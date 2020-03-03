Uçan Fare ile Hayalet Hayri 3 | Takım ruhu

Farklılıkların zenginliğine ve dostluğa vurgu yapan bu neşeli roman, kendilerini gerçekleştirme yolunda birbirlerine kol kanat geren Hayri ile Avustralya'dan İstanbul sokaklarına taşınan uçan bir farenin karşılaştıkları sıra dışı olayları ve dayanışmalarını konu ediniyor.

Dinamik kurgusuyla çizgi film tadında bir okuma deneyimi sunan Takım Ruhu, kıpır kıpır hikâyesinin satır aralarında; hayvanların doğal ortamlarından koparılması, doğaya saygı, arkadaş ilişkileri, okul yaşamı, meslek seçimi gibi önemli konulara dokunarak okurlarını düşündürüyor.

Uçan Fare ile maceradan maceraya koşturan Hayalet Hayri, iyiden iyiye açılmış, hatta dost canlısı birine dönüşmüştür. Afili güneş gözlükleriyle Balat sokaklarını tura çıkan ''havalı'' kahramanımız, futboldan zerre kadar anlamamasına rağmen kaleciliğe soyunmuş, bayramda kapı kapı gezerek şeker toplamış ve mahallenin kızlarıyla arkadaşlığını bir hayli ilerletmiştir. Hayri, arkadaşlarının gözünde sınıftaki takım ruhunu oluşturan en vazgeçilmez oyunculardan biri hâline gelmiştir. Peki, tüm bu gelişmelerin biricik mimarı Uçan Fare nerelerdedir? Tabii ki yeni heyecanların peşinde! Ama önce kendisine beyin cerrahlığı dışında geçer akçe bir başka meslek daha edinmelidir...

Ekip olma ve takım ruhu kavramlarını öne çıkaran bu komik kitap, başarıya giden yolda ön yargılardan kurtulmanın ve hoşgörülü davranmanın önemini hatırlatıyor.

Farklı kültürleri kucaklayan misafirperver sakinleri, büyük mağazalara direnen kadirşinas esnafı, renk renk evleri, her köşesi ayrı bir cümbüşe açılan irili ufaklı sokaklarıyla mahalle kültürüne nostaljik göndermelerde bulunan Takım Ruhu, okurlarını, İstanbul'un en kadim semtlerinden biri olan Balat'ta keyifli bir gezintiye çıkarıyor.

Uçan Fare ile Hayalet Hayri 3: Takım Ruhu

Roman, 8 yaş ve üzeri

Yazan: Beyza Akyüz

Resimleyen: Gamze Erdoğan

Fiyat: 22,00 TL

Baskı Detayları: 104 sayfa, holmen kâğıt, resimli, renkli baskı, karton kapak,

13,5x19,5 cm

ISBN: 9786052853160

Etiketler: Arkadaşlık, dayanışma, hayvan sevgisi, okul yaşamı, serüven

Dağıtım Tarihi: Dağıtımda



Beyza Akyüz Hakkında:



Kayısı zamanı, Bolu'da doğdu. Doğduğu ilk günden yolculuğa çıktı. Alman Filolojisi okudu. Bitirme tezini karşılaştırmalı çocuk edebiyatı üzerine hazırladı. TRT'de editör ve danışman olarak çalıştı. Küçük Hezarfen, Canım Kardeşim, Çelebi ve Laklak, Çomar-Tomar-Kömür, Saka gibi sevilen çizgi filmlerin senaristliğini yaptı. Şarkı söyler gibi konuşup resim çizer gibi dans eden bir geyik olduğunu söylüyor. Çengelköy'deki tepedeki rüzgârlı evinde gördüğü acayip rüyaları, yeryüzünde toz gibi savrulurken başından geçen efsunlu masalları kâh yazıyor kâh hikaye ediyor. Her yaştan dinleyiciye, binbir çeşit mekânda ''Şifâhen Masallar'' anlatıyor.