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Türk sinemasının acı kaybı; Parkan Özturan bugün toprağa veriliyor

Tiyatro sahnelerinin ve beyaz perdenin ünlü oyuncusu, araştırmacı ve yayıncı Parkan Özturan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk sinemasının acı kaybı; Parkan Özturan bugün toprağa veriliyor

Tiyatro sahnelerinin ve beyaz perdenin ünlü oyuncusu, araştırmacı ve yayıncı Parkan Özturan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 06:42
Türk sinemasının acı kaybı; Parkan Özturan bugün toprağa veriliyor

Türk sinemasının acı kaybı; Parkan Özturan bugün toprağa veriliyor


Türk sinema ve tiyatro sanatçısı, ve yayıncısı ve çevirmen Parkan Özturan, girdiği şeker komasından dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2009 yılında hastaneden senet imzalatılarak taburcu edilen Parkan Özturan'ın 10 yıldır amansız hastalıkla mücadele ettiği biliniyor. 

Parkan Özturan'ın cenazesi bugün İstanbul Maltepe'de Merkez Camisi'nden kaldırılacak.

Tiyatro oyunları dışında sinema ve dizi çalışmaları ile de yakından tanınan sanatçı uzun süredir sağlık sorunları ile boğuşuyordu.

PARKAN ÖZTURAN KİMDİR?

Parkan Özturan, 1 Eylül 1960'da dünyaya geldi.

Ortaoyuncular - Ferhan Şensoy Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı.

1977-1982 yılları arasında İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro, şan-opera eğitimi aldıktan sonra sahnelerden hiç kopmayan Parkan Özturan, 2009'da kangren nedeniyle bir ayağını kaybetmiş ve maddi durumu iyi olmadığı için Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden senet imzalatılarak taburcu edilmişti.

Daha sonra 2010 Şubat'ta Hamburg'a gelen Parkan Özturan, şeker hastalığı yüzünden burada tekrar rahatsızlanmış ve hastanede yapılan operasyonla ikinci bacağını da kaybetmişti.

1990-1995 senelerinde özel televizyonlarda yapımcı, yönetmen ve yazar olarak çalıştım. Türk Edebiyatında Edisyon Kritik Hataları, Türkçe Sözlüklerde Kavram Yanlışları gibi telif kitaplarıyla Beşir Fuad Külliyatı gibi çeviri kitapları var.

Son Güncelleme: 15.07.2019 08:37
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika HaberlerParkan Özturan
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