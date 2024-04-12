Vezüv'ün külleri arasından çıktı | Pompei'den sanat fışkırdı

Roma İmparatarloğu'nun lüks ve şatafatın sembolü Pompei şehrinde yarım asırdır devam eden kurtarma kazılarında şimdiye kadar görülmemiş güzellikte sanat eserlerine ulaşıldı.

Pompei'de Milattan sonra 79 yılında Vezüv Dağı'ndaki volkanik patlamayla birlikte küller altında kalan Pompeii kentinde yapılan yeni bir kazıda, nefes kesen sanat eserleri bulundu.

BBC'nin özel izinle ilk kez çekim yapıldığı bölgede Arkeologlar, keşfedilen duvar resimlerinin Pompeii’de bulunanların en iyileri olduğunu söylüyor.

Büyük bir ziyafet salonunun yüksek siyah duvarlarında Truvalı Helen gibi antik Yunan figürleri tasvir ediliyor.

Salonun neredeyse tamamen sağlam kalmış mozaik tabanında, 1 milyondan fazla parça yer alıyor.

Kayıp kentin üçte biri hala volkanik kalıntılardan temizlenmedi. Şu anda devam eden son dönemin en büyük kazısı, Pompeii’nin Roma İmparatorluğu’nun halkı ve kültürüne dair başlıca pencere olma özelliğini pekiştiriyor.

BBC’ye özel olarak gösterilen “kara odanın” renginin, güneşin batışından sonra yapılan ziyafetlerde kullanılan lambalardan çıkan dumanları saklamak için seçildiği sanılıyor.

Böylece lambalardan yükselen titrek ışıkla birlikte, fresklerin çok daha iyi göründükleri düşünülüyor.

Kara oda, 12 aydır devam eden kazılarda bulunan son hazine. “Bölge 9” diye bilinen büyük bir mesken ve ticari alanın üzerinden, Vezüv’ün neredeyse 2 bin yıl önce püskürttüğü kül temizleniyor.

19. yüzyılın sonunda yapılan kazılarda, bir köşede bir çamaşırhane bulunmuştu. Son kazıda da toptan satış yapan bir fırın ve kara odanın bulunduğu büyük bir ev ortaya çıkartıldı.

Araştırma ekibi, bu üçünün tesisat, geçitler ve sahipleri anlamında birbirine bağlı olduğundan emin.

