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Verona Çıkmazı 26 Nisan’da Uniq sahnede

Türkiye’de ve dünyada defalarca sahnelenen Shakespeare’in Romeo ve Juliet tiyatro oyunu; şimdi Esra Bağışgil’in kaleminden müzikli komedi olarak Verona Çıkmazı ismiyle 26 Nisan’da Uniq sahnede!

24 Nisan 2024 Çarşamba 19:26
Verona Çıkmazı 26 Nisan’da Uniq sahnede






Seyirciyi kahkaya boğan oyun Verona Çıkmazı 26 Nisan’da Uniq sahnede

Esra Bağışgil’in kurucusu olduğu Nos Tiyatro, sahne yolculuğuna bir Romeo Juliet uyarlaması olan Verona Çıkmazı oyunuyla başladı. Oyunun aynı zamanda yazarı ve yönetmeni olan Esra Bağışgil bilinenden farklı şekilde Juliet rolünü oynarken; Ekran Önü sosyal medya projesinden tanınan Ozan Varol tarzıyla dikkat çeken Romeo rolünü üstleniyor. 26 Nisan Uniq sahnede sergilenecek oyun

Deneyimli oyuncu Adem Yılmaz bu hikayenin Anlatıcısını canlandırıp seyirciyi kahkahaya boğuyor. Söylediği şarkılarla ve sesiyle beğeni toplayan oyuncu Tuğçe Özlü Şentürk, Rosaline karakterine hayat veriyor ve konservatuvardan yeni mezun olan genç oyuncu Melih Tuma yakışıklı Paris rolünü canlandırıyor.

Oyuncu Aslı Samat’ın yardımcı yönetmen olduğu ve oyuncu Sinan Çatıkkaş’ın yürütücü yapımcılığını üstlendiği oyunda; oyuncular 90’lar Türkçe Pop şarkılarını farklı bir tarzla yorumlayarak seyirciye eğlenceli anlar yaşatıyor. Dekor ve kostümüyle de bir görsel şölen olan 26 Nisan’da Uniq sahnede seyirciyle buluşuyor.

Verona Çıkmazı Hakkında

Romeo ve Juliet…

Aşkları yüzünden ölenlerin ölümsüz hikayesi! Yüzyıllar boyu bilinen iki talihsiz sevgilinin yürekleri parçalayan bu klasik aşk hikayesini anlatmak ne kadar zor olabilir ki?

Belki de sadece adını bildiğimiz bir karakter (figüran Ros) ya da hiçbir zaman adı kitapta yer almamış biri (siz kısaca Anlatıcı diyebilirsiniz) bu hikayenin gidişatına müdahale etmeseydi, evet bu hikayeyi anlatmak çok kolay olabilirdi...

Aslında bu hikayenin asıl sorusu şu: Aşk, hırs, intikam, şehvet ve entrikanın yavaş yavaş ele geçirdiği bir hikaye Kaderini değiştirebilir mi?

Evet Kader! Hatta kahpe kader, ağlarını örmeye başlayınca bu hikaye nereye gider?

Not: Perdelerimizi açtığımız bu güzel Verona’da size söz sadece 90’lar Türkçe Pop ile aşkın güzel kahkahaları olacak!

Oyun Künyesi

Yazan & Yöneten: Esra Bağışgil

Yardımcı Yönetmen: Aslı Samat

Hareket Düzeni: Taner Güngör 

Müzik Direktörü & Korrepetitör: Beste Gül Çınar

Müzik Tasarım: Toygun Tosunoğlu

Dekor Tasarım: Ceren Yılmaz

Işık Tasarım: Ayşe Sedef Ayter

Kostüm Tasarım: İpek Daner

Afiş Tasarım:  TBWA/İstanbul – Serdar Güngör, İlayda Köroğlu

Makyaj Tasarım: MAC Cosmetics – Hatice Özcan

Afiş Fotoğrafları: Enes Kahraman

Oyun Asistanları: Dilara Sürmeli, Can Şenel, Zeliha Aytan Tankır, Aylin Açıkgöz, Melda Ulus

Oyuncular: Ozan Varol, Esra Bağışgil, Adem Yılmaz, Tuğçe Özlü Şentürk, Melih Tuma

Yapım: Nos Tiyatro

Yürütücü Yapımcı: Sinan Çatıkkaş

Koordinatör: Gamze Bayraktaroğlu

Anahtar Kelimeler:
Verona Çıkmazı
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