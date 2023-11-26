Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Yandaş medya Pervin Çakar arşivini silme yarışında

AKP yandaşı gazetelerin, TV kanalları ve haber sitelerin bir dönem göklere çıkardığı Pervin Çakar, şimdilerde aynı mecraların boy hedefi haline geldi.

26 Kasım 2023 Pazar 10:21
Yandaş medya Pervin Çakar arşivini silme yarışında






Yandaş medya Pervin Çakar arşivini silme yarışında


Bir dönem, Türkiye'nin AB ile uyum sürecinde 'Cumhuriyet Türkiyesi'nin yıldız sanatçısı' olarak alkışlanan Pervin Çakar, CHP lideri Özgür Özel'in elini öpmesiyle boy hedefi haline etirildi. TRT gösterimleri arşivlerden imha edildi iddiası ortalığı karıştırdı. Kürtçe, Süryanice, Ermenice aryaları ile uluslararası üne sahip sanatçı Pervin Çakar'ın çok değil 10 yıl önce AK Partili Beyoğlu Belediyesi'nden ödül aldığı ortaya çıktı.


Pervin Çakar'ın TRT arşivlerinde bulunan kayıtları silindi

Sanatçı Pervin Çakar'ın TRT arşivlerinde bulunan kayıtları silindi. Pervin Çakar'ı hedef gösteren iktidara yakın basının Çakar'ın aldığı ödülleri daha önce haberleştirdiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Süreyya Operası’nda soprano Pervin Çakar ve piyanist Paolo Villa’nın 'Bir Opera Gecesi' dinletisine katıldı. Özel'in dinletide Çakar’ın elini öpmesi sosyal medyada gündem oldu, TRT, daha önce yayınlara katılan Çakar’ın bulunduğu yayınları arşivden sildi.

Çakar, iktidara yakın çevreler tarafından hedef gösterildi. İktidara yakın Sabah gazetesi, "Özgür Özel Türk düşmanının önünde eğildi" başlığını atarken, Yeni Şafak, "Özgür Özel Kürt devleti isteyen ve Türkiye’yi işgalci gören Pervin Çakar’ın elini öpüp konserini dinledi" ifadesini kullandı.

A Haber de "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye düşmanı Pervin Çakar’ın önünde eğilip elini öptü!" başlığını attı.

Tele1'de yayınlanan habere göre, iktidara yakın basının daha önce Çakar'ı övdüğü çok sayıda haber ve yazısının olduğu ortaya çıktı.

AKP’Lİ BELEDİYE ÖDÜL VERMİŞTİ

Çakar'ın AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nden 2013 yılında ödül aldığı ortaya çıktı. Andante Dergisi’nin Beyoğlu Belediyesi işbirliği ve KÜSAV desteği ile gerçekleştirdiği Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde 2013 yılında Soprano Pervin Çakar, En İyi Opera Sanatçısı seçildi.

Çakar'ı hedef alan yandaş medya organlarında daha önce Çakar'ın övüldüğü çok sayıda haber ve yazı yazıldığı biliniyor. Anadolu Ajansı, “Soprano Pervin Çakar Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden birine sahip oldu” dedi.

Hürriyet gazetesi ise ödülü "Geçen ay Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde ‘Yılın Opera Solisti’ ödülü İtalya’da yaşayan Mardinli soprano Pervin Çakar’a verildi. Söylediği Kürtçe aryalarla dikkat çeken Çakar’ın şimdiki projesi Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Süryanice ve İbranice aryalardan albüm yapmak" ifadeleriyle haberleştirdi.

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç ise 2014 yılında Pervin Çakar için "Nusaybin’de konser salonu ve salonda dünya çapında bir soprano.. İtalya’dan gelmiş bu konser için. İşte Atatürk’ün Cumhuriyeti bu. 100 yaşına böyle giriyor.. Nusaybin’de konser salonu.. Ve bir sınır köyünden, La Scala’ya yol bulan bir Kürt kızı" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Pervin ÇakarSopranoArya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En iyi film 'Fani Dizeler'
En iyi film 'Fani Dizeler'
Venedik’teki Pinault Koleksiyonu’nun tarihine kısa bir bakış
Venedik’teki Pinault Koleksiyonu’nun tarihine kısa bir bakış
Kısa metraj film gösterimleri İBB Beyoğlu Sineması'nda
Kısa metraj film gösterimleri İBB Beyoğlu Sineması'nda
Öğretmenler için Müze Kılavuzu
Öğretmenler için Müze Kılavuzu
Şehit Gazeteci Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması ödülleri verildi
Şehit Gazeteci Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması ödülleri verildi
Yazar Cihan Aktaş “Kent Hikayeleri”ni anlattı
Yazar Cihan Aktaş “Kent Hikayeleri”ni anlattı
Atatürk'ün boyu tartışması sosyal medyayı karıştırdı
Atatürk'ün boyu tartışması sosyal medyayı karıştırdı
Ressam Fatma Bircan Resim Sergisi TCDD
Ressam Fatma Bircan Resim Sergisi TCDD
Saat & Saat'ten 100. yıla özel beste | Zamanın sesinden İstiklal marşı
Saat & Saat'ten 100. yıla özel beste | Zamanın sesinden İstiklal marşı
Ara Güler'in arşivinden Ayvalık Fotoğrafları
Ara Güler'in arşivinden Ayvalık Fotoğrafları

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim