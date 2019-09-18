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#WellnessShow | İstanbul sosyetesi #Zumba yapmak için buluşuyor

Zumba'nın mucidi Beto Perez ile birlikte dans edecek. Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi'nde düzenlenecek etkinlik için çok sayıda Avrupa ve Ortadoğu ülkesinden bilet alan var..

#WellnessShow | İstanbul sosyetesi #Zumba yapmak için buluşuyor

Zumba'nın mucidi Beto Perez ile birlikte dans edecek. Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi'nde düzenlenecek etkinlik için çok sayıda Avrupa ve Ortadoğu ülkesinden bilet alan var..

18 Eylül 2019 Çarşamba 12:16
#WellnessShow | İstanbul sosyetesi #Zumba yapmak için buluşuyor

#Wellness Show İstanbul sosyetesi #Zumba yapmak için buluşuyor

Avrupa Spor Haftası çercevesinde İstanbul'da düzenlenecek olan etkinlikte İstanbulh sosyetesinin tanınmış simaları, Zumba'nın mucidi Beto Perez ile birlikte dans edecek. Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi'nde düzenlenecek etkinlik için çok sayıda Avrupa ve Ortadoğu ülkesinden bilet alan var..


Sağlıklı yaşam için son dönemde tüm dünyada hızla yayılan Zumba çılgınlığı İstanbul'da dev bir etkinliğe dönüşüyor. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelenler ile birlikte en az 20 bin kişinin katılacağı INT'L Sports & Wellness Show 27 - 29 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

Ataşehir Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Arena'da düzenlenecek etkinliğe Zumba'nın uluslararası gösterilerinde yer alan çok sayıda ünlü de geliyor. Shakira ve Ricky Martin'in tüm dünyaya tanıttığı ünlü Zumba dansının yaratıcısı Beto Perez ve ekibi etkinlik boyunca arenada 20 bin kişiye sağlıklı yaşam egzersizleri eğitimi verecek. Gösterilerde Didem Zeybek ve Ecem Özcan da izleyicilerle birlikte performans sergileyecek.

ONLARCA SPOR TEMALI ETKİNLİK VAR

Int'l Sports & Wellness Show Organizasyon Genel Koordinatörü Ayçe Karadağ, 3 gün sürecek etkinlikler ile birlikte İstanbul'un spor ve sağlıklı yaşam turizminin önemli şehirleden biri haline geleceğini belirterek şunları söyledi; 

"INT'L Sports & Wellness Show, İstanbul'da çok önemli bir potansiyeli hem açığa çıkarıyor, hem de harekete geçiriyor. Sağlıklı yaşam felsefesi ile birlikte spor için yapılan tüm aktiviteleri bu etkinlikte bir araya getirdik. Bu konuda uluslararası markaları İstanbul'da buluşturuyoruz. Beto Perez, Zumba'nın gurusu, kurucusu, sağlıklı yaşam aktivitelerinin pek çoğunda onun katkısı büyük. İki gün boyunca İstanbul'da Fenerbahçe Ülker Arena'da ağırlayacağız. Hem eğitim hem de etkinliklerde binlerce kişiyle dans edecek. Sadece İstanbul'dan değil, Fransa, İtalya, Almanya, Yunanistan, Rusya, Ukrayna gibi Avrupa ülkelerinden, BAE, İran, Katar gibi çok sayıda Orta Doğu ülkesinden gelen gençler var, büyük bir buluşma olacak."

SAĞLIKLI FİT YAŞAMA ÖNEM VERENLERİ BEKLİYORUZ

Etkinliğin her yıl geleneksel hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Karadağ "INT'L Sports & Wellness Show için uluslararası etkinlikler takviminde yer alması için çaba harcıyoruz. Her yıl Avrupa Spor Haftası çerçevesinde İstanbul'a uluslararası çapta yeni bir etkinlik kazandırıyoruz. Üstelik Y kuşağının tamamen içine alan bir etkinlik. Bu açıdan son derece yenilikçiyiz" dedi.

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Son Güncelleme: 18.09.2019 12:24
Anahtar Kelimeler:
ZumbaWellnessShowBeto Perez
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