Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Yavuz Bahadıroğlu vefat etti

Gazeteci, yazar, tarihçi Yavuz Bahadıroğlu 76 yaşında hayatını kaybetti. Bahadıroğlu geride çok sayıda eser bıraktı.

22 Ocak 2021 Cuma 01:51
Yavuz Bahadıroğlu vefat etti

Yavuz Bahadıroğlu vefat etti

Türk edebiyatı onu Sunguroğlu adlı romanıyla tanıdı. Buhara Yanıyor adlı ikinci romanı ile geniş kitlelere ulaşan ve eserlerinde Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanan tarih romancısı ve yazar Niyazi Birinci, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatını oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından duyurdu. Mücahit Birinci gece yarısı yaptığı paylaşımda, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü." ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından Bahadıroğlu'nun dostları ve sevenleri, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Birinci, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Eserlerinde Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanmayı tercih eden Niyazi Birinci 1945'te Rize'de dünyaya geldi.

1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başlayan Birinci, Yeni Asya ve Yeni Nesil gazetelerinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. İlk olarak "Sunguroğlu" ve ardından "Buhara Yanıyor" romanlarını kaleme alan Birinci'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın romanı bulunuyor.

Birinci ayrıca çocuk kitapları, hikaye, araştırma, oyun, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere birçok çalışmaya imza attı.

Uzun yıllar Can Kardeş dergisi genel yayın yönetmeni olarak çalışmalarını sürdüren Niyazi Birinci, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda konferanslar verdi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı.

İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Birinci, ulusal bir radyoda günlük yorumlar yapmasının yanı sıra Yeni Akit gazetesinde köşe yazıları kaleme aldı.

Birinci, evli ve üç çocuk babasıydı.

“İDEAL GENÇLİKTE AİLENİN ROLÜ” KONFERANSI
“İDEAL GENÇLİKTE AİLENİN ROLÜ” KONFERANSI
Bahadıroğlu, gerçek Kanuni'yi anlattı
Bahadıroğlu, gerçek Kanuni'yi anlattı
Bahadıroğlu, Keçiören Belediyesi Tarih Sohbetleri'ne misafir oldu
Bahadıroğlu, Keçiören Belediyesi Tarih Sohbetleri'ne misafir oldu
Bahadıroğlu: Hürrem Sultan dine hizmet eden bir kadındır
Bahadıroğlu: Hürrem Sultan dine hizmet eden bir kadındır
Yazar Bahadıroğlu: Geçmişine sahip olmayan milletler geleceğine de sahip olamaz
Yazar Bahadıroğlu: Geçmişine sahip olmayan milletler geleceğine de sahip olamaz
Tarihçi Yazar Bahadıroğlu Mehmet Akif Ersoy'u anlattı
Tarihçi Yazar Bahadıroğlu Mehmet Akif Ersoy'u anlattı
Tarihçi Bahadıroğlu: 'Muhteşem Yüzyıl' yoz bir tarihi dikte ediyor
Tarihçi Bahadıroğlu: 'Muhteşem Yüzyıl' yoz bir tarihi dikte ediyor
Bahadıroğlu: Fransa ve işbirlikçileri Türkiye'nin yakaladığı yükselişten korktu
Bahadıroğlu: Fransa ve işbirlikçileri Türkiye'nin yakaladığı yükselişten korktu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apollo 14, uzaya 300 minyatür İncil götürdü
Apollo 14, uzaya 300 minyatür İncil götürdü
Yönetmen Ekrem Doydu’dan yeni proje | Mavi Türkiye
Yönetmen Ekrem Doydu’dan yeni proje | Mavi Türkiye
Ardahan’ın En Lezzetli Yöresel Yemekleri
Ardahan’ın En Lezzetli Yöresel Yemekleri
Bursiyer Konuşmaları | Keramik Bulgular ve Konstantinopolis'te ev yaşamı
Bursiyer Konuşmaları | Keramik Bulgular ve Konstantinopolis'te ev yaşamı
Ödüllü Türk Filmleri dijital ortamda izliyicisiyle buluşuyor
Ödüllü Türk Filmleri dijital ortamda izliyicisiyle buluşuyor
Yücel Arzen ormanlar için söyledi
Yücel Arzen ormanlar için söyledi
Anıtlarla Bizans Tarihi | Bizans anıtları günümüze ne anlatıyor?
Anıtlarla Bizans Tarihi | Bizans anıtları günümüze ne anlatıyor?
İstanbul yeni nesil kütüphanelerle buluşuyor
İstanbul yeni nesil kütüphanelerle buluşuyor
Belgesel | A Perfect Planet BBC Earth ile ekranlara geliyor
Belgesel | A Perfect Planet BBC Earth ile ekranlara geliyor
En son ne zaman pastırma aldınız?
En son ne zaman pastırma aldınız?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim