Türkiye Yazarlar Birliği ödülü yazarımız Selvigül Şahin’e verildi

Arınma zamanlarımız direnme zamanlarına evrilecek mi?

Yazarımız Selvigül Şahin Türkiye Yazarlar Birliği tarafından deneme dalında ödüle layık görüldü. Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2021 yılının "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülleri, İstanbul’da Yedikule Hisarı'ndaki törenle sahiplerini buldu.

Birliğin kuruluşunun 43'üncü yılında 40'ıncısını düzenlediği "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"nden deneme dalındaki ödül ‘Arınma zamanlarına’ kitabıyla yazarımız Selvigül Şahin’e verildi.

Eser Nuri Pakdil’in ‘Sözümüz eksik hayatımız yarım,…direnmeye hazır hayatlar ver bize Rabbim! Duasıyla başlıyor. İç yolculuğumuzu asıl yolculuğun içimizde başladığını ve büyüyerek arınarak ve artarak devam ettiğini anlatan eser içsel bir devinimi vahyin rehberliğinde satırlarına döküyor. Hayatın telaşını ‘doludizgin koştuğun yollarda bir gün yorulacağın aşikardır.’ Diyor ancak okuyucudan istenen yine yola revan olması.

Bu içsel bir yolculuk, bir nefs muhasebesi… Hafv ve reca arasında bir seyri sülük… Bu yolda umudu ve sabrı kuşanman gerek… akıp giden devinen her an arınan her an değişen ve aslına dönen bir içsel yolculuk var kitapta okuyana rehberlik eden… bu arınmada kalbin derinliklerine eğilmen salık veriliyor okuyucuya… Mutmain bir kalple vahyin istikametine yönelmek…

Buğzun ıstırabın endişenin vesvesenin şirkin kirin kinin merkezi olan kalbimizi sevginin, aşkın, huzurun arınmanın, teslimiyetin, mutmainliğinin mekanı yapabilir miyiz? Sorusunu soruyor yazar okuyucuya…

İnsanın dünya yolculuğunun duraklarını anlatıyor…

Hakikat yolculuğunda bir yağmur damlası ol tavsiyesini veriyor kitapta…yürüdüğümüz yolda attığımız her adımda ala olan üstün aşkın olan rabbime secde ve dua makamında dosdoğru yol üzere yürümek….

Yazar anlatıyor iç yolculuğumuzu nefsin hilelerini arınma zamanlarını ve bir ipucu veriyor vahyin ışığını göstererek….

Bir yolcu gibi seferlere talip olarak kendinden vazgeçerek gerçek seferin sahibine iltica ederek ona yönelmek…

‘O halde Allah’a koşun(zariyat 50) Ancak bu o kadar kolay değildir bu günün dünyasında ahır zaman çeldiricileri çoktur, zeminler kaygandır, gelip geçici dünya en alımlı haliyle çeker kendine…

Onun için önce arınmak gerekir….

Yazar arınmalarımızda yol gösterir hislerimize tercüman olur, ancak Nuri Pakdil’in söylediği gibi arınmalarımız yönünü bulacak ve direnmeye zulme adaletsizliğe ve eşitsizliğe direnmeye verile olacak mı? Önce kendimizden başlayarak.. büyük bir direnme iradesini bize bahşedecek mi?

Kitapta bunların cevabı yok, arınma zamanlarından geçen iç yolculuğumuzun dünya ile ilişkimizi çevre ve insanlarla olan münasebetimizi daha hakkaniyetli bir düzlemde gerçekleşmesine imkan verecek mi? Bilmiyoruz. Yine de bu içsel yolculuğu önemsiyor, yazarın okuyucuya doğru bir rehberlik yaptığını hissiyatını iyi yansıttığını düşünüyoruz. Deneme yazılarının okuyucuyu ulvi denemelere kalbi mertebelere sürükleyecek hazda olmasından dolayı yazarın eline gönlüne sağlık, nice kuşatıcı yayınlarda buluşmak dileğiyle…..