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Türk kültürünü ‘Teslimiyet’ şarkısıyla dünyaya tanıtacak

‘Teslimiyet’ adlı şarkısını 3 farklı tarza besteleyen müzisyen ve piyanist Berk Can Arslan “New York Müzik Festivali benim için dönüm noktası oldu ve o festival sonrası kendime Türk müziği ve kültürünü yansıtmayı bir misyon edindim” dedi.

11 Haziran 2022 Cumartesi 14:34
Türk kültürünü ‘Teslimiyet’ şarkısıyla dünyaya tanıtacak

Türk kültürünü ‘Teslimiyet’ şarkısıyla dünyaya tanıtacak


Müzisyen ve piyanist Berk Can Arslan 'Teslimiyet' adlı single şarkısının klibini İstanbul Selimpaşa'da çekti. Mistik dansçılar ve sahile indirilen piyanosu eşliğinde 'Teslimiyet' adlı yeni single şarkısını kliplendiren Berk Can Arslan, insanın tabiata olan bağlılığının anlatıldığı şarkısını 3 müzikal tarzda bestelediğini açıkladı.

TESLİMİYET ÜÇ FARKLI VERSİYON İLE DİNLENEBİLECEK

Teslimiyet adlı şarkısını akustik, organik deephouse ve orientmix tarzlarında bestelediğini açıklayan Berk Can Arslan “Bestelerimde müzikaliteyi en üst seviyede tutuyorum, Teslimiyet adlı şarkım orkestra eşliğinde de çalınan bir bestedir, Teslimiyet aynı zamanda müzikseverlerin kendilerini bulabileceği, dinleyip eşlik edebileceği ve kendi Türk kültürümüzü aktardığım bir beste oldu” dedi.


AMERİKA'DA KEŞFEDİLDİ

Berk Can Arslan genç bir besteci ve müzisyen olarak davet edildiği New York Müzik Festivali'nde müzik otoritelerinin ilgisini topladı. New York Müzik Festivali’nde keşfedilen Berk Can Arslan, bestelerine yön veren Türk kültürü ve müziğini yaygınlaştırmayı kendisine bir görev edindi. Katıldığı New York Müzik Festivali sonrası bestelerinde duyguyu ön plana çıkaran Berk Can Arslan piyanoyu da kalıplaşmış kullanımının dışına çıkararak gittiği her ortam ve yerde kullanmayı, piyanoyu her tarz müzikte de yer vermeyi ihmal etmedi.

NEW YORK MÜZİK FESTİVALİ DÖNÜM NOKTASI OLDU
 

Müzik yaşamına 6 yaşında piyano çalarak ilkokulda başlayan Berk Can Arslan'ı ilkokul hocası keşfetti. Ailesinde bağlama çalan dedesi sayesinde müzikle tanıştığını ve ilkokul yıllarında piyanist olarak müzik hocalarının desteğini de aldığını söyleyen Berk Can Arslan, “Fakat müzik anlayışım tam olarak katıldığım New York Müzik Festivali'nde değişti, Türkiye'de bulunduğum ilk yıllarda birçok festivale katılmış ve müziklerimi dinleyicilere aktarma fırsatı bulmuştum, daha sonra katıldığım New York Müzik Festivali benim için dönüm noktası oldu ve o festival sonrası kendime Türk müziği ve kültürünü yansıtmayı bir misyon edindim” dedi.


GENÇLERİ VE Z KUŞAĞINI YAKALADI
 

Kendi yaşıtlarının birçoğunun aksine bestecilik ve müzisyenliğini ön plana çıkararak popüler müzik tarzlarının aksine bir tarz geliştiren Berk Can Arslan, R&B etkisindeki gençleri de yakalayıp şimdiden müzik platformlarında en üst seviyelerde yer almaya başladı.

Son Güncelleme: 11.06.2022 14:49
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