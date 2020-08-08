‘Yapı Kredi Crystal Live By Divan’ Konserleri Başladı

Divan Grubu ve Yapı Kredi işbirliği ile hayata geçirilen ‘Yapı Kredi Crystal Live By Divan’ konserleri Divan Bodrum ev sahipliğinde başladı. “Yapı Kredi Crystal Live By Divan” konserleri Ağustos ayı boyunca Divan Bodrum’da devam edecek.

Turizm ve yeme içme sektörünün önde gelen oyuncusu Divan Grubu ile kültür ve sanatın bankası, sanatseverleri ‘Yapı Kredi Crystal Live By Divan’ konserlerinde buluşturuyor.

Bodrum’un en gözde lokasyonlarından Göltürkbükü’nde yer alan Divan Bodrum’da 7 Ağustos’ta başlayan ‘Yapı Kredi Crystal Live By Divan’ konserlerinin açılışına iş dünyası ve cemiyet hayatından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Esra Batıbay, Sema Doğan ve Şirin Ediger gibi isimler de katıldı. Sosyal mesafe kurallarından ödün vermeden düzenlenen gecede dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Divan Bodrum ev sahipliğinde ağustos ayı boyunca devam edecek olan “Yapı Kredi Crystal Live By Divan’ konserleri, 21 Ağustos’ta Sabri Tuluğ Tırpan ve Fatma Turgut’u, 28 Ağustos’ta ise Kalben’i ağırlayacak. Yapı Kredi’nin en özel müşterileri için tasarladığı Crystal sahipleri, 21 ve 28 Ağustos’taki konserlerde geçerli olmak üzere biletlerde yüzde 20 indirim ayrıcalığından da faydalanabilecek.