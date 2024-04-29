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Wim Wenders ve Koji Yakusho İstanbul Film Festivali konuğu

Mükemmel Günler'in yönetmeni Wim Wenders ve başrol oyuncusu Koji Yakusho 43. İstanbul Film Festivali’ne konuk oldular

29 Nisan 2024 Pazartesi 23:33
Wim Wenders ve Koji Yakusho İstanbul Film Festivali konuğu






Wim Wenders ve Koji Yakusho İstanbul Film Festivali konuğu


İKSV ve MUBI işbirliği ile İstanbul Film Festivali’nde gösterilen Mükemmel Gürler filminin usta yönetmeni Wim Wenders ve Japon sinemasının büyük yıldızı Koji Yakusho büyük bir ilgiyle karşılandı.

Mükemmel Günler filminin yönetmeni Wim Wenders ve başrol oyuncusu Koji Yakusho, 43. İstanbul Film Festivali kapsamında MUBI’nin kurucusu ve CEO'su Efe Çakarel ve festival direktörü Kerem Ayan ile bir arada, basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Festival tarafından Sinema Onur Ödülü’ne layık görülen ikili, basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İstanbul’a gelmekte geç kaldığını ve 78 yıldır bu anı beklediğini söyleyen Wim Wenders’e ödülü, ANSELM filmi gösterimi öncesinde işbirlikleri ve dostlukları uzun yıllara dayanan Zülfü Livaneli tarafından takdim edildi. Koji Yakusho’nun ödülünü ise MÜKEMMEL GÜNLER filmi gösterimi öncesinde bizzat Wim Wenders takdim etti. Festival programı dışında Tarihi Yarımada'nın ve Boğaz’ın tadını çıkaran ünlü yönetmen ve oyuncu, Türk yemeklerini çok sevdiklerini, en kısa sürede yeniden gelmek istediklerini söylediler. İstanbul’da festival katılımcılarının büyük sevgisi ile karşılaşan Wenders ve Yakusho, filmin en çok izlendiği ülkenin Türkiye olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek filmin Türkiye dağıtımcısı MUBI’ye teşekkür ettiler.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan MUBI Kurucusu ve CEO’su Efe Çakarel, 

"Sadece hayranlık duyduğumuz büyük bir hikaye anlatıcısı değil, başlı başına sinemayı sevme nedenlerimizden biri, Wim Wenders... Japonya'nın dünya sinemasına armağanı, nefesimizi kesen bir aktör, Kōji Yakusho... Bu iki ismin İstanbul Film Festivali'nden onur ödülü aldığını görmek ve onları İstanbul'da ağırlayabilmek eşsiz bir gurur bizim için." dedi.


MUBI hakkında

MUBI, global bir çevrimiçi film seçkisi, yapım şirketi ve film dağıtımcısıdır. Birbirinden güzel, heyecan verici, inanılmaz filmlerin keşfedildiği ve seyredildiği yerdir. Sinemanın efsanevi yaratıcılarından yükselen yönetmenlere; dünyanın her köşesinden filmler MUBI küratörleri tarafından özenle seçilir. MUBI aynı zamanda sadece platform üzerinden erişebilecek iddialı yeni filmlerin yapımcısı ve dağıtımcısıdır. Dünya çapında 190 ülkede hizmet veren MUBI, 16 milyondan fazla üyeyle dünyanın en büyük sinemasever topluluğudur.
 

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