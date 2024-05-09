Türk Galerilerinin Londra Çıkartması

Avrupa’nın en önemli fotoğraf fuarlarından birisi olan ve The Guardian Gazetesi’nin “Yılın fotoğraf etkinliği’’ olarak tanımladığı Photo London Fuarı’na bu sene Türk galeri ve sanatçıların yüksek seviyede katılımı dikkat çekiyor.

Photo London kapsamında Dirimart, Galeri Nev, Galerist, Martch Art Project, SANATORIUM, Versus Art Project ve Vision Art Platform gibi Türkiye'nin önde gelen galerileri ve sanatçıları, Türk sanatını uluslararası arenada temsil edecekler.

TurkishBank UK’in 50. yıl kutlamaları 3 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul İngiltere Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilen özel bir resepsiyon ile başladı. Gecede galeri sahipleri, sanatçılar, Photo London temsilcileri ve TurkishBank’ın seçkin misafirlerine eşlik etti.

TurkishBank UK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, ‘‘Bu özel senede, Grubumuzun misyonuna paralel Türk sanatının Londra pazarına ulaşmasını desteklemek istedik, sonuç çok başarılı oldu. Yurtdışı basının ‘’Photo London 2024’e Türk damgası’’ gibi öne çıkan başlıklarla etkinliğin dikkat çektiğini belirterek; ‘‘Bu bizim için çok sevindirici bir sonuç, Türk sanatının uluslararasına açılımı için uygun şartların oluştuğunun farkındaydık ama bu kadar büyük bir ilgiyi beklemiyorduk.’’ dedi.

50. yılı kutlama programı çerçevesinde Grubun fintek ekosistemi T-Gate bu yıl içinde Londra’da faaliyete geçerek bu sefer de Türk finteklerinin Londra pazarına ulaşımını destekleyecek.

Photo London 15-19 Mayıs tarihleri arasında Londra’da Somerset House’ta gerçekleşecek. Photo London TurkishBank’ın Somerset House'ta desteklediği ikinci etkinlik, destek verilen ilk etkinlik 2016 yılında Masumiyet Müzesi Sergisi olmuştu.