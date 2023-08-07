Türk Rock'un efsane ismi Erkin Koray vefat etti



Uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde fenalaşan Türk rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Koray'ın vefatının ardından sevenleri ünlü sanatçının sosyal medyada taziye mesajları paylaşıyor.



Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren 82 yaşındaki Koray’la kızı Damla ilgileniyordu.

Hastanede tedavi altına alınan usta sanatçının hayatını kaybettiği duyuruldu. Koray'ın ölüm haberini, kızı Damla duyurdu.

Rock müzik tarzında yaptığı sayısız besteleri ve Anadolu Rock tarzında yaptığı türkü düzenlemeleriyle ülkemizin müziğine damga vurmuş sanatçımız Erkin Koray’ın vefat haberini üzülerek aldım.

Allahtan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. — Ümit Özdağ (@umitozdag) August 7, 2023

KORAY'DAN SEVENLERİNE MEKTUP

geçtiğimiz ay sevenlerine mektup yazmıştı.

"Canlar! Yaşlanıyoruz herhalde artık… Size bir-iki söyleyeceğim bir şey var, onu da söyleyeyim de… Neme lazım. Bu arada Kanada seyahatimle ayrı kaldığımız süre içinde, tabii ki yeni eserler yaptım. Bunların hepsini kızım Damla’ya, Kanada “Weagle Records” firmasından size ulaştırması için bırakıyorum. Belki ‘Niye sen kendin çıkarmıyorsun?’ diyeceksiniz…

Valla, memleketin bu hukuki arızaları bende hiç heves bırakmadı. Sizin de kazanmış olduğunuz mahkeme dosyalarınızın üzerine bir çizgi çekip, çapulcuya ‘Sen devam et” dense, sizde de aynı şey olur! Düşünebiliyor musunuz? Herif pembe plak kapağı yapmış. Kendi ruhunu yansıtıyor herhalde. Benim onayım yok, normal olarak. Zaten plak üzerinde onayı alınan herhangi bir şey de yok. O yüzden bu işi kızıma bırakıyorum. Onun sinirleri benimkinden daha sağlam. Daha doğrusu ben ona, bu işlere sinirlerini bozmamasını telkin ettim. Eserlerin adlarını özellikle şimdiden söylemiyorum. Sebebi var: “A” desem, ANNEN diye plak çıkartırlar yarın; söz ve müzik: Erkin Koray, diyerekten… Söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri ne kadar sevdiğimi tarif edemem. Mutlu yarınlar dilerim. Erkin Koray…”

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Ünlü sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından birçok isimden başsağlığı mesajı geldi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş: "Değerli sanatçımız Erkin Koray'ı maalesef kaybettik. Türkçe rock müziğine eserleriyle nefes vermiş, ezgileriyle Anadoluyu rock müzik ile bütünleştiren bir kişiydi. Sanatıyla hep hatırlanacak, Allah rahmet eylesin."



AYRINTILAR TAKİP EDİLİYOR