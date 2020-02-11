

Türkler Geliyor için Beyoğlu'nda özel gösterim

Vizyona girdiği ilk günden itibaren yoğun ilgi gören “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” filmi Beyoğlu’nda düzenlenen özel gösterimle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Beyoğlu Grand Pera Emek Sineması’nda gerçekleştirilen özel gösterime; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, filmin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve filmin oyuncularının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet Han’ın seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu edinen film izleyicilerden tam not aldı.

SANATA HER ZAMAN DESTEK VERDİK

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız gösterim öncesi yaptığı açıklamada, tarihi konu alan filmlerin tarihin hatırlanması için önemli olduğunu belirterek,“Mehmet Bozdağ tarihin yeniden ülkemizde okunmasına vesile oldu. Tarih kokan bir filmi bizim hikayemizi anlatan filmi sinema severlerle buluşturdu. Beyoğlu Belediyesi olarak bizde sinemanın ve sanatın kalbi olan semtimizde özel gösteriminde beraberiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beyoğlu Belediyesi olarak sanata her zaman destek verdik ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” dedi.

TARİHİ FİLMLERİ ÖZLEYENLERİN İLGİSİNİ ÇEKEN BİR PROJE OLDU

Filmin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ da, “Özellikle tarihi filmleri özleyenlerin ilgisini çeken bir proje oldu. Avrupa’da çok izlendi, mutluyuz. İzlenme oranları tarihi projelerde daha da zor. İnsanın eserinin beğenilmesi insanı ziyadesiyle mutlu ediyor. Bugünde Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın daveti ile buraya geldik. Özel bir gösterim olacak. Çok sancılı süreçler yaşadık. Depremzedeler ve şehitlerimiz gibi tatsız durumlar yaşandı. Beyoğlu sinema ve İstanbul’un merkezi kültür ve sanat atmosferi şekillenmeye başladı. İnşallah başka projelerle Beyoğlu İstanbul’un kültür ve sanat nabzının attığı bir ilçe olur” ifadelerini kullandı.

BÖYLE BİR PROJEDE YER ALMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ

Filmin başrol oyuncularından olan Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Serdar Gökhan ise filmin yurtdışı standartlarında bir kalitede olduğunu ifade ederek, “Son zamanlarda tarihi filmlere ağırlık verdik. Bu yaptığımız işte Türkiye standartlarının çok üzerinde yurt dışı ayarında bir film oldu. Büyük masraf yapıldı. Çok büyük bir özveri ile güzel bir iş çıkardık. İnşallah seyirci ile hak ettiği yeri bulur. Hepimiz böyle bir projede yer almaktan dolayı çok mutluyuz” şeklinde konuştu.