Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Aralık Ayı Etkinlikleri

08 Aralık 2021 Çarşamba 09:54
Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Aralık Ayı Etkinlikleri

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Aralık Ayı Etkinlikleri
   Bu Hafta Ajandada Neler Var?

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın bu hafta yapılacak olan etkinliklerinde 9 Aralık Perşembe günü “BURASI” sergisinin rehberli turu var.  10 Aralık Cuma günü "BURASI'nın Hikâyesi" dizisinin beşinci videosunda sanatçı Sena Başöz, "Gelecek için Kartpostallar" adlı yapıtının ardında yatan fikri, üretim sürecini, İstanbul’la ve sergiyle bağlantısını anlatıyor. 11 Aralık Cumartesi günü Loca’da yapılacak olan panelde ise Hak Temelli Koruma Bağlamında Beyoğlu’nun Kültür Mirası konuşulacak.

 

9 Aralık 2021 Perşembe

Rehberli Sergi Turu


Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan, küratörlüğünü Kevser Güler'in üstlendiği “Burası“ sergisi kapsamında düzenlenen sergi turları devam ediyor. 9 Aralık Perşembe günü saat 18:00’da Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Galeri katında yapılacak olan sergi turunda ziyaretçiler, İBB Koleksiyonları’ndan yapılan seçki ve çağdaş sanat yapıtları üzerinden İstanbul’u kent ve ekoloji bağlamında yeniden düşünme olanağı bulacaklar. Sanatın çevre ve doğaya ilişkin soruları ele alış biçimlerini, kent koleksiyonu ve arşivlerinin olanaklarını, sanatın kent için üretebileceklerini birlikte düşünmeye davet eden sergi turları serginin kapanış tarihi olan 27 Şubat'a kadar belirli aralıklarla devam edecek. Turlar rezervasyonludur.

10 Aralık 2021 Cuma BURASI’nın HikâyesiSöyleşi

İstanbul'a kent ve ekoloji ilişkisi çerçevesinden bakmaya davet eden "BURASI" sergisinin güncel sanatçıları kendi yapıtlarını anlatıyorlar. İşlerinin ardında yatan fikri, bu fikre esin veren mekân, olay ya da olguları, üretim süreçlerini ve yapıtlarının sergiyle ilişkisini izleyiciyle paylaşıyorlar. İstanbul, her birinin yapıtında farklı bir hikâyeyle "BURASI" olarak karşımıza çıkıyor.

"BURASI'nın Hikâyesi" dizisinin beşinci videosunda güncel sanatçı Sena Başöz  "Gelecek için Kartpostallar" adlı yapıtının ardında yatan fikri, üretim sürecini, İstanbul’la ve sergiyle bağlantısını anlatıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığıyla Yapı Kredi Kültür Sanat'ta düzenlenen, küratörlüğünü Kevser Güler'in yaptığı "BURASI" 27 Şubat 2022'ye kadar gezilebilir. 10 Aralık Cuma günü saat 17:00’da Loca’da yapılacak olan etkinlik, eşzamanlı olarak Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın YouTube kanalından da yayınlanacak.

11 Aralık 2021 Cumartesi
Hak Temelli Koruma Bağlamında Beyoğlu’nun Kültür Mirası   

Panel

Beyoğlu, İstanbul’un kültürel çeşitliliğini yüzyıllardır yaşatan ve ona dünya kenti kimliğini veren başlıca yerleşim bölgelerinden biri. İstanbul’da yaşayan ve onunla bağları bulunan herkesin üzerinde bir hakkı bulunan bu ortak miras, günümüz İstanbul’unun sermaye ve siyaset ortamında yaşanan hızlı dönüşümlerin yoğun baskısı altında ve bu baskılar İstanbulluların kent hakkı ve kültürel hakları açısından önemli sonuçlar doğuruyor.

11 Aralık Cumartesi günü saat 14:00’da Loca’da yapılacak olan Hak Temelli Koruma Bağlamında Beyoğlu’nun Kültür Mirası panelde Beyoğlu’nun barındırdığı kültürel mirası, bu mirasın bugün nasıl kullanıldığını ve korunduğunu, sorunları ve fırsatları hak-temelli yaklaşımlar üzerinden değerlendirilecek.

Panel; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü katılımcı planlama süreci Beyoğlu Senin kapsamında, İstanbul Kent Konseyi’nin işbirliği ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın desteğiyle düzenleniyor. Dr. Ayşe Ege Yıldırım’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde
Dr. Luca Orlandi, Dr. Elmon Hançer, Burçin Altınsay Özgüner ve Prof. Dr. Zeynep Enlil konuşmacı olarak yer alacak. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın YouTube kanalından da canlı yayımlanacak etkinliklik dili Türkçe ve İngilizce olup simultane tercüme yapılacaktır.

·         Dr. Ayşe Ege Yıldırım                Şehir Plancısı-  İstanbul Kent Konseyi – Kent Kültürü Ve Kültür Mirası Çalışma   Grubu

·         Dr. Luca Orlandi               Mimar ve Mimarlık Tarihçisi - Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi/ ICOMOS İtalya Üyesi

·         Dr. Elmon Hançer             Sanat Tarihçisi- Kültürel Mirası Koruma Derneği kurucu/YK Üyesi- Ermeni Sanatı Uzmanı

·         Burçin Altınsay Özgüner Koruma Mimarı - ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı 

·         Prof. Dr. Zeynep Enlil                Şehir Plancısı -Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 SALT Araştırma Fonları Proje Sunumları
2021 SALT Araştırma Fonları Proje Sunumları
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı"nın Tarihleri Değişti
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı"nın Tarihleri Değişti
Geleceğin Sanatçıları | Bazaart Projesi 2022 başvuruları başlıyor
Geleceğin Sanatçıları | Bazaart Projesi 2022 başvuruları başlıyor
CRR'nin yeni Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan oldu
CRR'nin yeni Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan oldu
Banu Selin Aşan ve Gözde Yaşar’dan Muhteşem konser
Banu Selin Aşan ve Gözde Yaşar’dan Muhteşem konser
Sergi | Akfen Holding’ Loft Art, Humano sergisi ile kapılarını açtı
Sergi | Akfen Holding’ Loft Art, Humano sergisi ile kapılarını açtı
Pirelli'ye Bryan Adams'lı 2022 takvimi
Pirelli'ye Bryan Adams'lı 2022 takvimi
Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu | Türkiye'de Modern Sanatın İnşası
Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu | Türkiye'de Modern Sanatın İnşası
Mert Fırat | Okur okumaz kabul ettim
Mert Fırat | Okur okumaz kabul ettim
500T | Halk otobüs yolcularına davet sürprizi
500T | Halk otobüs yolcularına davet sürprizi

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim