Türkiye ve Kore'nin kardeşlik hikayesi, Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Galata Kulesine yansıtılan ihtişamlı video gösterisi, milli gururumuz Naim Süleymanoğlu’nun 1988’deki Seul Olimpiyatlarında ülkemize altın madalya kazandırdığı duygusal anları hatırlatarak başladı. İki ülkenin güçlü bağlarının vurgulandığı video, izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği gösteride, iki ülkenin spordan siyasete, ekonomiden kültür-sanata kadar var olan ve yüzyıllardır süren ortak bağları anlatıldı.

Galata Kulesinde etkinlik yapılması için ilk kez Kore Cumhuriyetine izin veren tüm yetkililere teşekkür eden Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Kore Kültür Merkezi Müdürü Kee Houng Park yaptığı konuşmada “Korona sebebi ile zor günler geçirdiğimiz zamanlarda, bu farklı kış gecesinin ve iki ülkenin kan kardeşliğinin hatıralarını Galata Kulesinde hissetme fırsatı bulacağız. Türkiye’de Kore Kültür Merkezinin 10. Yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen mapping etkinliğinin; kültür varlıklarının, sanatın ve dijital teknolojinin bir araya gelmesinin sunduğu mutluluğun iki ülke vatandaşlarının kültürlerini daha iyi anlamasına bir fırsat olmasını diliyorum” dedi.

İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Emel Kamar ise kültürün önemine vurgu yaparak, Kore Kültür Merkezinin kuruluşunun 10. Yılını kutladı.

Etkinlikler; 22 Kasım’a kadar İstanbul’da, 3-12 Aralık tarihleri arasında ise İzmir’de olacak.