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TÜRSAK | Genç senarist ve fotoğrafçı adaylarının yarışması başladı

Hayalleri gerçeğe dönüştürecek 'Filmimin hikayesi' ve Genç Objektif yarışmaları Türsak Çocuk Filmleri Festivali kapsamında başladı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 09:13
TÜRSAK | Genç senarist ve fotoğrafçı adaylarının yarışması başladı

Genç senarist ve fotoğrafçı adaylarının yarışması başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAK Vakfı tarafından bu sene ilk defa çevrim içi olarak gerçekleştirilen 16. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen “Filmimin Hikâyesi” ve “Genç Objektif” yarışmalarına başvurular başladı. Başvurular İçin Son Tarih 12 Temmuz 2020!

Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAK Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen 16. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nde genç sinemaseverlerin yarışacağı “Filmimin Hikâyesi” ve “Genç Objektif” yarışmaları için başvurular başladı.

Kâğıda Dökülen Filmin Hikâyesi ve Çekilen Fotoğraflar Hayalleri Gerçeğe Dönüştürecek

Festival kapsamında, her iki yarışmaya katılacak gençleri bilgilendirmek ve daha nitelikli hikâye ve fotoğraflarla başvuru yapabilmeleri için TÜRSAK Vakfı YouTube kanalında canlı yayında ikişer bölümden oluşan atölyeler gerçekleştirildi ve gençler katılacakları yarışmaya daha iyi hazırlanma imkânı buldular. Mazlum Kuzey, Kardeşim Benim, Hesapta Aşk, Kardeşim Benim 2 ve Can Feda filmlerinin senaristi Zafer Külünk tarafından gerçekleştirilen “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” ile Işıklar Sönmesin, Hoşçakal Yarın, Mülteci, Lal Gece ve F Tipi Film yapımlarının yönetmeni Reis Çelik tarafından gerçekleştirilen “Genç Objektif Atölyesi”nin videoları, yarışmaya katılmak isteyen gençlere rehberlik etmesi amacıyla TÜRSAK Vakfı YouTube kanalı üzerinden yayınlanmaya devam etmektedir. Bu atölyelerin rehberliğinde, geleceğin senaristleri, yazarları, fotoğrafçıları veya görüntü yönetmenlerinden biri olmak isteyen 8-13 yaş arasındaki çocuklar, "Şehirler ve Hikâyeler" konusu başlığı altında, yaşadıkları şehirde geçen ve o şehre özel istedikleri hikâyeyi yazarak “Filmimin Hikâyesi” Yarışması’na veya yine aynı konu üzerine istedikleri bir fotoğrafı çekerek “Genç Objektif” Fotoğraf Yarışması’na katılabilecekler.

Seçilecek Hikayeler ve Fotoğraflar Yeni Bir Fırsatın Kapılarını Açacak

Yarışma kapsamında yazılacak hikâyeler arasından jüri üyeleri tarafından seçilecek 50 hikâye ve fotoğraf ise bir kitaba basılacak. Bu kitaplardan birer tanesi de kazananların okuduğu okulun kütüphanelerine hediye olarak gönderilecek ve genç senarist ve genç fotoğrafçı adaylarının tüm arkadaşları yazdıkları hikâyeleri ve çektikleri fotoğrafları görebilecek. Kitaba basılan hikâyeler ve fotoğraflar arasından birinci seçilen genç arkadaşlarımız ise aileleriyle birlikte İstanbul’a gelip bir hafta İstanbul’da kalacak ve bu süre boyunca hem İstanbul’u gezip tanıyacak hem de yönetmenler eşliğinde Filmimin Hikâyesi Yarışması’nda birinci olan hikâyeyi filme çekip hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek. Bunun yanı sıra festivalin ödül töreninde Filmimin Hikâyesi Yarışması’nın birincisine dizüstü bilgisayar ve Genç Objektif Fotoğraf Yarışması’nın birincisine fotoğraf makinesi hediye edilecek.

Her iki yarışmaya son başvuru tarihi 12 Temmuz 2020 olup, yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular yarışmanın web sitesinden ve TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

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Son Güncelleme: 28.05.2020 09:18
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