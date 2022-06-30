Türkiye Kara Murat'a veda ediyor | Cüneyt Arkın için son görev

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak, tören yapılacak Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü.



Kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Arkın'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılacak olan törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılanacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

“BEDENİMDEN BİR PARÇA KOPMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM”

AKM’deki törende konuşan ünlü aktör“Dünyada birçok aktör çok başarılıydı, çok önemli filmler yaptı, müthiş filmlerdi ama Cüneyt’teki kabiliyet, önsezi ve kabiliyet onlarda yoktu. Ben adeta bedenimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum.

Olağanüstü bir insandı, emsalsizdi. Tarihin yapraklarında Cüneyt Arkın ismi altın harflerle yazılacaktır Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

"HALK KAHRAMANIYDI..."

Çocukluk arkadaşı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Bugün hepimiz büyük bir acı içerisindeyiz. Gençlik yıllarımızın, üniversite çağına kadarki yıllarımızı bir arada geçirdiğimiz günler film şeridi gibi geçiyor. Doktorluktan vazgeçerek sinema dünyasına girmiş bir arkadaşımdı. Cüneyt, bir halk kahramanıydı” diye konuştu.

"CÜNEYT ARKIN'I HİÇ UNUTMAYACAĞIZ..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cüneyt Arkın, sinemayla özdeşleşmiş en önemli sanatçılardan biriydi. Bugün benimde sinemayla tanışmama vesile olan Cüneyt Arkın'ı uğurluyoruz. İnsan düşününce sanki evinde varolan bir insanı kaybediyor. Yakın zamanda kendisini ziyaret edip, uzun uzun sohbet etme şansına eriştim. Cüneyt Arkın'ı hiç unutmayacağız. İsmini yaşatmak boynumuzun borcudur. İstanbul'da anısını yaşatmaya hepinizin huzurunda söz veriyorum."