ve Kültür Birliği" - Prof. Dr. Ahmet Taşağıl

15.30 Söyleşi: "Atatürk'ün Bağımsızlık Fikri" - Doç. Dr. Sevtap Demirci

20.00 Konser: "Atatürk'ün Anısına: Gedik Filarmoni Orkestrası" "Bir Nefes"

11 KASIM 2021 ÖZBEKİSTAN GÜNÜ

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ

12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri

13:00 Özbek Müziği Dinletisi

13.30 "Geleneksel Oyunlar”

Kim Aladıya Şuginaniya Oyunu Koptok Tepdi Oyunu Lanka Oyunu

14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı

15:30 Özbek Müziği Dinletisi

16:00 Alan Kapanışı

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Söyleşiler: Moderatör Pelin Batu

14.00 Söyleşi: “Ali Şîr Nevâî” - Prof. Dr. Vahit Türk

15.30 Söyleşi: "Türk Dünyası Mutfağı" - Mehmet Yaşin

20.00 Konser: “Abbos” Müzik Grubu ve “Tumor” Devlet Halk Dansları Topluluğu

12 KASIM 2021 KIRGIZİSTAN GÜNÜ

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ

12.00 Geleneksel El Sanatları Sergi Açılışı

13.30 Komuz Müziği Dinletisi

14.00 "Geleneksel Oyunlar”

Toguz Korgool Kulakka Capmay Cip Kırkmay/Kesmey

15.00 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı

16.00 Komuz Müziği Dinletisi

17:00 Alan Kapanışı

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Söyleşiler: Moderatör Ceren Akdağ

14.00 Söyleşi: “Cengiz Aytmatov” - Zülfü Livaneli

15.30 Söyleşi: “Manas Destanı” - Prof. Dr. Muharrem Kaya

20.00 Konser: Gülzada Rıskulova

13 KASIM 2021 KAZAKİSTAN GÜNÜ

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ

12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri

13:00 Dombra ve Kıl Kopuz Dinletisi

13.30 "Geleneksel Oyunlar”

Toguz Kumalak Aşık Oyunu Kayırmak Oyunu

14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı

15:30 Dombra ve Kıl Kopuz Dinletisi

16:00 Alan Kapanışı

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Söyleşiler: Moderatör Merve Yıldırım

14.00 Söyleşi: “Kazak Edebiyatı” - Prof. Dr. Orhan Söylemez

15.30 Söyleşi: “Ahmet Yesevi” - Prof. Dr. Münevver Tekcan

20.00 Konser: Ulytau

14 KASIM 2021 TÜRKMENİSTAN GÜNÜ

TOPKAPI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ

12:00 Geleneksel El Sanatları Sergileri

13:00 Türkmen Müziği Dinletisi

13.30 "Geleneksel Oyunlar”

Ak Terek Gün Terek Yaglıga Tovusmak Tovak

14:30 Ülke Sunumu ve Gastronomi Tadımı

15:30 Türkmen Müziği Dinletisi

16:00 Alan Kapanışı

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Söyleşiler: Moderatör Pelin Batu

14.00 Söyleşi: “Türk Mitolojisi” - Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu

15.30 Söyleşi: "Mahtum Kulu" - Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Güder

17.00 Konser: ""Türk Dünyası Müzikleriyle Masallar" Anlatıcı: Beyza Akyüz Müzisyenler: Kanıkey Güvenç Akçay, Halime Atalay