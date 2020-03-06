“Uçak Kazası Raporu” yeni bölümleriyle National Geographic’te

Uçak kazalarının arkasında yatan gerçek nedenler, Uçak Kazası Raporu ile National Geographic ekranlarına gelmeye devam ediyor. Tüm dünyada beğeniyle izlenen seri, hiç görülmemiş kayıtları ortaya çıkarıyor, havacılık tarihine geçen felaketlerde neyin yanlış gittiğini tüm detaylarıyla araştırıyor.

Uçak kazalarının ardındaki sır perdesini aralayan ve gerçekleri ortaya çıkarmak için tüm detayları inceleyen “Uçak Kazası Raporu” yeni bölümleriyle mart ayı boyunca her pazartesi saat 22.00’de National Geographic Ekranlarında.

Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri, dünyaca ünlü oyuncuların rol aldığı kaliteli yapımları ve ses getiren lokal prodüksiyonları Türk izleyicisi ile buluşturan National Geographic kanalını Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.