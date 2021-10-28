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Türk Dünyası Ülkelerinin Bağımsızlık Kutlamaları İstanbul’da

İstanbul, 1991 yılında bağımsızlıklarını kazanan Türk dünyası ülkelerinin bağımsızlıklarının 30. yıl dönümü kutlamalarına ev sahipliği yapıyor.

28 Ekim 2021 Perşembe 21:47
Türk Dünyası Ülkelerinin Bağımsızlık Kutlamaları İstanbul’da

Türk Dünyası Ülkelerinin Bağımsızlık Kutlamaları İstanbul’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları” etkinlikleri, 8-14 Kasım tarihlerinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.  

 Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan‘ın gelenek ve kültürlerinin tanıtıldığı etkinlikler çerçevesinde konserler, dans gösterileri, edebiyat söyleşileri, sergiler ve atölye çalışmaları yapılacak. Her bir ülkenin kendi kültür ve sanat tanıtımının yanı sıra Türk Dünyası ülkelerinin ortak kültürleri de kutlamaların bir parçası olacak. 

Ülkelerin kültür ve sanat tanıtımları ile birlikte tarihleri, yemek kültürleri yaşam ve gelenekleri de İstanbullularla paylaşılacak. 10 Kasım’da ise Atatürk’ü Anma Programı çerçevesinde söyleşiler ve konserler düzenlenecek. 

8 Kasım’da açılışı yapılacak “Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları” çerçevesinde,  9 Kasım’da Azerbaycan, 10 Kasım’da Atatürk’ü Anma ve Türkiye Cumhuriyeti Günü, 11 Kasım’da Özbekistan, 12 Kasım ‘da Kırgızistan, 13 Kasım ‘da Kazakistan ve 14 Kasım ‘da Türkmenistan’ın tüm gün süren kültür ve sanat kutlamaları gerçekleştirilecek. 

“Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları” etkinlikleri ile ilgili ayrıntıları; @İBB Kültür Sanat Instagram, İBB Kültür Sanat Facebook,  ibb_kultur Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Türk Dünyası
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