Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Türkiye ve Kore'nin kardeşlik hikayesi, Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Kore Kültür Merkezinin kuruluşunun 10. yılını kutlamak ve Türkiye-Kore yol arkadaşlığını perçinlemek amacıyla üç farklı şehirde düzenlenen etkinliklere, geçtiğimiz Salı akşamı Galata Kulesinde yapılan video mapping gösterisi ile devam edildi.  Kuleye yansıtılan ihtişamlı gösteride iki ülkenin kardeşlik hikayesi anlatıldı. 

17 Kasım 2021 Çarşamba 09:39
Türkiye ve Kore'nin kardeşlik hikayesi, Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Türkiye ve Kore'nin kardeşlik hikayesi, Galata Kulesi'ne yansıtıldı

  

 

Galata Kulesine yansıtılan ihtişamlı video gösterisi, milli gururumuz Naim Süleymanoğlu’nun 1988’deki Seul Olimpiyatlarında ülkemize altın madalya kazandırdığı duygusal anları hatırlatarak başladı. İki ülkenin güçlü bağlarının vurgulandığı video, izleyenlere görsel bir şölen yaşattı. 

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği gösteride, iki ülkenin spordan siyasete, ekonomiden kültür-sanata kadar var olan ve yüzyıllardır süren ortak bağları anlatıldı.

Galata Kulesinde etkinlik yapılması için ilk kez Kore Cumhuriyetine izin veren tüm yetkililere teşekkür eden Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Kore Kültür Merkezi Müdürü Kee Houng Park yaptığı konuşmada “Korona sebebi ile zor günler geçirdiğimiz zamanlarda, bu farklı kış gecesinin ve iki ülkenin kan kardeşliğinin hatıralarını Galata Kulesinde hissetme fırsatı bulacağız. Türkiye’de Kore Kültür Merkezinin 10. Yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen mapping etkinliğinin; kültür varlıklarının, sanatın ve dijital teknolojinin bir araya gelmesinin sunduğu mutluluğun iki ülke vatandaşlarının kültürlerini daha iyi anlamasına bir fırsat olmasını diliyorum” dedi.

İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Emel Kamar ise kültürün önemine vurgu yaparak, Kore Kültür Merkezinin kuruluşunun 10. Yılını kutladı. 

Etkinlikler; 22 Kasım’a kadar İstanbul’da, 3-12 Aralık tarihleri arasında ise İzmir’de olacak. 

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeGüney KoreGalata Kulesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Radyo Alaturka'da Beyza Koç dönemi
Radyo Alaturka'da Beyza Koç dönemi
Diriliş şairi Sezai Karakoç vefat etti
Diriliş şairi Sezai Karakoç vefat etti
Türk Şiiri’nin “Garip” Şairi | Orhan Veli Beykoz’da Anılıyor
Türk Şiiri’nin “Garip” Şairi | Orhan Veli Beykoz’da Anılıyor
Kadıköy Sinematek | Sinema Evi'nde gösterimler başladı
Kadıköy Sinematek | Sinema Evi'nde gösterimler başladı
İBB’den Beyoğlu’nda Sanat Söyleşileri
İBB’den Beyoğlu’nda Sanat Söyleşileri
İBB ilk kez çocuk hakları festivali düzenleyecek
İBB ilk kez çocuk hakları festivali düzenleyecek
Türk Dünyası İstanbul’da Buluştu
Türk Dünyası İstanbul’da Buluştu
İstanbul Modern | Çocuklar ara tatilde sanatla buluşacak
İstanbul Modern | Çocuklar ara tatilde sanatla buluşacak
TTV, "Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara" AB Projesini Tanıttı
TTV, "Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara" AB Projesini Tanıttı
Türk Dünyası'nda bağımsızlık sevinci | 30. Yıl İstanbul'da kutlanıyor 
Türk Dünyası'nda bağımsızlık sevinci | 30. Yıl İstanbul'da kutlanıyor 

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim