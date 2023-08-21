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Yeni Türkü konseri hayranlarını buluşturdu

Türkiye’nin en sevilen gruplarından Yeni Türkü, önceki gün Turkcell Vadi’de verdiği konserde geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını binlerce hayranı ile birlikte seslendirdi.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:23
Yeni Türkü konseri hayranlarını buluşturdu

Yeni Türkü konseri hayranlarını buluşturdu



Müzik dünyasının en eski ve en sevilen gruplarından Yeni Türkü, Atlantis Yapım'ın organize ettiği “Turkcell Vadi Konserleri” serisi kapsamında Turkcell Vadi’de sahne aldı. 

Yağmurun Elleri, Eyvallah, Fırtına, Aşk Yeniden gibi geçmişten günümüze dillere dolanan en sevilen şarkılarını seslendiren grup dakikalarca ayakta alkışladı. 

Biletlerin çok hızlı tükendiği konser için grubun hayranları uzun kuyruklar oluşturdu. Konser alanını dolduran binlerce hayranının tüm şarkılara büyük bir coşku ile eşlik etmesi ile  muhteşem bir atmosfer ortaya çıktı. 

Her biri hit olmuş şarkılarını seslendiren grup, şarkı aralarında verdiği mesajlarla da alkış tufanına sebep oldu. 

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