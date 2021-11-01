Ustalarla aynı sahne gururu

Usta tiyatrocu Genco Erkal’la birlikte 'Şahdamarım' oyunuyla kısa sürede 40 gösteri yapan Ercan ve Gökhan Çağıran bir söyleşide "9 yaşında Arif Sağ’ın TV'deki bir konserini izlememizle bağlama öğrenmeye karar verdik. Ne mutlu ki daha sonraki yıllarda bizde bu hevesi ve tutkuyu yaratan ustalarla aynı sahnede yer alma onurunu yaşadık." dediler.

Yaptıkları albümler ve bestelerle dünyadan sahne talepleri alan Ercan ve Gökhan Çağıran, yerel bir gazeteye verdikleri söyleşide müzik hayatları ile ilgili şunları söylediler:



Önce piyano sonra bağlama

"6 Temmuz 1987’de İzmir’de doğduk. 9 yaşına kadar Balıkesir’deydik. Orada 7 yaşında piyano/org kursuyla müziği hayatımıza dahil etmiş olduk. Sonrasında 9 yaşında Arif Sağ’ın TV'deki bir konserini izlememizle bağlama öğrenmeye karar verdik. Ne mutlu ki daha sonraki yıllarda bizde bu hevesi uyandıran ustayla aynı sahnede yer aldık.



Uluslararası Aşık Mahzuni Beste Ödülünü aldık

Küçük yaşlardan itibaren sahneye çıkmaya başladık ve ilk kez büyük bir sahnede Narlıdere Gençlik Festivalinde 1999 yılında henüz 12 yaşındayken Musa Eroğlu’ndan önce çıkarak yer aldık. Lise yıllarından sonra müzik öğrenimimize Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarında devam ettik. Bu sırada yurt içi ve yurt dışında bir çok festivalde etkinlikte konser verdik. 2008 yılında 'Uluslararası Aşık Mahzuni Şerif Beste Yarışması' ödülünü aldık.



Albümler, Ürdün, Halep, Lazkiye ve dizi oyunculuğu

Aynı yıl kendi söz ve müziklerimizden oluşan 12 şarkılık albümümüz Seyhan Müzik’ten yayınlandı. 2010 ve 2011 yıllarında Ürdün Amman Üniversitesi, Halep ve Lazkiye Kültür Merkezlerindeki uluslararası festivallerde sahne aldık.

Arka Sokaklar dizisinde bir bölüm oyunculuğumuz ve şarkılarımızla yer aldık. Dizide yayınlanan Hadi Gel Balığa Çıkalım ve Öykü isimli şarkılarımız dinleyenlerden büyük ilgi gördü. Lal Ela isimli şarkımız Aşk Ağlatır sinema filminin ana şarkısı ve pasajlar halinde enstrümantal tema müzikleri olarak kullanıldı.

2015 yılında 10 tanesinin söz ve müziği bize 1’inin de Haluk Levent’e ait olmak üzere toplam 11 şarkıdan oluşan Uzaktan da Olsa albümümüz Seyhan Müzik’ten yayınlandı. Single olarak yayınlanan şarkılarımız: 'Hadi Gel Balığa Çıkalım', 'Rüzgar Değirmenleri', 'Antikacılar’da Bir Akşam'.



Geçtiğimiz günlerde bestelerimizden oluşan 4 şarkılık mini albümümüz Kalan Müzik’ten yayınlandı. Hasan Saltık’ın vefat etmeden önce yapımcılığını üstlendiği son çalışmalardan birisi. Onu beklenmedik bir şekilde yitirmiş olmaktan büyük üzüntü duyduk. Albümde Orhan Veli’ye ve Tuğrul Keskin’e ait iki şiiri besteledik. Diğer iki şarkının söz ve müzikleri bize ait. Bedava Yaşıyoruz’un Rustam Mahmudov, diğer üç şarkının düzenlemesini biz yaptık.



Dünya şairlerinin şiirlerine besteler

Kendi yazdığımız sözlerle birlikte Anadolu ozanlarından Muhyiddin Abdal, Karacaoğlan, Ahmed Arif, Orhan Veli, Attila İlhan, Nazım Hikmet, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Aysan, Ahmet Telli, Pablo Neruda gibi bir çok Türkiye ve dünyadan şairlerin şiirlerini besteledik. 100’ün üzerinde bestemiz bulunmakta.



Küba’ ya davet ve Montenegro konserleri

Bir çok yerel ve uluslararası festivalde sahneye çıktık. Son olarak pandemi öncesi Montenegro '18. Uluslararası Tanburitza Festivali'nde türküler ve bestelerimizden bir repertuvarla konser verdik. 2009 yılında Küba Büyükelçiliğinden 'Büyük 1 Mayıs Kutlaması'nda sahneye çıkmak üzere Küba’ya davet edildik.



4 ayda 40 gösteri

Şu an yıllarca hayranlıkla izlediğimiz büyük bir usta Genco Erkal’la çalışmanın onurunu yaşıyoruz. Genco Erkal’ın Ahmed Arif’in şiirleri, mektupları ve söyleşilerinden uyarladığı Şahdamarım isimli müzikli gösteride sahnede büyük ustaya eşlik ediyoruz. Biz de bu oyun için Ahmed Arif’in yedi tane şiirini yeniden besteledik. Önceden bestelenmiş dört şarkıyla birlikte toplam 11 şarkıyı sahnede yorumluyor ve enstrümantal müziklerini yapıyoruz. Bu projenin izleyiciden yoğun ve güzel bir ilgi gördüğünü özellikle belirtmek isteriz. Dört ay gibi kısa bir sürede Türkiye turnesi ve İstanbul’da 40 gösteri yaptık. Dileğimiz yıllar boyu bu gösteriyi izleyiciyle buluşturmak."