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Yaz akşamlarında şarkılar ve türküler İstanbullularla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Kültür Daire Başkanlığı ,Orkestralar Müdürlüğü'nün yaz konserleri devam ediyor. Ağustos ayının serin yaz akşamlarında şarkılar ve türkülerle  İstanbullularla buluşuyoruz.

19 Ağustos 2021 Perşembe 23:17
Yaz akşamlarında şarkılar ve türküler İstanbullularla buluştu

Yaz Akşamlarında Şarkılar ve Türkülerle İstanbullularla Buluşuyoruz

 İBB Türk Sanat Müziği topluluğu geçmişten günümüze dilimizde yer etmiş eserlerden oluşan Türk müziği repertuvarıyla, İBB Türk Halk Müziği topluluğu ise yurdumuzun her yöresine ait türkülerle unutulmaz anlar yaşatacak. 

Türk müziği ve halk müziğimizin sevilen eserlerini hep bir ağızdan söyleyerek keyifli vakit geçirebileceğiniz konserlerimize herkesi bekliyoruz. İstanbul’un farklı bölgelerindeki konserlerimiz halka açık ve ücretsizdir.  

İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu Ağustos Ayı Konser Takvimi: 

20 Ağustos Cuma 20.30 – Başakşehir Sular Vadisi

25 Ağustos Çarşamba 19.00 – Maltepe Cumhuriyet Parkı (Amfi Tiyatro) 

27 Ağustos Cuma 20.30 – Caddebostan Sahili 

28 Ağustos Cumartesi 20.30 – Büyükada (Kültür Derneği)   

İBB Türk Halk Müziği Topluluğu Ağustos Ayı Konser Takvimi:  

23 Ağustos Pazartesi 20.30 – Haliç Sahili ( Haliç Metro Köprüsü yanı)

25 Ağustos Çarşamba 19.00 – Maltepe Cumhuriyet Parkı (Amfi Tiyatro) 

30 Ağustos Pazartesi 20.30 – Bakırköy Röne Park 

Anahtar Kelimeler:
İBB
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