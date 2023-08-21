Yeni Türkü konseri hayranlarını buluşturdu





Müzik dünyasının en eski ve en sevilen gruplarından Yeni Türkü, Atlantis Yapım'ın organize ettiği “Turkcell Vadi Konserleri” serisi kapsamında Turkcell Vadi’de sahne aldı.

Yağmurun Elleri, Eyvallah, Fırtına, Aşk Yeniden gibi geçmişten günümüze dillere dolanan en sevilen şarkılarını seslendiren grup dakikalarca ayakta alkışladı.

Biletlerin çok hızlı tükendiği konser için grubun hayranları uzun kuyruklar oluşturdu. Konser alanını dolduran binlerce hayranının tüm şarkılara büyük bir coşku ile eşlik etmesi ile muhteşem bir atmosfer ortaya çıktı.

Her biri hit olmuş şarkılarını seslendiren grup, şarkı aralarında verdiği mesajlarla da alkış tufanına sebep oldu.