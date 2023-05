Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali Maltepe’de başladı

Maltepe Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen “Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali”, Amerika, Fransa, Küba, Kolombiya, Nepal, Portekiz, Hindistan, Rusya ve Nijerya gibi 9 ülkeden ve Türkiye’de şairlerin katılımıyla Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ataol Behramoğlu’nun da kurucusu olduğu Dünya Şiir Hareketi’nin (World Poetry Movement – WPM) de katkılarıyla düzenlenen festivale İsveç doğumlu Amerikalı şair Agneta Falk Hirschman, Kübalı şair Alex Pausides, Nijeryalı şair Ayo Ayoola-Amale, Kolombiyalı şair Fernando Rendon, Fransız şair Francis Combes, Nepalli şair Keshab Sigdel, Portekizli şair Luis Filipe Sarmento, Hindistanlı Rati Saxena, Rus şair Vadim Terekhin gibi yabancı ülkelerden şairlerle Nevzat Çelik, Eray Canberk, Altay Öktem, Nurduran Duman, Gonca Özmen, Onur Behramoğlu gibi Türkiye’nin de önde gelen şairleri katıldı.

MALTEPE ŞİİR FESTİVALİNDE DE ÖNCÜ

Etkinliğin açılış konuşmasını, Dünya Şiir Hareketi’nin kurucu isimlerinden ve Türkiye’nin yetiştirdiği önemli şairlerden Ataol Behramoğlu ile birlikte yapan ev sahibi Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Değerli şiir dostları, öncelikle Bahar ve Şiir Festivali’ne, dünyanın değişik kıtalardan gelen ve Türkiye’den katılan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu şiir konusundaki ilk festivalimiz, ilk çalıştayımız. Maltepe kültür bilinciyle hareket eden, korolar festivali yapan, tiyatro festivali düzenleyen ve uluslararası anlamda birçok etkinliğe, sempozyuma, festivallere imza atan bir belediye. Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak çeşitli ülkelerden ressamları da bir araya topladık. 100 sanatçımızı burada ağırlıyoruz. Bugün de şiir festivali düzenliyoruz. Değerli dostum Ataol Behramoğlu bize bu festivali armağan etti. Kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.

KILIÇ’TAN DEPREM SONRASI İKİ ŞİİR

Kılıç, siyasetçilerle şairlerin buluşması konusunu şairlerle birlikte konuştuklarını da ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Bu duygulardan yola çıkarak şiire bakış açımı yerel siyasetçi olarak sizlere vurgulamak isterim. Neden böyle bir festivale ihtiyaç duyduk? Şiir tarihe aslında not düşmektir, şiir bir devrimdir. Şiir topraktır her devirde toprağı yeşertir. Şiir silahı dil olan kocaman bir ordudur. Aynı zamanda bir umuttur. Şiir sevgidir. Sevgi en büyük dindir. Şiir hayatın ta kendisindir. Şiir bahardır aslında. Siz şiir dostları Maltepe’ye baharı beraber getirdiniz. Biraz yazıp çizmeyi seven bir arkadaşınız olarak, Şubat ayında ülkemizi sarsan deprem felaketi sonrası Hatay’ı gördüm. İnançların, kültürlerin yeşertildiği, yaşatıldığı Hatay’da bulundum ve bir şiir kaleme aldım. Size okumak istiyorum.” Kılıç konuşması sonrası “Sustu ezan, sustu çan, sustu hazan” ile “Kapadokyam” şiirlerini okudu.

BEHRAMOĞLU’NDAN “TÜRKİYE” ŞİİRİ

Kılıç’tan sonra söz alan şair, yazar ve öğretim üyesi Prof. Dr. Ataol Behramoğlu, “Çok değerli başkan ve sevgili arkadaşlar, bu yıl ilk kez düzenleyeceğiz festivalimiz dilerim ki uzunca bir süre devam eder. Bu ilk festivalimizde dünyanın birçok ülkesinden şair dostum da katıldı ve bu katılan isimler, Dünya Şiir Hareketi’nin önde gelen isimlerinden. Bu hareket önemli bir hareket olup dünya üzerinde yüzlerce temsilcisi bulunmaktadır. Bu anlamda bu mükemmel organizasyonu düzenleyen tüm ekibe ve belediye başkanımıza teşekkür ederim. Gerçekten beklentimin üzerinde de performans gösterdi Maltepe Belediyesi. Hepsi, kültür emekçileri. Büyük bir alkış istiyorum. Bahar ve şiir, bahar şiire, şiir bahara yakışıyor. Hepsi İstanbul’a yakışıyor. Kitabın girişinde de var. Bu hakkıyla seçilen bir isimdir. Şiir nedir meselesine hiç girmeyeceğim. Çıkamayız işin içinden. Neyse odur. Şiirlerini okuyacaklar. Şiirin ne olduğu ve olmadığını biliyor, hissediyorsunuz. İsimleri tek saymayacağım, yabancı diye bir şey yoktur, sevmem, her şey biziz. Bu arkadaşların tümü Dünya Şiir Hareketi’nin üyelerini oluşturuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Türkiye Cumhuriyeti bir rejim değişikliğinin adı değil bir varoluş yenilenmesidir. Dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Şurada yok olurken, şurada yeniden var olduk. Cumhuriyet yeniden varoluşumuzun adıdır.” diyerek “Türkiye” şirini okudu.

9 ÜLKENİN ŞAİRİNDEN 18 ŞİİR

Dünya Şiir Hareketi’nin Genel Koordinatörü Kolombiyali şair Fernando Rendon, teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Biz şiire, insanlığını savunması adını veriyoruz. Dünyada çok güç koşullarda yaşadığımız bu anda şiir nerede? Sanki dünya korkulu rüya görüyormuş gibi. Aslında şiir dışarıda değil, hepimizin içinde. Tüm canlıların ve insanların örüntüsünde şiir. Hem kendimizi dönüştürecek ışığın içerisinde, hem de dünyayı değiştirecek enerjinin içerisinde. Dünyanın neresinde şiir görsek dünya için en büyük umut odur. Bu anlamda tüm dünyanın şiir hareketinde birleşmesini diliyoruz, sevgi dayanışma ve kardeşlik hareketinde birleşmesini diliyoruz. Yani tüm insanlığın adalet ve eşitlik için birleşmesini diliyoruz.” derken Amerikalı şair Agneta Falk Hirschman konuklara Türkçe seslenerek dil bariyerlerinin şiirle kırılacağını söyledi.

“MALTEPE KARANLIĞA IŞIK TUTUYOR”

Kübalı şair Alex Pausides ise duygularını şöyle ifade etti: “Bugün Maltepe dünyanın karanlığına küçük bir ışık tutuyor. Şiir sayesinde her birimiz Maltepe’nin ışığını büyütme şansına eriştik. Bir tarafta Asya, bir tarafta Afrika. Bugün ‘boğaz’ı gördüm. Ne kadar büyülü bir şehir. Bizler Kübalılar olarak Nazım’ı çevirdik. Bizim şairlerimiz de Türkçe’ye çevrildi. Nazım’ın topraklarında olmak bizim için büyük bir onur. Teşekkürler.”

Nepalli şair Keshab Sigdel, ülkesinde deniz olmadığını, en yüksek dağların olduğunu ve denizi olan İstanbul’u gördüğünü ifade ederek denizi ve dağları birleştirenin şiir olduğun söyledi. Rus şair Vadim Terekhin, Rusyalı yazarların selamlarını ileterek ülkesinde oluşturdukları antolojik şiir kitaplarından bahsetti. Rusya’nın zor bir dönemden geçtiğini belirten Terekhin, şiirin barış getireceğine duyduğu inancı vurguladı. Şair Nevzat Çelik şiirin egemenlere karşı varlığını sonsuza kadar sürdüreceğine dikkat çekerken, Dünya Şiir Hareketi’nin Türkiye temsilcisi Nurduran Duman da, “Şiir her şeyin içinde ve her şeyi içerir. Sözün gücünü düşünürsek şiir çok güçlü bir şey. Dolayısıyla şiirin gücünü arkamıza alarak politik ve poetik eylemi yan yana düşünebiliriz. Bu açıdan şiir, daha çok barış getirecek.” diye konuştu. Konuk diğer şairler festivale katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek şiirin birleştirici gücüne ve dostlukların kurulmasındaki önemine dikkat çektiler.

Açılış konuşmalarının ardından piyanist Selçuk Korku eşliğinde 3 oturumda konuk şairler, iki şiirini seslendirdi. Festivalde şair Eray Canberk ve Fernando Rendon’a onur ödülü verildi.