Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Aralık Ayı Etkinlikleri

Bu Hafta Ajandada Neler Var?

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın bu hafta yapılacak olan etkinliklerinde 9 Aralık Perşembe günü “BURASI” sergisinin rehberli turu var. 10 Aralık Cuma günü "BURASI'nın Hikâyesi" dizisinin beşinci videosunda sanatçı Sena Başöz, "Gelecek için Kartpostallar" adlı yapıtının ardında yatan fikri, üretim sürecini, İstanbul’la ve sergiyle bağlantısını anlatıyor. 11 Aralık Cumartesi günü Loca’da yapılacak olan panelde ise Hak Temelli Koruma Bağlamında Beyoğlu’nun Kültür Mirası konuşulacak.

9 Aralık 2021 Perşembe

Rehberli Sergi Turu



Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan, küratörlüğünü Kevser Güler'in üstlendiği “Burası“ sergisi kapsamında düzenlenen sergi turları devam ediyor. 9 Aralık Perşembe günü saat 18:00’da Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Galeri katında yapılacak olan sergi turunda ziyaretçiler, İBB Koleksiyonları’ndan yapılan seçki ve çağdaş sanat yapıtları üzerinden İstanbul’u kent ve ekoloji bağlamında yeniden düşünme olanağı bulacaklar. Sanatın çevre ve doğaya ilişkin soruları ele alış biçimlerini, kent koleksiyonu ve arşivlerinin olanaklarını, sanatın kent için üretebileceklerini birlikte düşünmeye davet eden sergi turları serginin kapanış tarihi olan 27 Şubat'a kadar belirli aralıklarla devam edecek. Turlar rezervasyonludur.

10 Aralık 2021 Cuma BURASI’nın HikâyesiSöyleşi

İstanbul'a kent ve ekoloji ilişkisi çerçevesinden bakmaya davet eden "BURASI" sergisinin güncel sanatçıları kendi yapıtlarını anlatıyorlar. İşlerinin ardında yatan fikri, bu fikre esin veren mekân, olay ya da olguları, üretim süreçlerini ve yapıtlarının sergiyle ilişkisini izleyiciyle paylaşıyorlar. İstanbul, her birinin yapıtında farklı bir hikâyeyle "BURASI" olarak karşımıza çıkıyor.

"BURASI'nın Hikâyesi" dizisinin beşinci videosunda güncel sanatçı Sena Başöz "Gelecek için Kartpostallar" adlı yapıtının ardında yatan fikri, üretim sürecini, İstanbul’la ve sergiyle bağlantısını anlatıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığıyla Yapı Kredi Kültür Sanat'ta düzenlenen, küratörlüğünü Kevser Güler'in yaptığı "BURASI" 27 Şubat 2022'ye kadar gezilebilir. 10 Aralık Cuma günü saat 17:00’da Loca’da yapılacak olan etkinlik, eşzamanlı olarak Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın YouTube kanalından da yayınlanacak.

11 Aralık 2021 Cumartesi

Hak Temelli Koruma Bağlamında Beyoğlu’nun Kültür Mirası

Panel

Beyoğlu, İstanbul’un kültürel çeşitliliğini yüzyıllardır yaşatan ve ona dünya kenti kimliğini veren başlıca yerleşim bölgelerinden biri. İstanbul’da yaşayan ve onunla bağları bulunan herkesin üzerinde bir hakkı bulunan bu ortak miras, günümüz İstanbul’unun sermaye ve siyaset ortamında yaşanan hızlı dönüşümlerin yoğun baskısı altında ve bu baskılar İstanbulluların kent hakkı ve kültürel hakları açısından önemli sonuçlar doğuruyor.

11 Aralık Cumartesi günü saat 14:00’da Loca’da yapılacak olan Hak Temelli Koruma Bağlamında Beyoğlu’nun Kültür Mirası panelde Beyoğlu’nun barındırdığı kültürel mirası, bu mirasın bugün nasıl kullanıldığını ve korunduğunu, sorunları ve fırsatları hak-temelli yaklaşımlar üzerinden değerlendirilecek.

Panel; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü katılımcı planlama süreci Beyoğlu Senin kapsamında, İstanbul Kent Konseyi’nin işbirliği ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın desteğiyle düzenleniyor. Dr. Ayşe Ege Yıldırım’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde

Dr. Luca Orlandi, Dr. Elmon Hançer, Burçin Altınsay Özgüner ve Prof. Dr. Zeynep Enlil konuşmacı olarak yer alacak. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın YouTube kanalından da canlı yayımlanacak etkinliklik dili Türkçe ve İngilizce olup simultane tercüme yapılacaktır.

· Dr. Ayşe Ege Yıldırım Şehir Plancısı- İstanbul Kent Konseyi – Kent Kültürü Ve Kültür Mirası Çalışma Grubu

· Dr. Luca Orlandi Mimar ve Mimarlık Tarihçisi - Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi/ ICOMOS İtalya Üyesi

· Dr. Elmon Hançer Sanat Tarihçisi- Kültürel Mirası Koruma Derneği kurucu/YK Üyesi- Ermeni Sanatı Uzmanı

· Burçin Altınsay Özgüner Koruma Mimarı - ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı

· Prof. Dr. Zeynep Enlil Şehir Plancısı -Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi