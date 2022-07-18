Uygur Türkleri 25 yıldır Yalova'da
Türk Boyları Kültür Şöleni'ne 25 yıldır ev sahipliği yapan Yalova, Türk Dünyası'nın buluşmasına sahne oluyor. Uygur Türkleri çeyrek asırdır kesintisiz etkinlikte yer alıyor
25 yıldır Yalova’da düzenlenen Türk Boyları Kültür Şöleni’nde Doğu Türkistan Uygur Türkleri de temsil edildi.
Doğu Türkistan Dayanışma Derneği ve Uygur Milli Merkezi mensupları ile genç Uygur sanatçılar ay yıldızlı Gökbayrağı taşıyarak Türk Cumhuriyetleri’nden gelen kardeş sanatçılarla birlikte korteje katıldılar.
Milli giysileri ve doppaları ile dikkati çeken ve yürüyüş boyunca dutar dao ve ravapları eşliğinde sema gösterisi yapan Uygur Türklerine yoğun ilgi gösterildi.