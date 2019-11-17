Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
105380
ALTIN
270.975
DOLAR
5.7403
STERLİN
7.4201
EURO
6.3404

Türk tiyatrosu yasta, Yıldız Kenter vefat etti

Türk tiyatrosunun ünlü ismi Yıldız Kenter, önceki gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.. Yıldız Kenter, tiyatro ve sinema hayatı boyunca 100'den fazla oyunda rol aldı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası ödülün sahibi.

Türk tiyatrosu yasta, Yıldız Kenter vefat etti

Türk tiyatrosunun ünlü ismi Yıldız Kenter, önceki gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.. Yıldız Kenter, tiyatro ve sinema hayatı boyunca 100'den fazla oyunda rol aldı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası ödülün sahibi.

17 Kasım 2019 Pazar 19:50
Türk tiyatrosu yasta, Yıldız Kenter vefat etti

Türk tiyatrosu yasta, Yıldız Kenter vefat etti



Türk tiyatrosunun yıldızı, sahnelerin soluk benizli kraliçesi 91 yaşında hayatını kaybetti. Hayat verdiği çok sayıda ünlü karakterle anılan usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu.
Yıldız kenter, tiyatro hayatı boyunca 100’ün üstünde oyun oynadı. 100’e yakın oyun sergiledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tennessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi pek çok yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü gibi pek çok Türk yazarının oyunlarını da sahneye koydu, oynadı.

YILDIZ KENTER KİMDİR?

Yıldız Kenter (Ayşe Yıldız Kenter) 11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk tiyatro ve sinema sanatçısı. Aynı zamanda Devlet Sanatçısı ve UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi idi.

11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ayşe Yıldız'dır. Annesi İngiliz Olga Cynthia (Turkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir) ve babası Türk diplomatı Ahmet Naci Kenter'dir. 

Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor’s Studio’da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na hoca olarak atandı.

1959'da Devlet Tiyatrosu’ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta "Değişen Eğitim Metotları" ve "Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalar yaptı.

1962’de tiyatro hizmetlerinden ötürü "Yılın Kadını” seçildi. 1968’de İstanbul’da Kenter Tiyatrosunun binasının inşaatını tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez "Altın Portakal” ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs’ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.

100’ün üstünde oyun oynadı. 100’e yakın oyun sergiledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tennessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi pek çok yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü gibi pek çok Türk yazarının oyunlarını da sahneye koydu, oynadı.

1984'te Roma’daki İtalyan Kültür Birliğince "Adalaide Ristori” ödülüne layık görüldü. Profesör Yıldız Kenter, 37 yıldır sahne hocalığı yapmaktadır.

1989 yılında, Korsika - Bastia Film Festivalinde "Hanım” filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lions Kulübünün "The Melvin Jones” ile ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uraz "En İyi Kadın Oyuncu”, üç kez de aynı dalda Avni Dilligil ödülüne layık görüldü.

1994'te "Konken Partisi” oyunundaki Fonsla rolü ile "Olağanüstü Yorum” ödülünü aldı. Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüzyılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onurlandırıldı. 1995'te Kültür Bakanlığınca, tiyatro sanatına katkılarından ötürü "Onur” ödülüne layık gördü. Profesör Kenter’e aynı yıl tiyatro sanatına katkılarından dolayı "Mevlana Kardeşlik ve Barış Ödülü” verildi.

1996’da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Ramiz ile Jülide’deki Jülide rolü için "En İyi Kadın Oyuncu” ödülü verildi. 19 Mayıs 1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından ömür boyu Tiyatro Sanatına katkısından dolayı verilen onur ödülü Yıldız Kenter’e Dame Diana Rigg tarafından takdim edildi.

1998’de Ankara Sanat Kurumu "Yılın Kadın Sanatçısı” ödülü, 1998 Muhsin Ertuğrul yaşam boyu tiyatro sanatına katkılarından dolayı onur ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, "Martı” adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle 1999, Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu ödülü
 

Yıldız Kenter, ağabeyi Müşfik Kenter'in adının verildiği parkı açtı
Yıldız Kenter, ağabeyi Müşfik Kenter'in adının verildiği parkı açtı
Kenter, son yolculuğuna uğurlandı
Kenter, son yolculuğuna uğurlandı
Müşfik Kenter vefat etti
Müşfik Kenter vefat etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Homo Economicus'un ölümü | İş, Borç ve Sonsuz Birikim Efsanesi
Homo Economicus'un ölümü | İş, Borç ve Sonsuz Birikim Efsanesi
Erik Dalı Gevrektir şarkısına mahkemeden yasak geldi
Erik Dalı Gevrektir şarkısına mahkemeden yasak geldi
Akif Manaf yeni bir Guinness rekorunu gerçekleştirdi
Akif Manaf yeni bir Guinness rekorunu gerçekleştirdi
Gökçe Güneygül Tanbur'un tarih içinde yolculuğu anlatıyor
Gökçe Güneygül Tanbur'un tarih içinde yolculuğu anlatıyor
Çorum Boğazkale Hattuşaş'da gizemli yeşil kaya
Çorum Boğazkale Hattuşaş'da gizemli yeşil kaya
#WellnessShow | İstanbul sosyetesi #Zumba yapmak için buluşuyor
#WellnessShow | İstanbul sosyetesi #Zumba yapmak için buluşuyor
Susamam klibini susturmaya kalktılar 
Susamam klibini susturmaya kalktılar 
E-Spor'cuların merakla beklediği kitap raflardaki yerini aldı
E-Spor'cuların merakla beklediği kitap raflardaki yerini aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort