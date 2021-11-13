Türk Şiiri’nin “Garip” Şairi Orhan Veli Beykoz’da Anılıyor

Beykoz Yalıköy Mahallesi İshakağa Yokuşu'ndaki evde 13 Nisan 1914'te dünyaya gelen Orhan Veli Kanık yazdığı mısralarla şiire yeni bir soluk ve heyecan getirdi.

Türk Şiiri’nde “Garip Akımı”na öncülük eden şair, şiiri konuşma diline yaklaştırarak herkese sevdirdi. Şiirlerinde sade ve basit bir dil kullanarak, biçim kaygısından uzak kalarak, sıradan insanın gündelik yaşantısını, duygu ve düşünce dünyasını ustalıkla dizelerine taşıdı.

36 yıllık kısa ömründe şiirimize unutulmaz mısralar armağan eden Orhan Veli, Ankara’da geçirdiği bir kazanın ardından 14 Kasım 1950 günü hayata veda etti.

Yazarlar Orhan Veli’yi Anlatacak

Beykoz Belediyesi tarafından şairin 71. vefat yıldönümü dolayısıyla, düzenlenecek anma programında, Şair ve Yazar Adnan Özer ile Yazar Haluk Oral “Beykozlu Orhan Veli” başlığıyla şairi anlatacak.

Orhan Veli’nin ilçeyle olan bağı, sıkıntılarla geçen hayatı, şiir tutkusu, eserleri ve edebiyatımıza katkılarının konuşulacağı etkinlikte şairin az bilinen yönleri de edebiyatseverlere aktarılacak.

Anma programda Oyuncu Şahin Sancak ise Orhan Veli şiirleri okuyacak.

PROGRAM:

TARİH: 14 Kasım 2021 Pazar

YER: Beykoz Vakfı

(Yalıköy Mahallesi, Ahmet Mithat Cad. No:18/1)

SAAT: 15:00