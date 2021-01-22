Yavuz Bahadıroğlu vefat etti

Türk edebiyatı onu Sunguroğlu adlı romanıyla tanıdı. Buhara Yanıyor adlı ikinci romanı ile geniş kitlelere ulaşan ve eserlerinde Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanan tarih romancısı ve yazar Niyazi Birinci, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatını oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından duyurdu. Mücahit Birinci gece yarısı yaptığı paylaşımda, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü." ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından Bahadıroğlu'nun dostları ve sevenleri, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Birinci, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Eserlerinde Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanmayı tercih eden Niyazi Birinci 1945'te Rize'de dünyaya geldi.

1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başlayan Birinci,vegazetelerinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. İlk olarak "" ve ardından "" romanlarını kaleme alan Birinci'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın romanı bulunuyor.

Birinci ayrıca çocuk kitapları, hikaye, araştırma, oyun, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere birçok çalışmaya imza attı.

Uzun yıllar Can Kardeş dergisi genel yayın yönetmeni olarak çalışmalarını sürdüren Niyazi Birinci, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda konferanslar verdi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı.

İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Birinci, ulusal bir radyoda günlük yorumlar yapmasının yanı sıra Yeni Akit gazetesinde köşe yazıları kaleme aldı.

Birinci, evli ve üç çocuk babasıydı.