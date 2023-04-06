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Uçurtma son kez havalanıyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun üç sezondur oynayan “Uçurtmanın Kuyruğu”, 07 Nisan Cuma Akşamı son oyunu ile veda ediyor.

06 Nisan 2023 Perşembe 09:43
Uçurtma son kez havalanıyor

Uçurtma son kez havalanıyor


Savaş Dinçel’in yazdığı, Ali Şahin’in yönettiği Uçurtmanın Kuyruğu 2020 yılı pandemi döneminin  bütün zorluklarına rağmen hazırlıklarını tamamlayarak,  27 Mart 2020 Dünya Tiyatro Günü’nde prömiyerini yaptı.

BBŞT;  2021/2022 tiyatro sezonunu, 22 Ekim’de yine Uçurtmanın kuyruğu ile açtı. 2022/2023 sezonunda oynanan oyun, 7 Nisan Cuma Akşamı Saat 20.30’da veda ediyor.

Oyun, İstanbul Maltepe Tiyatro Festivali’ne ve  3. Torbalı Tiyatro günlerine katıldı. 9.Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinde “yılın en iyi performansı” ödülüne layık görüldü.

BBŞT oyuncularından ve Savaş Dinçel’in öğrencileri olan Yerkan Kahraman, Barış Hayta, Ali Şahin’in  oynadığı Uçurtmanın Kuyruğu için, yönetmen ve oyuncular duygularını şöyle dile getiriyor: “3 yıl önce  başlayan hayali bir gezinti bitiyor…Savaş hocamızın kelimeleri hem bizleri hem izleyenleri tarifi imkansız  kalp çarpıntılarına sürükledi.  Bazen gözyaşlarımıza bazen de kahkahalarımıza hakim olamadık. Savaş'ın yüreğimize attığı çizikler canımızı acıtsa da sonunda hep umut verdi... Umut yaşamın tek reçetesi ve bu reçeteyi bizlere yazan ustamız Savaş Dinçel, iyi ki doğdun iyi ki yaşadın iyi ki yazdın iyi ki ustamız oldun...”

UÇURTMANIN KUYRUĞU

Çocukluğundan beri disiplinle yetiştirilmiş ve disiplini saplantıya dönüştürmüş bir adam intihar etmeye karar verir. Veda mektubunu bitirdiğinde kapı çalar. Karşısında hiç tanımadığı başka bir adam vardır ve bu bilinmeyen misafir adam kendisi  hakkında pek çok şey bilmektedir.

Yazan Savaş Dinçel, Yöneten Ali Şahin, Oyuncular Yerkan Kahraman, Barış Hayta, Ali Şahin, Müzik Burak Duman, Dekor Serkan Aktü - Kader Aktü, Kostüm Esra Meriç, Işık Murat Uzun, Asistanlar Aylin Akcan, Sinem Kurt, Afiş Tasarım Şahin Tuhan, Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen.

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BodrumBodrum Belediyesi
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