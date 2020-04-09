Yaşar Kemal Belgeseli evinize konuk oluyorn
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle, “Sen Evde Kal Biz Sana Geliriz” sloganıyla, kültür ve sanat etkinliklerini,online olarak sanatseverlerle buluşturuyor.
Geçtiğimiz hafta online olarak yayınlanan, “Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali” belgeselinin ardından, senaryosunu ve yönetmenliğini Aydın Orak’ın üstlendiği “Yaşar Kemal Efsanesi” belgeseli, 10 Nisan Cuma akşamı saat 22.30’da Youtube İBB Kültür Sanat kanalından yayınlanacak. Belgeselde, büyük yazar Yaşar Kemal’in doğumundan ölümüne tüm hayatı, kendi ağzından ve hayatına tanıklık etmiş dostlarının anlatımlarıyla aktarılıyor.
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