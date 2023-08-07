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Türk Rock'un efsane ismi Erkin Koray vefat etti

Türk müziğinin efsane isimlerinden Anadolu Rock'un kurucusu Erkin Koray, tedavi gördüğü Kanada'da hayatını kaybetti.

07 Ağustos 2023 Pazartesi 21:37
Türk Rock'un efsane ismi Erkin Koray vefat etti

Türk Rock'un efsane ismi Erkin Koray vefat etti


Uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde fenalaşan Türk rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti. 

Koray'ın vefatının ardından sevenleri ünlü sanatçının sosyal medyada taziye mesajları paylaşıyor.


Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren 82 yaşındaki Koray’la kızı Damla ilgileniyordu.

Hastanede tedavi altına alınan usta sanatçının hayatını kaybettiği duyuruldu. Koray'ın ölüm haberini, kızı Damla duyurdu.

KORAY'DAN SEVENLERİNE MEKTUP

Erkin Koray geçtiğimiz ay sevenlerine mektup yazmıştı. 

"Canlar! Yaşlanıyoruz herhalde artık… Size bir-iki söyleyeceğim bir şey var, onu da söyleyeyim de… Neme lazım. Bu arada Kanada seyahatimle ayrı kaldığımız süre içinde, tabii ki yeni eserler yaptım. Bunların hepsini kızım Damla’ya, Kanada “Weagle Records” firmasından size ulaştırması için bırakıyorum. Belki ‘Niye sen kendin çıkarmıyorsun?’ diyeceksiniz…

Valla, memleketin bu hukuki arızaları bende hiç heves bırakmadı. Sizin de kazanmış olduğunuz mahkeme dosyalarınızın üzerine bir çizgi çekip, çapulcuya ‘Sen devam et” dense, sizde de aynı şey olur! Düşünebiliyor musunuz? Herif pembe plak kapağı yapmış. Kendi ruhunu yansıtıyor herhalde. Benim onayım yok, normal olarak. Zaten plak üzerinde onayı alınan herhangi bir şey de yok. O yüzden bu işi kızıma bırakıyorum. Onun sinirleri benimkinden daha sağlam. Daha doğrusu ben ona, bu işlere sinirlerini bozmamasını telkin ettim. Eserlerin adlarını özellikle şimdiden söylemiyorum. Sebebi var: “A” desem, ANNEN diye plak çıkartırlar yarın; söz ve müzik: Erkin Koray, diyerekten… Söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri ne kadar sevdiğimi tarif edemem. Mutlu yarınlar dilerim. Erkin Koray…”

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Ünlü sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından birçok isimden başsağlığı mesajı geldi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş: "Değerli sanatçımız Erkin Koray'ı maalesef kaybettik. Türkçe rock müziğine eserleriyle nefes vermiş, ezgileriyle Anadoluyu rock müzik ile bütünleştiren bir kişiydi. Sanatıyla hep hatırlanacak, Allah rahmet eylesin."
 

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Son Güncelleme: 07.08.2023 22:09
Anahtar Kelimeler:
Erkin Koray
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