Uluslararası Klarnet Festivali 24 Aralık'ta başlıyor



Türkiye’de yapılan festivaller arasında her sene müzikseverleri buluşturduğu birbirinden değerli müzisyenlerle bir klasik haline gelen Uluslararası Klarnet Festivali, 10'nuncu kez bu yıl 24 - 26 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek.



10. Uluslararası Klarnet Festivali, NOTİST Media & Event ve Toplum İçin Sanat Derneği (TOİSAD) tarafından, Serkan Çağrı’nın sanat yönetmenliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteği ile yapılacak.

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından 100’den fazla sanatçı ve grubun sahne aldığı, salon konserleri dışında meydan konserleri, müzik dinletileri, nefes terapileri, workshoplar ve yarışmalar gibi her zevke hitap eden çok çeşitli etkinliklerle her yıl katılımcıları birbirinden renkli aktivitelerle karşılayan Klarnet Festivali, bu sene Covid-19 tedbirleri kapsamında daha dar bir çerçevede ama yine dopdolu bir konser programıyla yapılacak.

YEŞİLÇAM ŞARKILARI, ATLAS SİNEMASI’NDA BU KEZ BELKIS ÖZENER İÇİN SES BULACAK!

Festivalin bu yılki açılışı 24 Aralık’ta tarihi Atlas Sineması’nda Yeşilçam film müziklerinin unutulmaz sesi “Belkıs Özener’e Saygı Konseri” ile gerçekleşecek. Konserde sanatçının yaşam öyküsünün anlatıldığı belgesel beyaz perdeden izlenirken, ünlü sanatçılarımızdan da unutulmaz Yeşilçam şarkıları dinlenebilecek. İzleyenleri maziye götürecek usta sesler Hakan Aysev, İpek Açar, Serkan Çağrı, Suzan Kardeş ve Yonca Lodi Atlas Sineması’nın büyülü atmosferinde kulakların pasını silecek.

SAHNENİN TAMAMI KADINLARDAN OLUŞAN “KADIN SENFONİSİ” KONSERİ

Ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil eden iki kadın klarnetist; Merve Nuvasil ve Ecesu Sertesen’in solistliğinde ve yine sayılı kadın şeflerimizden Ceyda Ayanoğlu şefliğinde tamamı kadın müzisyenlerden oluşan bir orkestrayla “Kadın Senfonisi” adlı konser, 25 Aralık’ta Atlas Sineması sahnesinde…



İSTANBUL MÜZİĞİNİN NAHİF SESİ İNCESAZ İLE FESTİVAL SON BULUYOR

Baba Evi, Deli Yürek, İkinci Bahar, Ekmek Teknesi gibi unutulmaz dizileri nahif müzikleriyle hatıralara kazıyan İstanbul müziğinin en başarılı temsilcilerinden “İncesaz” hem kendilerine ait besteleri hem de herkesçe bilinen eserlerden oluşan bir repertuarla 26 Aralık’ta Atlas Sineması’nda sahne alacak. Festivalin son konserinde İncesaz’ın albüm ve dizi müziklerine uzun yıllar klarnetiyle ses veren Serkan Çağrı da konuk sanatçı olarak katılacak.

Biletler Passo'da.

Festival Takvim

24 Aralık 2021

Bir Nefes Yeşilçam – Belkıs Özener’e Saygı Konseri

Hakan Aysev, İpek Açar, Serkan Çağrı, Suzan Kardeş, Yonca Lodi

Sunucu: Hakan Bilgin

Atlas Sineması

20:30

25 Aralık 2021

Kadın Senfonisi Konseri

Şef: Ceyda Ayanoğlu

Solistler: Ecesu Sertesen, Merve Nuvasil

Atlas Sineması

20:30

26 Aralık 2021

İncesaz Konseri

Konuk Sanatçı: Serkan Çağrı

Atlas Sineması

20:30