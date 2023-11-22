Venedik’teki Pinault Koleksiyonu’nun tarihine kısa bir bakış

İstanbul Modern’in “Müzeler Konuşuyor” söyleşi serisi İtalya’yı ağırlamayı sürdürüyor. Programın ikinci konuğu Palazzo Grassi ve Punta della Dogana’nın operasyon direktörü Mauro Baronchelli olacak. Baronchelli “Venedik’teki Pinault Koleksiyonu: Kısa Bir Tarih” başlıklı sunumuyla 24 Kasım’da izleyicilerle bir araya gelecek

Dünyanın dikkatle takip edilen sanat etkinliklerinden Venedik Bienali sayesinde çağdaş sanat atlasının en önemli merkezlerinden olan Venedik’teki Palazzo Grassi ve Punta della Dogana’yı operasyon direktörü Mauro Baronchelli anlatacak.

İstanbul’daki İtalya Başkonsolosluğu desteği ve İtalyan Kütür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen “Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz İtalya” programı kapsamında İstanbul’da izleyicilerle buluşacak olan Baronchelli, yaklaşık 50 yıldır gelişmeyi sürdüren Pinault Koleksiyonu hakkında bilgiler aktaracak.

İtalya’nın Bergamo kentinde belediyenin kültür politikaları için çalışmalar yürüten ve çeşitli sanat dallarına odaklanan proje ve etkinliklerde görev alan Baronchelli, aynı zamanda gençlerin sanata erişimi üzerine de çalışıyor. 2008 ve 2015 yılları arasında yenileme nedeniyle kapalı olan Accademia Carrara’nın yeniden açılışı sürecinde de görev alan Baronchelli, İstanbul Modern’de yapacağı konuşmada Palazzo Grassi ve Punta della Dogana’da düzenlenen sergilerden, kurumun işleyişinden ve geleceğe ilişkin planlarından bahsedecek.

Palazzo Grassi ve Punta della Dogana hakkında

18. yüzyılın ikinci yarısında konut olarak inşa edilen Palazzo Grassi, Büyük Kanal kenarında yer alırken, 17. yüzyılda inşa edilmeye başlanan ve Venedik’in gümrük yapıları olarak hizmet etmiş Punta della Dogana, Büyük Kanal ve Guidecca Kanalı’nın birleştiği konumda bulunuyor. Teatrino di Palazzo Grassi’yle birlikte bu iki yapının restorasyonu 1995 yılında Pritzker Ödülü’ne layık görülen Tadao Ando tarafından yürütüldü. Ando’nun yapıların özgün mimarilerini ve dönüşümlerini ortaya çıkararak yaptığı müdahalelerle tasarladığı sergi alanları, yapıları günümüze taşırken tarihin farklı katmanlarını da görünür kılıyor.

Venedik’te 2006 yılında kapılarını açan Palazzo Grassi’den sonra 2009 yılında sanatseverlerle buluşan Punta della Dogana, Pinault Kolekisyonu’nun çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Paris’te 2021 yılında açılan Bourse de Commerce’in bu mekânlara eklenmesiyle Pinault Koleksiyonu’nun ve faaliyetlerinin daha çok sanatseverle buluşması hayali gerçeğe dönüşüyor. Yaklaşık 50 yıldır gelişmeyi sürdüren Pinault Koleksiyonu, barındırdığı on bine yakın çağdaş sanat yapıtıyla dünyanın bu alandaki en önemli koleksiyonlarından biri. Aynı zamanda yine Venedik’te yer alan Teatrino di Palazzo Grassi’de 2013’ten bu yana yürütülen programlar, koleksiyonunun Venedik’te yıl boyunca etkin olma amacını destekliyor.

Ücretsiz olarak ve Türkçe simultane çeviriyle gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi almak için İstanbul Modern’in internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Müzeler Konuşuyor

İstanbul Modern’in 2012 yılında bu yana düzenlediği “Müzeler Konuşuyor” başlıklı söyleşi serisi İtalya ile devam ediyor. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa’dan uluslararası müze profesyonellerini Türkiye’deki meslektaşlarının yanı sıra müze ziyaretçileriyle buluşturan “Müzeler Konuşuyor” serisinin İstanbul Modern’in yeni binasındaki ilk konuğu ise İtalya oluyor.

İstanbul’daki İtalya Başkonsolosluğu desteği ve İtalyan Kütür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında İtalya’daki müzelerin ve kültür-sanat kurumlarının bu alandaki özgün katkılarına, kurumların tarihlerine, organizasyon yapılarına ve gelecek stratejilerine ışık tutuluyor. Castello di Rivoli Çağdaş Sanat Müzesi (Torino), Punta della Dogana ve Palazzo Grassi (Venedik), Mambo (Bolonya), GAMeC (Bergamo), Fondazione Prada (Milano ve Venedik) ile MAXXI (Roma) gibi her biri kendi alanında dikkatle takip edilen kurumların temsilcileri sanatseverlerle bir araya geliyor.

Venedik’teki Pinault Koleksiyonu: Kısa Bir Tarih

Konuşmacı: Palazzo Grassi ve Punta della Dogana Operasyon Direktörü Mauro Baronchelli

Tarih: 24 Kasım 2023, Cuma

Saat: 19.00

Yer: İstanbul Modern Oditoryum