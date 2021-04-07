

Ulusal Çocuk Besteciler Buluşması başvuruları başladı



Müzikle ilgilenen çocukların yaratıcılığını geliştirmeyi ve beste yapmalarını teşvik etmeyi amaçlayan yarışmaya başvurular 12 Nisan’da sona eriyor. Bestecilik atölyesine katılım hakkı kazananların 15 Nisan’da açıklanacağı yarışmanın finali, çevrimiçi olarak 23 Nisan’da düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda geleceğin bestecilerini bir araya getiriyor. İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından Türkiye’de ilk kez geçen sene düzenlenmeye başlanan “Ulusal Çocuk Besteciler Buluşması”nın ikincisi gerçekleştiriliyor. Yarışmayla, çocukların bestecilik alanında sahip oldukları potansiyellerini keşfetmeleri amaçlanıyor.

MÜZİK TÜRÜ VE ENSTRÜMAN KISITLAMASI BULUNMUYOR

Başvuruların devam ettiği Ulusal Çocuk Besteciler Buluşması” dört kategoriden gerçekleştirilecek. 7 – 9 yaş, 10 – 12 yaş, 13 – 15 yaş ve 16 – 18 yaş kategorilerinin bulunduğu yarışmaya sadece İstanbul’dan değil, Türkiye’nin her yerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm çocuklar katılabilecek.

Dört kategoriden kendilerine uygun olana başvuran çocuklar, www.cocukbestecilerbulusmasi.istanbul web adresinden başvuru yapabiliyor. Müzik türü ve enstrüman kısıtlamasının olmadığı yarışmaya en az 1 dakika, en fazla 5 dakikalık bir video kaydı ve aynı adresteki başvuru formu doldurularak katılım sağlanıyor.

JÜRİDE USTA İSİMLER

Ulusal Çocuk Besteciler Buluşması”nın jüri üyeleri; alanının önemli müzisyenleri olan keman sanatçısı Cihat Aşkın, besteci Turgay Erdener, çellist Ozan Evrim Tunca, kemençe sanatçısı Derya Türkan, piyanist ve orkestra Şefi İbrahim Yazıcı, orkestra şefi ve besteci Oğuzhan Balcı ve besteci Çiğdem Erken’den oluşuyor.

ATÖLYEYE KATILANLAR 15 NİSAN’DA AÇIKLANACAK

Başvurular arasından jüri üyelerinin değerlendirmeleri neticesinde seçilecek çocuk besteciler, 16 – 20 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek uzman eğitmenlerden tarafından verilen atölyede yer almaya hak kazanacak. Bestecilik atölyesine katılım hakkı kazananları ise 15 Nisan’da açıklanacak.

