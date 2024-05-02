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Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi Beş Yaşında!

Türkiye İş Bankası’nın Ankara’daki tarihi Ulus Şubesi’nde hizmet veren İktisadi Bağımsızlık Müzesi beş yıldır sanatseverleri ve tarih meraklılarını ağırlıyor. 

02 Mayıs 2024 Perşembe 11:57
Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi Beş Yaşında!






Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi Beş Yaşında!

Cumhuriyet döneminin yönetim ve finans merkezi Ulus’un ikon yapılarından olan şube binası, geçirdiği restorasyonun ardından, 2019’da İktisadi Bağımsızlık Müzesi olarak ziyaretçilere kapılarını açtı. Müze, milli mücadelenin ardından tam bağımsızlığa erişme yolunda atılan adımlara belge, fotoğraf, film ve objelerle ışık tutarak, ziyaretçilerini yüz yıllık bir tarih yolculuğuna davet ediyor. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına bir saygı duruşu niteliğindeki İktisadi Bağımsızlık Müzesi; Milli Egemenlik, İzmir İktisat Kongresi, Milli Bir Bankanın Kuruluşu, İlk On Yıl, Kumaş ve Kömür, Şeker, Şişecam, Tasarruf, Sümerbank ve Üreticiye Destek başlıkları altında toplam 10 bölümden oluşuyor. Cumhuriyet’in ilanından günümüze yaşanan ekonomik gelişmelerin görülebileceği müze, İş Bankası’nın tarihçesine de ışık tutuyor. 

Müzeye ev sahipliği yapan tarihi bina, İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından 1929 yılında İş Bankası’nın üçüncü genel müdürlük binası olarak inşa edildi. Atatürk’ün Çankaya Köşkü’ndeki çalışma odasını da tasarlayan Selahattin Refik Sırmalı tarafından dekorasyonu yapılan 90 yıllık tarihi bina, Cumhuriyet modernleşmesinin simgelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Müzenin üçüncü katında yer alan Ankara Sanat Galerisi, 1 Temmuz 2024 tarihine dek “Oktay Anılanmert Retrospektif” sergisine ev sahipliği yapıyor. Desenleri ve beyaz ağırlıklı resimleri ile tanınan Anılanmert, bu sergide Boston’da yaptığı çalışmalarından doğan ve hareketin öne çıktığı daha renkli eserleriyle de sanatseverlerle buluşuyor.   

Müzede rehberli turlar ve atölyeler dahil olmak üzere tüm etkinlikler ücretsiz olarak sunuluyor. Müze, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. 

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MüzeMüzesi
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