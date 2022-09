Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali Kartal’da Başlıyor

Çocuk edebiyatını; dünyanın dört bir yanından gelen yazarlar, konserler, söyleşiler, çocuk oyunları, tiyatro, atölye, masal dinletileri ve sanatın çeşitli dalları ile harmanlayacak olan festival, Türkiye’nin ilk ve tek Masal Müzesi’nin muhteşem atmosferinde gerçekleştirilecek. Festivalin açılış töreni ise 10 Eylül Cumartesi günü, saat 14.00’da Masal Müzesi’nde düzenlenecek.

5 Ülke 45 Yazar Aynı Çatı Altında

“Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali”nde; Türkiye’nin yanı sıra; İsveç, Romanya, Macaristan ve Makedonya’dan 45 çocuk edebiyatı yazarı ile çocuklar, eğlenceye ve bilgiye doyacak.

Festival; Kartal’ın tarihi özelliklere sahip, doğanın merkezi konumundaki Kartal Yakacık’ta bulunan “Kartal Belediyesi Masal Müzesi” bahçesinde düzenlenecek.

Festivalin Onur Konuğu Fatoş İnhan

Aileleri ve eğitim kurumlarını da içine alan, bilimin ışığında sağlıklı iletişim kurmanın çocuklar üzerindeki etkilerine inanan “Kartal Belediyesi Masal Müzesi Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali”; söyleşiler, eğlenceli tarih sohbetleri, konserler, çizgi film gösterimleri, tiyatrolar, kukla tiyatroları, geleneksel çocuk oyunları, gölge oyunları, masal anlatımları, çocuk yazarlarından kitap imzaları ve drama atölyelerini kapsayan geniş bir yelpazeyi içeriyor.

İlhan Şeşen, Sunay Akın, Levent Üzümcü, Sevinç Erbulak, Koray Avcı Çakman, Ömür Kurt, Faruk Duman, Necdet Neydim, Fuat Sevimay, Hamit Demir ve daha nice değerli yazar ve sanatçıların da yer aldığı festivalin “Onur Konuğu” olan Fatoş Oyuncukları kurucusu ve tasarımcısı Fatoş İnhan, festivalin ilk günü, saat 19.00’da “Fatoş Oyuncukları Tarihi” adlı söyleşiyi gerçekleştirecek.

Başkan Gökhan Yüksel’den Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali’ne Davet

Pandemi sebebi ile ara verdikleri festivalin ikincisini düzenleyecek olmanın heyecanını tüm çocuklarla paylaştıklarını ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Çocuklarımıza hayal dünyalarının kapılarını aralayacak festivalimiz, bu yıl da 7’den 70’e tüm komşularımızın aynı çatı altında olmaktan keyif aldığı, yapısı ve içeriği itibariyle de Kartal’a has olan Türkiye’nin tek Masal Müzesi’nde gerçekleşecek. Pandeminin yaratmış olduğu etkilerden dolayı bir süre ara verdiğimiz festivalimizi, 9 gün sürecek ve her günü dolu dolu geçecek bir program ile taçlandırdık. Yurt içi ve yurt dışından kıymetli konuklarımızın da yer aldığı festivalimize her yaştan komşumuzu bekliyoruz.” dedi.