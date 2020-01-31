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Üsküdar Talks Cüneyt Özdemir ile başlıyor

Üsküdar Belediyesi, kendi alanında uzman kişilere mikrofon uzatıyor. Üsküdar Talks'ın ilk konuğu 3 Şubak Pazartesi günü gazeteci Cüneyt Özdemir olacak

31 Ocak 2020 Cuma 10:14
Üsküdar Talks Cüneyt Özdemir ile başlıyor

Üsküdar Talks Cüneyt Özdemir ile başlıyor

Üsküdar Belediyesi, kendi alanında uzman kişilere mikrofon uzatıyor. Üsküdar Talks'ın ilk konuğu 3 Şubak Pazartesi günü gazeteci Cüneyt Özdemir olacak


İmzasını taşıyan etkinliklerle tüm İstanbulluları bir araya getiren Üsküdar Belediyesi, başarıları ve uzmanlıklarıyla parmakla gösterilen isimlere “Üsküdar Talks” ile mikrofon uzatacak. Bu kapsamda, her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek “Üsküdar Talks” programında; alanında öncü, başarılı, uzman ve ünlü isimleri Nevmekan Sahil’de ağırlayacak. 3 Şubat Pazartesi günü, saat 18:00’de, Nevmekan Sahil’de düzenlenecek ilk “Üsküdar Talks”a, başarılı haberci Cüneyt Özdemir konuk olacak.

TARİH: 3 ŞUBAT PAZARTESİ

SAAT: 18:00

YER: NEVMEKAN SAHİL

Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Talks
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