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Uşak Sinema Haftası'nda Uşak Filmleri Yarıştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye'de koordine edilen Cumhuriyet'in 100. yılı  etkinlikleri için  Uşak'ta düzenlenen kısa film yarışması bu yıl , Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlendi. 

12 Aralık 2023 Salı 14:15
Uşak Sinema Haftası'nda Uşak Filmleri Yarıştı






Uşak Sinema Haftası'nda Uşak Filmleri Yarıştı



Uşak'ta Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusuna, düzenlenen sinema etkinlikleri damgasını vurdu. Uşak Valiliği'nin tam destek verdiği etkinlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce kısa film yarışması düzenlendi. 

Uşak ve Cumhuriyet” temalı Sinema haftasında; Uşak’ın milli, manevi, kültürel, doğal ve tarihi değerlerini sinemayla buluşturuldu. 

Uşak’taki Cumhuriyet dönemi kazanımları ve Uşak'ın 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde kat ettiği aşamalar beyaz perdeye aktarılarak yıl boyunca Uşak’ta kutlanan Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlilerine bir yenisi daha eklendi.

Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı ve bağımsızlık mücadelesinde ve Cumhuriyet tarihinde önemli bir yer tutan Uşak'ın tanıtımına önemli katkı sağlayan festivalin ev sahipliğini ise Uşak Valiliği üstlendi. 
Uşak Valisi Dr. Turan Ergün başta olmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sabri Ceylan, etkinlik süresince şehre gelen sanatçılar ve konuklar  ile yakından ilgilendi.

Uşak Sinema Haftası devam ederken, atölye çalışmaları, söyleşiler ve konferanslar, sergi, konser ve film gösterimlerine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mesut Uçkan, Neşe Berber, Feza Çaldıran, Muhammed Kösen, Tülin Ürker, Kürşad Kızbaz'ın jüri üyeliğini yaptığı belgesel ve kurgu kategorilerinden ödül alan filmler açıklandı. 

Birinciliği Oğuz Yanar'ın Fotoğraf, ikinciliği, Adem Giliz'in Şeker Tadında, Üçüncülüğü ise Alp Arslan Dur'un Yıllanların Öcü adlı filmleri alırken, Sessiz Suların Gücü adlı film mansiyona değer görüldü.

Ödül törenine Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Uşaklı sanatseverler katılarak yoğun ilgi gösterdi. Ödüllerin verilmesinden hemen sonra sanatçı Umut Mürare’nin kapanış  konseri geceye damgasını vurdu.

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