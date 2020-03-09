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Yalınayak Gen | 6. Kitap Gerçeği Yazmak

''Yalınayak Gen'' serisinin uzun yıllardır Türkiyeli okurlar tarafından merakla beklenen altıncı cildi, Gerçeği Yazmak tarihe tanıklık ettirmeye devam ediyor.

09 Mart 2020 Pazartesi 10:59
Yalınayak Gen | 6. Kitap Gerçeği Yazmak

Yalınayak Gen | 6. Kitap Gerçeği Yazmak


Ünlü manga ustası Keiji Nakazawa tarafından yaratılan ve atom bombasının etkilerine dair tarihsel bir belge niteliği taşıyan ''Yalınayak Gen'' serisinin uzun yıllardır Türkiyeli okurlar tarafından merakla beklenen altıncı cildi, Gerçeği Yazmak tarihe tanıklık ettirmeye devam ediyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda önemli bir dönüm noktası olan Hiroşima'nın bombalanmasını ve atom bombası ertesinde yaşananları küçük bir çocuğun gözünden aktaran bu gerçekçi manga, otobiyografik özellikler taşımasının yanı sıra savaşın trajedisini, yaşanan acıları ve her şeye rağmen dayanışmanın önemini vurguluyor.

Nakazawa'nın 25 dile çevrilen ve dünya çapında övgüyle karşılanan bu hüzünlü öyküsü, 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden birini unutmuyor ve unutturmuyor.

Kıtlık, işsizlik, sağlık sistemindeki yolsuzluklar ve artan suç oranı gibi savaşın uzun dönemli sonuçlarıyla baş etmeye çalışan Hiroşima halkı, iyiden iyiye Amerikan hegemonyası altında ezilmeye başlamıştır. Gen, yüksek dozda radyasyona maruz kaldığı için her geçen gün ölüme yürüyen annesini kurtarmak için umudunu alternatif tedavi yöntemlerinde aramaktadır. Bu arada Gen ve arkadaşları için koruyucu baba figürü hâline dönüşen iyi kalpli bir gazeteci, Hiroşima'da yaşanan dehşeti bütün çıplaklığıyla anlatan bir kitap yazmaya girişince işler sarpa saracaktır. Ölümle pençeleşen bu gazetecinin tek dileği, kitabını yayımlatıp Hiroşima hakkındaki gerçekleri tüm dünyaya duyurmaktır. Ve Gen, ne pahasına olursa olsun, Amerika'nın yaptığı bütün baskıları karşısına alarak bu kitabın basılabilmesi için canla başla savaşmaya hazırdır…

Savaşın masum insanlara yaşattığı acıları birinci elden belgeleyen ''Yalınayak Gen'' efsanesinin altıncı kitabı Gerçeği Yazmak, Gen ve arkadaşlarının olağanüstü dayanışmasını gösterirken, can acıtıyor olsa dahi gerçeklerle yüzleşmenin insan ruhunu nasıl da iyileştirdiğine işaret ediyor. 

Keiji Nakazawa Hakkında

Hiroşima'da doğan Keiji Nakazawa, altı yaşındayken  atom bombası yüzünden babasını ve tüm kardeşlerini kaybetti. Yaşadıklarını dünyaya anlatmak isteyen sanatçı, 25 dile çevrilen Yalınayak Gen adlı çizgi romanında küçük bir çocuğun gözünden İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima'da yaşananları konu aldı. Nakazawa, 1986'da Çernobil ve 2011'deki Fukuşima nükleer santrallerinde yaşanan felaketten sonra Japonya'da nükleer enerji kullanımına karşı çıkan isimlerden biri olarak biliniyordu. Sanatçı, 2012'de hayatını kaybetmiştir.
 

Anahtar Kelimeler:
Yalınayak Gen
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